20 сентября понедельник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 0/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняКак проходят выборы? Онлайн-репортаж
Все новости
Все новости

Обработано менее 40% бюллетеней: избирком озвучил предварительные итоги голосования в Новосибирске

Председатель избиркома отметила, что конечные результаты могут сильно отличаться

153
1Обсудить

Поделиться

Предварительные итоги голосования составили по состоянию на 00:20 20 сентября

Предварительные итоги голосования составили по состоянию на 00:20 20 сентября

Поделиться

Ночью в Новосибирске состоялся брифинг после завершающего дня голосования в Новосибирске. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо озвучила предварительные итоги голосования в регионе.

— Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767 — то есть они введены в систему и подтверждены, как официальные итоги голосования по избирательным участкам, — объяснила Ольга Благо.

Председатель избиркома уточнила, что за все три дня фактов вброса бюллетеней обнаружено не было. Предварительные итоги голосования учитывались по состоянию на 00:22 20 сентября.

— По 135-му округу предварительно определилась тройка кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов — Иванинской Олег Иванович (32,75%), Жирнов Андрей Геннадьевич (24,02%) и Украинцев Игорь Сергеевич (8,6%), — сообщила Ольга Благо.

Поделиться

По округу № 136 лидерские позиции заняли Дмитрий Савельев (38,99%), Ренат Сулейманов (21%) и Вячеслав Усольцев (8,15%).

Поделиться

— По 137-му округу Аксененко Александр Сергеевич набрал 30,79%, Новоселов Виталий Валерьевич — 25,78%, и Старостенко Дмитрий Анатольевич — 13,59%, — добавила председатель избиркома НСО.

Поделиться

В округе №138 Виктор Игнатов набрал 37,77% голосов избирателей, Роман Яковлев — 27,5% и Тимур Гостяев — 7,68%.

Поделиться

Ольга Благо акцентировала внимание на том, что обработано менее 40% бюллетеней, поэтому цифры могут серьезно колебаться.

— По федеральным спискам политических партий цифры получились такие: партия «Единая Россия» — 36,88%, КПРФ — 25,64%, ЛДПР — 9,75%, «Новые люди» — 8,33%, «Справедливая Россия» — 7,13% и «Партия пенсионеров» — 3,41%. Остальные партии набрали меньше трех процентов на данный момент, — добавила Ольга Благо.

Поделиться

Председатель избиркома уточнила, что результаты итоговой явки можно будет узнать после подсчета абсолютно всех бюллетеней. Окончательная цифра, по предположению Ольги Благо, появится ближе к утру.

Также председатель добавила, что наиболее напряженная ситуация с голосованием сложилась в Бердске:

— Наверное, самая напряженная ситуация в городе Бердске, просто потому что там полномасштабная муниципальная компания. От них пока единичные протоколы по избирательным участкам — в основном, пока идет подсчет голосов.

Фотокорреспондент НГС побывал на одном из избирательных участков, где сегодня вечером кропотливо подсчитывали голоса — 10 кадров с ответственного мероприятия.

Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Госдума РФвыборыпредварительные результаты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...