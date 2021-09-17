«Прикрепилось больше тысячи»: в Новосибирске в очереди за бюллетенями попали полиция, врачи и люди из колонии

Утром толпа людей пришла на выборы в школу № 145 на улице Звездной, 8а.

— К моему участку прикреплена колония № 3 . Соответственно, это было организованное голосование для тех, кто прикрепился по месту нахождения. Люди из колонии пришли в сопровождении, хотя они и вольно передвигаются. У них не лишение прав, а ограничение, — пояснила НГС председатель избирательной комиссии на участке № 1915 , директор школы Наталья Прохорова.