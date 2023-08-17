На Станиславского собралась длинная пробка — где еще сложно проехать

Утром 17 августа в Новосибирске собрались пробки на улицах Станиславского, Ватутина и Широкой. Автомобилям сложно проехать в районе площади Труда.
По информации сайта «Яндекс.Карты», длина затора на Станиславского составляет примерно
На записи с камеры «Электронного города», которая установлена на площади Труда, видно, что дорогу автомобилям перекрыл трамвай.
В 07:20 утра «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в
С понедельника в Новосибирске изменили схему движения на площади Труда. Теперь водители ездят по часовой стрелке. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какая пробка собралась на площади