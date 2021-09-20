Обработано менее 40% бюллетеней: избирком озвучил предварительные итоги голосования в Новосибирске

Ночью в Новосибирске состоялся брифинг после завершающего дня голосования в Новосибирске. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо озвучила предварительные итоги голосования в регионе.
— Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767 — то есть они введены в систему и подтверждены, как официальные итоги голосования по избирательным участкам, — объяснила Ольга Благо.
Председатель избиркома уточнила, что за все три дня фактов вброса бюллетеней обнаружено не было. Предварительные итоги голосования учитывались по состоянию на 00:22 20 сентября.
— По 135-му округу предварительно определилась тройка кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов — Иванинской Олег Иванович (32,75%), Жирнов Андрей Геннадьевич (24,02%) и Украинцев Игорь Сергеевич (8,6%), — сообщила Ольга Благо.
По округу № 136 лидерские позиции заняли Дмитрий Савельев (38,99%), Ренат Сулейманов (21%) и Вячеслав Усольцев (8,15%).
— По 137-му округу Аксененко Александр Сергеевич набрал 30,79%, Новоселов Виталий Валерьевич — 25,78%, и Старостенко Дмитрий Анатольевич — 13,59%, — добавила председатель избиркома НСО.
В округе №138 Виктор Игнатов набрал 37,77% голосов избирателей, Роман Яковлев — 27,5% и Тимур Гостяев — 7,68%.
Ольга Благо акцентировала внимание на том, что обработано менее 40% бюллетеней, поэтому цифры могут серьезно колебаться.
— По федеральным спискам политических партий цифры получились такие: партия «Единая Россия» — 36,88%, КПРФ — 25,64%, ЛДПР — 9,75%, «Новые люди» — 8,33%, «Справедливая Россия» — 7,13% и «Партия пенсионеров» — 3,41%. Остальные партии набрали меньше трех процентов на данный момент, — добавила Ольга Благо.
Председатель избиркома уточнила, что результаты итоговой явки можно будет узнать после подсчета абсолютно всех бюллетеней. Окончательная цифра, по предположению Ольги Благо, появится ближе к утру.
Также председатель добавила, что наиболее напряженная ситуация с голосованием сложилась в Бердске:
— Наверное, самая напряженная ситуация в городе Бердске, просто потому что там полномасштабная муниципальная компания. От них пока единичные протоколы по избирательным участкам — в основном, пока идет подсчет голосов.
Фотокорреспондент НГС побывал на одном из избирательных участков, где сегодня вечером кропотливо подсчитывали голоса — 10 кадров с ответственного мероприятия.
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