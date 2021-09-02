«Кто-то звонил с акцентом и угрожал физической расправой»: кандидат в депутаты описал абсурд в свою предвыборную кампанию

Кандидат в депутаты горсовета Барабинска пожаловался на угрозы
Предстоящие сентябрьские выборы всех уровней — как думские, так и местные — уже породили массу занимательных историй. Борьба за снятие с выборов кандидатов в депутаты или запутывание избирателей доходит порой до абсурда. Например, в Санкт-Петербурге, видимо, чтобы сбить с толку пришедших голосовать, целых два кандидата поменяли в своих паспортах имя и фамилию на «Борис Вишневский», стали тезками и выдвинулись на одном участке вместе с популярным оппозиционным политиком из партии «Яблоко» реальным Борисом Вишневским. В Бердске сняли 12 из 17 независимых кандидатов. Там же родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой неизвестные прислали похоронный венок. Однако, пожалуй, самая длинная и абсурдная предвыборная история случилась с независимым кандидатом Константином Терещенко, который выдвинулся на выборы по Новосибирской области в горсовет Барабинска. Он уже был депутатом Барабинского горсовета, а сейчас пошел избираться на новый срок. Читайте его колонку от первого лица.
На выборы в Барабинске я пошел независимым кандидатом, поэтому необходимо было собрать подписи в мою поддержку. Все документы проверил вместе с юристами. Но надо было еще дождаться факта регистрации. Ведь, как это принято, всегда могут возникнуть какие-то «но». У избиркома десять дней на проверку, а потом — регистрация либо отказ. Если будет отказ, то еще останется время на повторную сдачу документов. В итоге я оказался первым зарегистрированным кандидатом на выборах в горсовет Барабинска. Первым сдал документы — 7 июля, первым и зарегистрировали. Но на этом история не закончилась.
В какой-то момент я узнаю, что против меня выставили моего же отца: он шел самовыдвиженцем по тому же округу
На этом история с фальшкандидатами не закончилась. Через несколько дней мне позвонил двоюродный брат Сергей и сообщил, что его жену, работающую в МУП «ЖКХ», принуждают к выдвижению по округу
После этого Сергей заявил: «Был у вас один Терещенко в горсовете, теперь будет два!» (Константин Терещенко до последнего времени был независимым депутатом местного горсовета и шел избираться на новый срок. — Прим. ред.)
В общем, мой брат Сергей сдал документы на выдвижение в качестве независимого кандидата по округу
Передаю привет заказчикам-кукловодам. Вы перешли все дозволенные границы и заплыли далеко за буйки морально-этических принципов, фу такими быть. Добавлю, что за все годы общественной деятельности я никогда не трогал ваши семьи, доходы ваших жен и детей, не проходился по вашим внешним данным, не вторгался в личное пространство. Постараюсь не переходить эту черту и дальше, ибо во все времена нужно оставаться человеком. Тут я делаю долгий выдох и считаю до десяти… Работаем дальше.
А дальше моего брата Сергея снимают с выборов. Из четырнадцати необходимых для регистрации подписей рабочая группа местного избиркома признала «недостоверными» сразу девять: сказала, что таких людей не существует. Например, фамилию отца и сына Огневых, которые поставили за Сергея подписи, записали во время направления запроса из избиркома в паспортно-визовую службу по-разному. В паспортных данных еще одного человека были изменены цифры.
Или есть семья Епишевых: двое родителей, двое детей совершеннолетних. Член рабочей группы берет подписной лист, набивает в электронном виде фамилии. И все четыре фамилии в запросе пишут как Елишевы — через Л. Когда этот запрос поступает в паспортный стол, то там смотрят прописку, номер, серию паспорта. Соответственно, паспортные данные правильные, прописка правильная, а фамилия не совпадает. Так подписи стали недействительными. Или супружеская пара Казаненко. Они мужа пишут, как Казаненко, а супругу, которая проживает по тому же адресу, как Казанепко. Паспортный стол какой ответ даст? Правильно: такого человека нет.
