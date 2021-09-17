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«Прикрепилось больше тысячи»: в Новосибирске в очереди за бюллетенями попали полиция, врачи и люди из колонии

Проголосовать за кандидатов пришли десятки избирателей

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Такие очереди выстроились у зданий на Каменской, 56 и Октябрьской, 89а

Такие очереди выстроились у зданий на Каменской, 56 и Октябрьской, 89а

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На трех избирательных участках в Новосибирске выстроились огромные очереди

Сегодня, 17 сентября, на некоторых избирательных участках в Новосибирске выстроились очереди из десятков человек. НГС выяснил, кто в них стоит.

Снимки с избирательных участков № 2008, № 2004 и № 1915 опубликовал депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.

Такая очередь образовалась в участке <nobr class="_">№ 1915</nobr> на Первомайке

Такая очередь образовалась в участке № 1915 на Первомайке

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Утром толпа людей пришла на выборы в школу № 145 на улице Звездной, 8а.

— К моему участку прикреплена колония № 3. Соответственно, это было организованное голосование для тех, кто прикрепился по месту нахождения. Люди из колонии пришли в сопровождении, хотя они и вольно передвигаются. У них не лишение прав, а ограничение, — пояснила НГС председатель избирательной комиссии на участке № 1915, директор школы Наталья Прохорова.

К УИК № 2004 на улице Октябрьской, 89а прикреплены сотрудники полиции и МЧС. По словам заместителя председателя комиссии УИК Натальи Парфененко, именно поэтому у участка выстроилась большая очередь.

К УИК в здании НГУЭУ на улице Каменской прикрепились военные и сотрудники одного из медучреждений.

— Действительно, какая-то аномалия произошла у нас. Прикрепилось много людей, больше тысячи, — рассказала НГС сотрудница УИК в НГУЭУ.

СЮЖЕТ

Выборы-2021

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Новосибирске сегодня утром. Некоторые из них посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на 15 снимках, что там происходит.

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