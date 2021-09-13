Выборы-2021 в Новосибирской области: как найти свой избирательный участок

На следующей неделе — с 17 по 19 сентября — новосибирцы будут выбирать депутатов Государственной думы. Как найти свой избирательный участок? Мы подготовили для вас инструкцию, которая упростит эту задачу.

Для того чтобы узнать свой избирательный участок, вам необходимо зайти на специализированный сервис Центризбиркома. Затем с главной страницы сайта нужно перейти в раздел «Избиратели» и кликнуть на раздел «Цифровые сервисы ЦИК России». А после зайти в раздел «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Просто введите адрес регистрации в строке и нажмите «Искать», система моментально выдаст адрес для голосования.