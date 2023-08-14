Многокилометровая и многочасовая: на площади Труда изменили схему движения — фоторепортаж с развязки

В Новосибирске сегодня, 14 августа, изменили схему движения на площади Труда. В понедельник на трудном для движения участке собралась многокилометровая пробка, которая не исчезает уже несколько часов.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, что сегодня утром происходит на знаменитой развязке, где идет строительство четвертого моста.
Вчера, 13 августа, в Новосибирске по пути на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка. Тысячи жителей решили побывать на первом официальном матче в новом ЛДС сборных России и Белоруссии.