Бюджетники в Новосибирске заявили, что их массово заставили взять открепительные для голосования

Она добавила, что в случае отказа руководители отделов устно пригрозили «возможными финансовыми последствиями».

По словам ещё одной читательницы, на работе им указали не только место для голосования, но и партию:

— Нас ещё месяц назад обязали прикрепиться к участку по месту работы. Сегодня толпой ходили голосовать. И, конечно, заранее намекнули за кого голосовать. Угроз, конечно, не было. Но галочку, думаю, поставили бы в случае отказа, — рассказала женщина.

Кому-то удалось отстоять свое избирательное право:

— Заставили открепиться по месту жительства и проголосовать в 204 школе. Все должны прийти 17 сентября до 12 часов, но голосовать за кого сами пожелаем. Я не согласилась, к моему мнению прислушались, не стали настаивать, — сообщила ещё одна читательница.

Телеграм-канал «Сводки наблюдения 2021» также публиковал фото обращения, которое якобы поступило в новосибирские школы и детские сады. Письмо пришло с электронного адреса Татьяны Александровны Плеховой — человек с таким именем работает в отделе образования мэрии Новосибирска. В документе руководителей образовательных организаций просят организовать голосование сотрудников до основного дня выборов — 19 сентября. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.