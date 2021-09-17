На избирательном участке в Новосибирске у женщины остановилось сердце

В Кировском районе Новосибирска 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на избирательном участке в школе
Трагедия произошла около 11 часов утра.
— Пришла женщина-избиратель на участок. Ей было за 70 лет, стало плохо, вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро, — рассказала НГС член комиссии участка
Участок сейчас продолжает работать в том же режиме.
— Женщине был 71 год. Внезапная остановка сердечной деятельности. Фельдшер, которая находилась на участке, начала оказывать ей помощь. Бригада скорой помощи прибыла через 8 минут, но, к сожалению, спасти женщину не удалось, — рассказала НГС главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.
На момент публикации официальной информации корреспонденту НГС на участке не предоставили — там отсутствовала председатель.
СЮЖЕТ
В Новосибирске началось голосование на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00 и будут принимать голосующих до 20:00. Из-за коронавируса голосование разделили на три дня — отдать голос можно будет также 18 и 19 сентября.