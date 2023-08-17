На Станиславского собралась длинная пробка — где еще сложно проехать

Утром 17 августа в Новосибирске собрались пробки на улицах Станиславского, Ватутина и Широкой. Автомобилям сложно проехать в районе площади Труда.



По информации сайта «Яндекс.Карты», длина затора на Станиславского составляет примерно 1 километр , на Ватутина — чуть больше 400 метров. Эти участки, а также дороги на площади Труда на карте окрашены в багровый цвет. Пробка собралась и на улице Станционной при движении в сторону площади Энергетиков.