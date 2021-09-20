Обработано менее 40% бюллетеней: избирком озвучил предварительные итоги голосования в Новосибирске

Ночью в Новосибирске состоялся брифинг после завершающего дня голосования в Новосибирске. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо озвучила предварительные итоги голосования в регионе.

— Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767 — то есть они введены в систему и подтверждены, как официальные итоги голосования по избирательным участкам, — объяснила Ольга Благо.

Председатель избиркома уточнила, что за все три дня фактов вброса бюллетеней обнаружено не было. Предварительные итоги голосования учитывались по состоянию на 00:22 20 сентября.