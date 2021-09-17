Кто из новосибирцев получил больше всего денег на выборы? Топ-5 самых обеспеченных (и список их спонсоров)

По 8 миллионов рублей он получил от МОФ поддержки партии «Единая Россия», Фонда народных проектов и Фонда поддержки будущих поколений. 7 миллионов в избирательный фонд кандидата перечислил Фонд поддержки и развития молодого поколения, 2 миллиона — Томский ФПР сотрудничества и развития. Поддерживал Олега Иванинского и бизнес: 1 миллион рублей перечислило ООО Торговый дом «Торговая площадь» (производство продукции из мяса) и 100 тысяч рублей — ООО «Камшат» (переработка и консервирование рыбы).



Немного отстал от него по объемам поступлений в избирательный фонд депутат Госдумы Федерального Собрания Виктор Игнатов («Единая Россия») — у него 33,01 миллиона рублей. Израсходовал он чуть больше 23 миллионов рублей. Фонд Виктора Игнатова сложился из поступлений от юридических лиц, больше всего — 6 миллионов — пожертвовало ООО ИЦ «Оргтехстрой-Новосибирск» (испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ). По 5 миллионов перечислили ООО СЗ «Новосибирский квартал» (застройщик дома на Дачной № 42а и микрорайона Краснообский), ООО СЗ «Строительная инициатива» (застройщик кварталов «Невский» и «Лазурный» в Барнауле) и МОФ поддержки партии «Единая Россия». 5 миллионов направило в фонд Игнатова ООО «Аква Сити» (девелопер «Ясного берега» в Новосибирске), 2 миллиона рублей — ООО «Учёт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и 1 миллион рублей — ООО «Сибфмгрупп» (деятельность рекламных агентств; на конец 2020 года компания была убыточной).

