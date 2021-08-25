Родителям бердского кандидата в депутаты прислали похоронный венок

Родителям 19-летней Дарьи Артамоновой, которая является кандидатом в депутаты горсовета Бердска, прислали похоронный венок. Неизвестные прикрепили ленту с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». Посылку доставил курьер.
— Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла. Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить, — написала на своей страничке в инстаграм девушка.
Дарья восприняла это как реальную угрозу, она написала заявление в полицию.
— Вчера в 21:23 неизвестный гражданин, представившийся курьером, принес моей матери (она находилась одна дома, я ехала с кампании из Бердска) черный пакет, замотанный проволокой. На вопрос «что за посылка?», курьер испуганно сказал: «я не знаю, я просто курьер» и быстро убежал по лестнице вниз. В черном пакете оказался похоронный венок с лентой, на которой написано «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». Как только курьер позвонил в домофон, мама сразу же мне позвонила и оставалась на связи до того момента, как она сообщила, что это венок. Я приехала, вызвала полицию в 22:31, и только после 3 звонков в экстренную службу ко мне приехали сотрудники полиции. Спустя 4 часа. Написала заявление по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Ждем реакции от органов, — рассказала НГС Дарья.
На момент публикации новости пресс-служба ГУ МВД не предоставила НГС комментарий по ситуации.
Этим летом в Бердске проходит избирательная кампания в местный горсовет. На выборы заявились кандидаты от независимой коалиции «Бердск 2021» — они собрали нужные для выдвижения подписи, их признали достоверными. Но вскоре бердский избирком снял с выборов 12 кандидатов из 17, причиной стала новая редакция закона о выборах, которая запрещает избираться тем, кто относится к экстремистским организациям. НГС изучил детали нового закона, поговорил со снятыми кандидатами и попытался разобраться, к чему приведут новые запретительные меры.