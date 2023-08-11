Схему движения по площади Труда изменят из-за строительства четвертого моста — показываем карту

В Новосибирске с 14 августа изменят схему движения на площади Труда. Она будет действовать, пока не достроят четвертый мост через Обь.
Об изменениях сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В понедельник с 05:00 движение транспорта будет организовано по направлению движения по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке): при движении с улицы Широкой со стороны улицы Ватутина и при движении с улицы Станиславского.
При движении с Широкой со стороны улицы Троллейной, чтобы заехать на площадь Труда, необходимо будет повернуть направо на улицу Станиславского и развернуться на ней на перекрестке с Котовского (левый поворот с улицы Широкой на площадь Труда исключается).
— Проезд на площадь Труда для грузового транспорта с указанных улиц будет организован через улицу Ватутина через разворот на ней на перекрестке с улицей Котовского, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Водителям нужно руководствоваться дорожными знаками и информационными плакатами.
На выходных 12 и 13 августа в Новосибирске изменится схема движения трех троллейбусов. Это связано со строительством четвертого моста.