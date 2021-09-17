Бюджетники в Новосибирске заявили, что их массово заставили взять открепительные для голосования

В Новосибирске бюджетников заставили брать открепительные для голосования
Сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области начались выборы депутатов Госдумы. Сотрудники бюджетных организаций столкнулись со странными требованиями от начальства. Они рассказывают, что их заставляют голосовать на определенных участках, а некоторым даже намекнули за кого нужно отдать голос. Более того, сотрудники должны были явиться на избирательный участок в определенный день и час.
О том, что на работе бюджетников просят прикрепиться к другому участку для голосования, в НГС сообщили сразу несколько читателей.
— У нас насчитывается 600–700 сотрудников. Пару недель назад было распоряжение главврача — всем сотрудникам взять открепительные талоны через сайт Госуслуг и организовано, в пятницу 17 сентября, после рабочего дня проголосовать по адресу головного учреждения. На наш вопрос: «С какой целью это делается?» последовал ответ: «В Центральном районе города низкая явка и главврача просили повысить этот показатель». На вопрос: «Что будет если сотрудники не будут брать открепительные талоны?» Был ответ: «У главврача будут неприятности и, соответственно, у вас тоже», — рассказал читатель НГС, — Что делать — не очень понятно. Отказаться страшновато — никто не хочет неприятностей, тем более каких-либо преследований или увольнений.
Проголосовать по месту работы попросили ещё одну читательницу:
— Я работаю в федеральной службе. Наш руководитель обязал всех сотрудников открепиться от своих избирательных участков по месту прописки и прикрепиться к участкам по месту нахождения рабочего места. Я прописана в Кировском районе, теперь вынуждена голосовать в Заельцовском. На чужом участке я не могу голосовать за кандидата, только за партию. Я такая не одна, насколько мне известно, многие организации обязали своих сотрудников поступить так же. Это десятки тысяч людей лишены права голоса, — написала девушка.
Она добавила, что в случае отказа руководители отделов устно пригрозили «возможными финансовыми последствиями».
По словам ещё одной читательницы, на работе им указали не только место для голосования, но и партию:
— Нас ещё месяц назад обязали прикрепиться к участку по месту работы. Сегодня толпой ходили голосовать. И, конечно, заранее намекнули за кого голосовать. Угроз, конечно, не было. Но галочку, думаю, поставили бы в случае отказа, — рассказала женщина.
Кому-то удалось отстоять свое избирательное право:
— Заставили открепиться по месту жительства и проголосовать в 204 школе. Все должны прийти 17 сентября до 12 часов, но голосовать за кого сами пожелаем. Я не согласилась, к моему мнению прислушались, не стали настаивать, — сообщила ещё одна читательница.
Телеграм-канал «Сводки наблюдения 2021» также публиковал фото обращения, которое якобы поступило в новосибирские школы и детские сады. Письмо пришло с электронного адреса Татьяны Александровны Плеховой — человек с таким именем работает в отделе образования мэрии Новосибирска. В документе руководителей образовательных организаций просят организовать голосование сотрудников до основного дня выборов — 19 сентября. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.
В пресс-службе Избирательной комиссии Новосибирской области сообщили, что жалоб на такие просьбы им не поступало:
— Голосование по месту нахождения создано для удобства. Если в день голосования человек знает, что не будет находиться по месту регистрации, он может прикрепиться, чтобы в этот день прийти и проголосовать на удобном участке, — сообщили в избиркоме.
Там же уточнили, что в этом году заявление на открепление от своего избирательного участка подали 54 797 человек — через ТИК, участковые комиссии, МФЦ и Госуслуги.
При этом сотрудники УИКов отмечают наплыв прикрепившихся избирателей — у участков собираются большие очереди. Например, к УИК в здании НГУЭУ на улице Каменской прикрепились военные и сотрудники одного из медучреждений:
— Действительно, какая-то аномалия произошла у нас. Прикрепилось много людей, больше тысячи, — рассказала НГС сотрудница УИК в НГУЭУ.
По словам редактора и директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, с помощью таких мер возможно урегулировать результаты голосования:
— Коллективы могут концентрировать для контроля за результатом голосования. Несмотря на то, что в кабинке избиратель остаётся один на один с бюллетенями, есть технологии проверки его волеизъявления, достаточно примитивные. Избирательная культура у нас вообще на довольно низком уровне, что проявляется, в том числе, и в низкой явке, и в продаже голосов, и в голосовании по указке начальства. Просто потому, что многие не видят в этом ничего критичного. Но чем больше масштаб такой «электоральной мобилизации», охватывающей гражданские учреждения, тем больше может быть жалоб, скандалов и, как следствие, сомнений по поводу легитимности процедуры, навязываемой гражданам, — рассказал Кузнецов.
Голосование в Новосибирской области проходит с 17 по 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы в Новосибирске выбирают муниципальные советы депутатов в нескольких городах области: Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби.
Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Новосибирске сегодня утром. Некоторые из них посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на 15 снимках, что там происходит.
Ещё мы рассказывали, кто из новосибирских кандидатов в Госдуму получил больше всего денег на выборы.
СЮЖЕТ
В целом сентябрьские выборы всех уровней — как думские, так и местные — уже породили массу занимательных историй. В Бердске, например, сняли 12 из 17 независимых кандидатов. Там же родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой неизвестные прислали похоронный венок. О том, с чем столкнулся в ходе этой кампании независимый кандидат Константин Терещенко, который выдвинулся на выборы по Новосибирской области в горсовет Барабинска, он рассказал в этой колонке.