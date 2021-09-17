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Кто из новосибирцев получил больше всего денег на выборы? Топ-5 самых обеспеченных (и список их спонсоров)

Изучаем избирательные фонды наших земляков, претендующих на кресло в Госдуме

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У политиков из нашего списка внушительные по размеру избирательные фонды — на агитацию они потратили от 7,8 до 27 миллионов рублей

У политиков из нашего списка внушительные по размеру избирательные фонды — на агитацию они потратили от 7,8 до 27 миллионов рублей

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Олег Иванинский стал лидером по размеру избирательного фонда

Новосибирский избирком опубликовал сведения о денежных поступлениях в избирательные фонды кандидатов от различных партий. Накануне первого дня голосования мы изучили документы и узнали, кто из новосибирских политиков и откуда получил миллионы на агитацию.

Самый большой избирательный фонд оказался у кандидата от «Единой России» — бывшего министра здравоохранения и главврача Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олега Иванинского. Он получил 34,1 миллиона рублей и израсходовал из этой суммы 27,2 миллиона: в основном на работу политтехнологов, изготовление печатных агитационных материалов и проведение агитаций на ТВ.

По 8 миллионов рублей он получил от МОФ поддержки партии «Единая Россия», Фонда народных проектов и Фонда поддержки будущих поколений. 7 миллионов в избирательный фонд кандидата перечислил Фонд поддержки и развития молодого поколения, 2 миллиона — Томский ФПР сотрудничества и развития. Поддерживал Олега Иванинского и бизнес: 1 миллион рублей перечислило ООО Торговый дом «Торговая площадь» (производство продукции из мяса) и 100 тысяч рублей — ООО «Камшат» (переработка и консервирование рыбы).

Немного отстал от него по объемам поступлений в избирательный фонд депутат Госдумы Федерального Собрания Виктор Игнатов («Единая Россия») — у него 33,01 миллиона рублей. Израсходовал он чуть больше 23 миллионов рублей. Фонд Виктора Игнатова сложился из поступлений от юридических лиц, больше всего — 6 миллионов — пожертвовало ООО ИЦ «Оргтехстрой-Новосибирск» (испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ). По 5 миллионов перечислили ООО СЗ «Новосибирский квартал» (застройщик дома на Дачной № 42а и микрорайона Краснообский), ООО СЗ «Строительная инициатива» (застройщик кварталов «Невский» и «Лазурный» в Барнауле) и МОФ поддержки партии «Единая Россия». 5 миллионов направило в фонд Игнатова ООО «Аква Сити» (девелопер «Ясного берега» в Новосибирске), 2 миллиона рублей — ООО «Учёт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и 1 миллион рублей — ООО «Сибфмгрупп» (деятельность рекламных агентств; на конец 2020 года компания была убыточной).

Также Виктор Игнатов получил внушительное пожертвование от физического лица на сумму в 4,9 миллиона рублей, однако эти деньги пришлось вернуть. В документах избиркома указано, что она превышала допустимый размер пожертвований. Полмиллиона, полученных от юрлица (не указано, какого именно), тоже пришлось вернуть, поскольку жертвователь не указал реквизиты платежа.

У еще одного единоросса и научного сотрудника Института ядерной физики СО РАН Дмитрия Старостенко28,6 миллиона рублей в избирательном фонде, из которых он израсходовал 24,7 миллиона. Все средства получены от юрлиц: по 8 миллионов пожертвовали МОФ поддержки партии «Единая Россия», Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений, 4 миллиона — Томский ФПР сотрудничества и развития. 400 тысяч Дмитрий Старостенко получил от ООО «Сибирский Бизнес-Центр» (вложения в ценные бумаги; компания имеет задолженность на конец 2020 года) и 250 тысяч рублей — от ООО «Сибит-Кузнецк» (розничная торговля строительными материалами). Примечательно, что средства своего фонда кандидат не тратил на агитацию и изготовление печатных материалов — все деньги шли на оплату услуг политтехнологов.

У депутата Заксобрания Александра Аксёненко («Справедливая Россия») — 13 миллионов рублей в фонде, из которых он потратил почти всё — 11,08 миллиона. Средства кандидат в депутаты получил от юрлиц, в частности, 8 миллионов ему пожертвовала его компания ООО «Платформа» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) и 5 миллионов — ООО «Гортехмаш» (недействующая в настоящее время).

Замыкает пятерку кандидатов депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») с 8 миллионами в избирательном фонде. Все эти средства перечислил ему Фонд поддержки и развития молодого поколения. Он израсходовал 7,8 миллиона рублей.

Предстоящие сентябрьские выборы всех уровней — как думские, так и местные — уже породили массу занимательных историй. Борьба за снятие с выборов кандидатов в депутаты или запутывание избирателей доходит порой до абсурда. В Бердске сняли 12 из 17 независимых кандидатов. Там же родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой неизвестные прислали похоронный венок. О том, с чем столкнулся в ходе этой кампании независимый кандидат Константин Терещенко, который выдвинулся на выборы по Новосибирской области в горсовет Барабинска, он рассказал в этой колонке.

Недавно мы публиковали данные о доходах претендентов на место в парламенте — читайте, у кого самые большие и самые скромные доходы.

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