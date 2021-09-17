На избирательном участке в Новосибирске у женщины остановилось сердце

В Кировском районе Новосибирска 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге умерла женщина.

Трагедия произошла около 11 часов утра.



— Пришла женщина-избиратель на участок. Ей было за 70 лет, стало плохо, вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро, — рассказала НГС член комиссии участка № 1619 .

Участок сейчас продолжает работать в том же режиме.



— Женщине был 71 год. Внезапная остановка сердечной деятельности. Фельдшер, которая находилась на участке, начала оказывать ей помощь. Бригада скорой помощи прибыла через 8 минут, но, к сожалению, спасти женщину не удалось, — рассказала НГС главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.