Новосибирцы пошли голосовать: 15 фото с полупустых участков

В Новосибирске началось голосование на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00 и будут принимать голосующих до 20:00. Из-за коронавируса голосование разделили на три дня — отдать голос можно будет также 18 и 19 сентября.

На кресла депутатов Госдумы в этот раз претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны.



Фотокорреспондент НГС прошел сегодня по избирательным участкам, и вот что он увидел.