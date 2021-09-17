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Новосибирцы пошли голосовать: 15 фото с полупустых участков

Голосование продлится три дня

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До 19 сентября включительно вы можете проголосовать за кандидата

До 19 сентября включительно вы можете проголосовать за кандидата

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В Новосибирске началось голосование за депутатов Госдумы

В Новосибирске началось голосование на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00 и будут принимать голосующих до 20:00. Из-за коронавируса голосование разделили на три дня — отдать голос можно будет также 18 и 19 сентября.

На кресла депутатов Госдумы в этот раз претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны.

Фотокорреспондент НГС прошел сегодня по избирательным участкам, и вот что он увидел.

Спортзалы в школах — удобное место для организации голосований

Спортзалы в школах — удобное место для организации голосований

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Голосование в этом году пройдет три дня

Голосование в этом году пройдет три дня

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Сегодня уже можно прийти на избирательный участок

Сегодня уже можно прийти на избирательный участок

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Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00

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В Новосибирске электронное голосование недоступно — нужно обязательно прийти на участок

В Новосибирске электронное голосование недоступно — нужно обязательно прийти на участок

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На кресла депутатов Госдумы претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев

На кресла депутатов Госдумы претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев

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В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны

В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны

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Кабины поставили с соблюдением социальной дистанции

Кабины поставили с соблюдением социальной дистанции

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Тем, кто не справляется с опусканием бюллетеня, — помогают

Тем, кто не справляется с опусканием бюллетеня, — помогают

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Участки сегодня утром были почти пустые

Участки сегодня утром были почти пустые

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Все избиратели должны быть в масках

Все избиратели должны быть в масках

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Бюллетени внушительного размера

Бюллетени внушительного размера

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Многие приходят на избирательные участки с детьми

Многие приходят на избирательные участки с детьми

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Молодежь тоже приходит голосовать

Молодежь тоже приходит голосовать

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В Госдуме, главном законодательном органе власти в стране (наряду с Советом Федерации), Новосибирскую область представляют 7 депутатов. В ближайшие три дня их состав изменится, и в следующие пять лет они начнут работать над новыми законами. Некоторые из действующих депутатов рассчитывают остаться в Госдуме на новый срок. Лиза Пичугина изучила сотни законопроектов, к которым они имели отношение, и выбрала самые интересные, резонансные и важные из тех, что были в итоге приняты.

Новосибирский избирком опубликовал сведения о денежных поступлениях в избирательные фонды кандидатов от различных партий. Мы изучили документы и узнали, кто из новосибирских политиков и откуда получил миллионы на агитацию.

Предстоящие сентябрьские выборы всех уровней — как думские, так и местные — уже породили массу занимательных историй. Борьба за снятие с выборов кандидатов в депутаты или запутывание избирателей доходит порой до абсурда. В Бердске сняли 12 из 17 независимых кандидатов. Там же родителям независимого кандидата Дарьи Артамоновой неизвестные прислали похоронный венок. О том, с чем столкнулся в ходе этой кампании независимый кандидат Константин Терещенко, который выдвинулся на выборы по Новосибирской области в горсовет Барабинска, он рассказал в этой колонке.

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