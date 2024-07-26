Владимир Путин исключил губернатора Андрея Травникова из состава Президиума Госсовета — что это значит

Андрей Травников возглавлял комиссию по науке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова исключили из Президиума Государственного Совета Российской Федерации. 25 июля документ подписал президент Владимир Путин.



Государственный Совет Российской Федерации — государственный орган, который формирует Президент для согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Также совет занимается определением направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетных направлений социально-экономического развития страны.



Источник: http://publication.pravo.gov.ru/











В Госсовете Андрей Травников возглавлял комиссию по науке.



— В президиуме Госсовета идет постоянная плановая ротация. Что касается комиссии по науке, ее при Госсовете больше нет. Утвержден новый перечень комиссий и рабочих групп, их тоже время от времени меняют, — объяснил НГС источник в правительстве Новосибирской области.



На этой неделе в Новосибирск прилетал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он посетил аэропорт Толмачево и Академгородок. Подробнее о его визите читайте в репортаже НГС.