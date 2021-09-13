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Выборы-2021 в Новосибирской области: как найти свой избирательный участок

Голосование растянется на три дня — с 17 по 19 сентября

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Во время выборов избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00

Во время выборов избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00

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В день выборов избирательные участки в Новосибирске откроются в 8 утра

На следующей неделе — с 17 по 19 сентября — новосибирцы будут выбирать депутатов Государственной думы. Как найти свой избирательный участок? Мы подготовили для вас инструкцию, которая упростит эту задачу.

Для того чтобы узнать свой избирательный участок, вам необходимо зайти на специализированный сервис Центризбиркома. Затем с главной страницы сайта нужно перейти в раздел «Избиратели» и кликнуть на раздел «Цифровые сервисы ЦИК России». А после зайти в раздел «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Просто введите адрес регистрации в строке и нажмите «Искать», система моментально выдаст адрес для голосования.

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В день выборов избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт. Избирателям на входе измерят температуру, а также выдадут маску, перчатки и ручку.

В июле прошлого года Новосибирск поддержал поправки к Конституции РФ. Тогда только несколько избирательных участков показали рекордное количество голосов «против». Корреспонденты НГС побывали на некоторых из них — в Академгородке и на левом берегу, посмотрели, как живут протестные районы.

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