freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 83.96
eur 90.97
СрочноГибель рабочего на ТЭЦ-5
Все новости
Все новости
Подробности

На станции «Спортивная» протестировали приспособления для пассажиров на колясках — видео

Участник команды регби на колясках Павел Павленко показал, как это работает

181
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Участник команды регби на колясках Павел Павленко протестировал доступность новой станции

Видео: Алина Исхакова

Строители станции метро «Спортивная» протестировали доступность для маломобильных граждан. Получить обратную связь помог участник команды регби на колясках Павел Павленко. В этом видео мы показываем, как выглядит станция, в том числе с позиции маломобильных граждан.

— На станции несколько пандусов, лифтов, платформ и специальных дверей. Без проблем самостоятельно можно добраться до платформы, купив жетон, воспользовавшись турникетами и лифтом, — рассказал о приспособлениях директор компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

По его словам, аналогичная удобная инфраструктура есть на пешеходном переходе у Октябрьского моста, это дает возможность пользоваться транспортом всем пассажирам без посторонней помощи.

Павел Павленко протестировал инфраструктуру новой станции — на своей коляске он спустился на лифте станции и проехал по пешеходному переходу у Октябрьского моста.

— Абсолютно всё приспособлено для маломобильных граждан. Даже не только маломобильных, это большой плюс для мам с маленькими ребятишками, — поделился впечатлениями Павел Павленко. — Лифты, чтобы подняться в пешеходный переход, выйти прямо на остановку.

Он отметил, что не хватает таких же приспособлений на других станция, и попросил горожан бережно относиться к тому, что сейчас есть.

Ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь — мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил это тем, что нужно тщательно подготовить все документы.

СпортивнаяНовые станции метроДоступная средаТранспорт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter