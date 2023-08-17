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На Станиславского собралась длинная пробка — где еще сложно проехать

На площади Труда проезд перекрыл трамвай

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На площади Труда собралась пробка около 07:00

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Утром 17 августа в Новосибирске собрались пробки на улицах Станиславского, Ватутина и Широкой. Автомобилям сложно проехать в районе площади Труда.

По информации сайта «Яндекс.Карты», длина затора на Станиславского составляет примерно 1 километр, на Ватутина — чуть больше 400 метров. Эти участки, а также дороги на площади Труда на карте окрашены в багровый цвет. Пробка собралась и на улице Станционной при движении в сторону площади Энергетиков.

Длинная пробка есть и на правом берегу у Речного вокзала

Длинная пробка есть и на правом берегу у Речного вокзала

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На записи с камеры «Электронного города», которая установлена на площади Труда, видно, что дорогу автомобилям перекрыл трамвай.

Движение затруднено

Движение затруднено

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В 07:20 утра «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Новосибирске в 2 балла.

С понедельника в Новосибирске изменили схему движения на площади Труда. Теперь водители ездят по часовой стрелке. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какая пробка собралась на площади 14 августа.

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