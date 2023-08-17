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Мэрия объяснила, как решит проблему пробок на «Кольце Ада» в Новосибирске — три предложения

На площади Труда недавно изменили схему движения

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Площадь Труда - одна из проблем жителей города, участок даже назвали «Кольцом Ада»

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В мэрии Новосибирска объяснили, как снизят нагрузку на дорогах возле площади Труда, решат проблему остановки трамваев на проезжей части и разберутся с пробками.

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов сообщил, что в течение месяца на дороге со стороны правого берега на пересечении с улицей Станционной и с площадью Энергетиков введут в эксплуатацию надземный пешеходный переход. Это решение, считают в мэрии, поможет исключить пересечение пешеходов и автомобилей, повысив пропускную способность.

Также решили ликвидировать препятствие движения с улицы Станиславского при заезде на площадь Труда. Именно здесь появилось узкое место с пересечением автомобилей и трамваев.

— На подвесных проводах обустроен такой элемент, как трамвайно-троллейбусное пересечение, без которого трамваи и троллейбусы работать не могут. Автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения, не пропускают трамвай, стараются проскочить перед ним. Трамвай отключается от электроэнергии, находится без питания и должен проходить своим ходом по инерции со скоростью 15 км в час. Создается аварийная ситуация: приходится либо сбивать автомобиль, либо останавливаться. А если трамвай останавливается, то уже не может передвинуться ни в одну из сторон, — отметили в городской администрации.

Тромвайно-троллейбусное пересечение решили перенести в левую сторону, чтобы трамваи не перекрывали проезжую часть. Группа «ВИС» поставит на это место своих регулировщиков, чтобы попытаться остановить недобросовестных автомобилистов. Сотрудники будут сигнализировать о приближении трамвая. Также компания предусмотрит дежурные тягачи: если транспорт остановится, то его оттолкнут в сторону.

Третье решение мэрии — отрегулировать продолжительность светофорных фаз на пересечениях улицы Станиславского и площади Труда, улицы Станиславского и улицы Котовского.

Сегодня на участке собралась пробка из-за трамвая, который перекрыл проезд автомобилям. После случившегося на место выезжали прокуратура, ГИБДД, представители муниципальных предприятий города, группы «ВИС» и общественности. Схему движения на площади Труда изменили в августе, после этого момента на участке образуются заторы с раннего утра.

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