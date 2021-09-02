«Кто-то звонил с акцентом и угрожал физической расправой»: кандидат в депутаты описал абсурд в свою предвыборную кампанию

На выборы в Барабинске я пошел независимым кандидатом, поэтому необходимо было собрать подписи в мою поддержку. Все документы проверил вместе с юристами. Но надо было еще дождаться факта регистрации. Ведь, как это принято, всегда могут возникнуть какие-то «но». У избиркома десять дней на проверку, а потом — регистрация либо отказ. Если будет отказ, то еще останется время на повторную сдачу документов. В итоге я оказался первым зарегистрированным кандидатом на выборах в горсовет Барабинска. Первым сдал документы — 7 июля, первым и зарегистрировали. Но на этом история не закончилась.



В какой-то момент я узнаю, что против меня выставили моего же отца: он шел самовыдвиженцем по тому же округу № 8 . Отец — Евгений Анатольевич Терещенко — покинул мою маму с тремя детьми, когда я был ребенком. Региональной политикой он никогда не занимался, в выборах депутатов не участвовал, однако иногда выступал в социальных сетях на стороне моих оппонентов с критическими заявлениями против меня. Я знаю, опыт использования кандидатов-двойников — распространенный прием на выборах в России. И мне совершено понятно, кто за этим стоит и зачем Евгения Анатольевича Терещенко используют.

