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Политика Владимир Путин исключил губернатора Андрея Травникова из состава Президиума Госсовета — что это значит

Владимир Путин исключил губернатора Андрея Травникова из состава Президиума Госсовета — что это значит

Президент подписал указ 25 июля

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46 комментариев
Андрей Травников возглавлял комиссию по науке

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова исключили из Президиума Государственного Совета Российской Федерации. 25 июля документ подписал президент Владимир Путин.

Государственный Совет Российской Федерации — государственный орган, который формирует Президент для согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Также совет занимается определением направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

В Госсовете Андрей Травников возглавлял комиссию по науке.

— В президиуме Госсовета идет постоянная плановая ротация. Что касается комиссии по науке, ее при Госсовете больше нет. Утвержден новый перечень комиссий и рабочих групп, их тоже время от времени меняют, — объяснил НГС источник в правительстве Новосибирской области.

На этой неделе в Новосибирск прилетал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он посетил аэропорт Толмачево и Академгородок. Подробнее о его визите читайте в репортаже НГС.

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Комментарии
46
L_L_
26 июля 2024, 15:11
Батюшки, сколько у них должностей и званий! Это ж надо еще как-то не забыть где они числятся, реестр так сказать учёток вести😁. Еще бы соответствовали знаниями и умениями занимаемым должностям, а то страну довели непрофильные управленческие люди...
llehni
26 июля 2024, 15:05
Оно и видно наука при нем прямо поперла💩
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