Самое забавное, что меня — члена избирательной комиссии по округу
Но семь человек из девяти, чьи подписи забраковали, пришли в избирком Барабинска и написали заявление о том, что они — это они, что подписи за выдвижение ставили лично. Несмотря на это, избирком Барабинска отказал им в регистрации.
Тем не менее 10 августа во время заседания рабочей группы, которая была создана в вышестоящем избиркоме (ТИК Барабинского района), установили: подписи являются достоверными, люди с такими фамилиями существуют, проживают по указанным адресам, у всех совпадает прописка и паспортные данные. В общем, принято решение об отмене отказа в регистрации Сергея Терещенко, а решение направлено в Барабинскую комиссию с поручением вновь рассмотреть вопрос о регистрации Сергея.
А мы еще подали иск в суд с требованиями зарегистрировать Сергея Терещенко в качестве кандидата. В суде мы выяснили, что ГАС «Выборы» изначально показала: одиннадцать подписей действительны. И ответ на второй запрос избирательной комиссии показал, что тринадцать подписей из четырнадцати действительны. Несмотря на это комиссия оставила ответ паспортного стола, указав, что девять подписей недействительны. Я уже говорил о том, что в запросе комиссии в паспортный стол были изменены некоторые фамилии.
Сомнений в том, кто был инициатором этого беспредела во время проверки подписей, у меня нет. Под протоколом подписались три человека. Все они — сотрудники администрации Барабинска. Заказчики этого беспредела перешли все границы, забыв одно выражение: «Я вот думаю, что сила в правде! У кого правда — тот и сильнее!» Так говорил герой Сергея Бодрова. Так есть и так будет.
Сергей — мой двоюродный брат, старше меня на четыре года. Всё детство и юность до ухода в армию и поступления Сергея в НВВКУ мы провели вместе. Так что взрослел я под присмотром старшего брата. Разное у нас случалось, но я всегда знал, что на Сергея можно опереться и попросить помощи. Но сегодня уже мы защищали Сергея — и это получилось. Вопрос в Барабинском суде решился в нашу пользу. Правда, избирательная комиссия Барабинска не согласилась с решением районного суда и решила обжаловать его в областном суде. Прямо всё наружу торчит, как они не хотят Сергея Терещенко в горсовете Барабинска.
Параллельно со всем этим против меня устраивались провокации. Мои оппоненты создавали фейковые аккаунты в соцсетях, распространили листовки, где написали, что у меня есть куча любовниц. Я не собираюсь на всё это реагировать, а написал заявление в полицию. Также мои оппоненты нашли людей, кто на камеру готов был наговорить про меня что-нибудь плохое. Самое интересное, я разыскал этих людей и спросил у них, как они оказались в том видео. Одна из выступавших ответила, что их обманули: сказали, мол, ролик будет про наш микрорайон, а смонтировали так, что получился компромат против меня.
А в самом конце августа кто-то стал назойливо звонить с неизвестного телефонного номера на 499 и угрожать физической расправой. После моего предложения встретиться в ответ раздавался отборный мат и оскорбления. На встречу явно были не готовы. Говорили с украинским акцентом. Спросил, откуда у них такой акцент, отвечать не стали. Номер отправил в блок, не желая больше виртуального общения. Уверен, это провокация, чтобы в ответ я тоже начал хамить и материться. Не дал себе волю, а то, наверное, услышал бы себя в каких-нибудь смонтированных роликах.
И вот сегодня, 2 сентября, мы отстояли моего брата и в областном суде. Так что теперь Сергей Терещенко уже точно идет на выборы в горсовет Барабинска по шестому округу.
Ранее мы рассказывали про тоталитарный Бердск — в маленьком городе сняли с выборов в горсовет 12 из 17 оппозиционных кандидатов. Их всех без суда признали причастными к «экстремистским организациям».
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