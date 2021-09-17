«Прикрепилось больше тысячи»: в Новосибирске в очереди за бюллетенями попали полиция, врачи и люди из колонии

На трех избирательных участках в Новосибирске выстроились огромные очереди
Сегодня, 17 сентября, на некоторых избирательных участках в Новосибирске выстроились очереди из десятков человек. НГС выяснил, кто в них стоит.
Снимки с избирательных участков
Утром толпа людей пришла на выборы в школу
— К моему участку прикреплена колония
К УИК
К УИК в здании НГУЭУ на улице Каменской прикрепились военные и сотрудники одного из медучреждений.
— Действительно, какая-то аномалия произошла у нас. Прикрепилось много людей, больше тысячи, — рассказала НГС сотрудница УИК в НГУЭУ.
СЮЖЕТ
Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Новосибирске сегодня утром. Некоторые из них посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на 15 снимках, что там происходит.