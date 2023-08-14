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Многокилометровая и многочасовая: на площади Труда изменили схему движения — фоторепортаж с развязки

Теперь водители ездят по часовой стрелке

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Новая схема движения будет действовать пока не достроят четвертый мост

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В Новосибирске сегодня, 14 августа, изменили схему движения на площади Труда. В понедельник на трудном для движения участке собралась многокилометровая пробка, которая не исчезает уже несколько часов.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, что сегодня утром происходит на знаменитой развязке, где идет строительство четвертого моста.

Теперь движение организовано по часовой стрелке

Теперь движение организовано по часовой стрелке

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Новая схема движения начала действовать сегодня в пять утра

Новая схема движения начала действовать сегодня в пять утра

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На развязке стоят информационные знаки

На развязке стоят информационные знаки

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По новой схеме движения нельзя использовать левый поворот, чтобы проехать с улицы Широкой на площадь Труда

По новой схеме движения нельзя использовать левый поворот, чтобы проехать с улицы Широкой на площадь Труда

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Проезд на площадь Труда для грузового транспорта с указанных улиц будет организован через улицу Ватутина через разворот на ней на перекрестке с улицей Котовского

Проезд на площадь Труда для грузового транспорта с указанных улиц будет организован через улицу Ватутина через разворот на ней на перекрестке с улицей Котовского

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Строительство четвертого моста будет продолжаться еще несколько месяцев

Строительство четвертого моста будет продолжаться еще несколько месяцев

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Через площадь Труда двигаются трамваи

Через площадь Труда двигаются трамваи

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Пробка появилась рано утром и к полудню не исчезла

Пробка появилась рано утром и к полудню не исчезла

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Через площадь Труда ходят несколько видов общественного транспорта

Через площадь Труда ходят несколько видов общественного транспорта

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Вчера, 13 августа, в Новосибирске по пути на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка. Тысячи жителей решили побывать на первом официальном матче в новом ЛДС сборных России и Белоруссии.

Площадь ТрудаПробкаСхема движенияФоторепортаж
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