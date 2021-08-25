Родителям бердского кандидата в депутаты прислали похоронный венок

Родителям 19-летней Дарьи Артамоновой, которая является кандидатом в депутаты горсовета Бердска, прислали похоронный венок. Неизвестные прикрепили ленту с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». Посылку доставил курьер.



— Угроза? Очень низко. Вы показали свою истинную сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла. Дорогие мои недоброжелатели, если вы хотели меня напугать перед выборами, то знайте, я теперь еще больше хочу победить, — написала на своей страничке в инстаграм девушка.