На станции «Спортивная» протестировали приспособления для пассажиров на колясках — видео

Строители станции метро «Спортивная» протестировали доступность для маломобильных граждан. Получить обратную связь помог участник команды регби на колясках Павел Павленко. В этом видео мы показываем, как выглядит станция, в том числе с позиции маломобильных граждан.
— На станции несколько пандусов, лифтов, платформ и специальных дверей. Без проблем самостоятельно можно добраться до платформы, купив жетон, воспользовавшись турникетами и лифтом, — рассказал о приспособлениях директор компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
По его словам, аналогичная удобная инфраструктура есть на пешеходном переходе у Октябрьского моста, это дает возможность пользоваться транспортом всем пассажирам без посторонней помощи.
Павел Павленко протестировал инфраструктуру новой станции — на своей коляске он спустился на лифте станции и проехал по пешеходному переходу у Октябрьского моста.
— Абсолютно всё приспособлено для маломобильных граждан. Даже не только маломобильных, это большой плюс для мам с маленькими ребятишками, — поделился впечатлениями Павел Павленко. — Лифты, чтобы подняться в пешеходный переход, выйти прямо на остановку.
Он отметил, что не хватает таких же приспособлений на других станция, и попросил горожан бережно относиться к тому, что сейчас есть.
Ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь — мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил это тем, что нужно тщательно подготовить все документы.