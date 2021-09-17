Новосибирцы пошли голосовать: 15 фото с полупустых участков

В Новосибирске началось голосование за депутатов Госдумы
В Новосибирске началось голосование на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00 и будут принимать голосующих до 20:00. Из-за коронавируса голосование разделили на три дня — отдать голос можно будет также 18 и 19 сентября.
На кресла депутатов Госдумы в этот раз претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны.
Фотокорреспондент НГС прошел сегодня по избирательным участкам, и вот что он увидел.
В Госдуме, главном законодательном органе власти в стране (наряду с Советом Федерации), Новосибирскую область представляют 7 депутатов. В ближайшие три дня их состав изменится, и в следующие пять лет они начнут работать над новыми законами. Некоторые из действующих депутатов рассчитывают остаться в Госдуме на новый срок. Лиза Пичугина изучила сотни законопроектов, к которым они имели отношение, и выбрала самые интересные, резонансные и важные из тех, что были в итоге приняты.
Новосибирский избирком опубликовал сведения о денежных поступлениях в избирательные фонды кандидатов от различных партий. Мы изучили документы и узнали, кто из новосибирских политиков и откуда получил миллионы на агитацию.
Предстоящие сентябрьские выборы всех уровней — как думские, так и местные — уже породили массу занимательных историй. Борьба за снятие с выборов кандидатов в депутаты или запутывание избирателей доходит порой до абсурда. В Бердске сняли 12 из 17 независимых кандидатов. Там же родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой неизвестные прислали похоронный венок. О том, с чем столкнулся в ходе этой кампании независимый кандидат Константин Терещенко, который выдвинулся на выборы по Новосибирской области в горсовет Барабинска, он рассказал в этой колонке.