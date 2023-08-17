Мэрия объяснила, как решит проблему пробок на «Кольце Ада» в Новосибирске — три предложения

Сегодня на участке собралась пробка из-за трамвая, который перекрыл проезд автомобилям. После случившегося на место выезжали прокуратура, ГИБДД, представители муниципальных предприятий города, группы «ВИС» и общественности. Схему движения на площади Труда изменили в августе, после этого момента на участке образуются заторы с раннего утра.

