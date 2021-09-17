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СрочноУмерла женщина на избирательном участке
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На избирательном участке в Новосибирске у женщины остановилось сердце

Сибирячке вызвали скорую, но врачи не смогли спасти ее

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Скорая не успела спасти сибирячку

Скорая не успела спасти сибирячку

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В Кировском районе Новосибирска 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге умерла женщина.

Трагедия произошла около 11 часов утра.

— Пришла женщина-избиратель на участок. Ей было за 70 лет, стало плохо, вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро, — рассказала НГС член комиссии участка № 1619.

Участок сейчас продолжает работать в том же режиме.

— Женщине был 71 год. Внезапная остановка сердечной деятельности. Фельдшер, которая находилась на участке, начала оказывать ей помощь. Бригада скорой помощи прибыла через 8 минут, но, к сожалению, спасти женщину не удалось, — рассказала НГС главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

На момент публикации официальной информации корреспонденту НГС на участке не предоставили — там отсутствовала председатель.

СЮЖЕТ

Выборы-2021

В Новосибирске началось голосование на выборах депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00 и будут принимать голосующих до 20:00. Из-за коронавируса голосование разделили на три дня — отдать голос можно будет также 18 и 19 сентября.

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