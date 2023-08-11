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Тема дняСхему движения на площади Труда поменяют
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Схему движения по площади Труда изменят из-за строительства четвертого моста — показываем карту

Изменения начнут действовать с 14 августа

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Движение транспорта организуют по направлению движения по левой стороне площади Труда

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В Новосибирске с 14 августа изменят схему движения на площади Труда. Она будет действовать, пока не достроят четвертый мост через Обь.

Об изменениях сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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В понедельник с 05:00 движение транспорта будет организовано по направлению движения по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке): при движении с улицы Широкой со стороны улицы Ватутина и при движении с улицы Станиславского.

При движении с Широкой со стороны улицы Троллейной, чтобы заехать на площадь Труда, необходимо будет повернуть направо на улицу Станиславского и развернуться на ней на перекрестке с Котовского (левый поворот с улицы Широкой на площадь Труда исключается).

— Проезд на площадь Труда для грузового транспорта с указанных улиц будет организован через улицу Ватутина через разворот на ней на перекрестке с улицей Котовского, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Водителям нужно руководствоваться дорожными знаками и информационными плакатами.

На выходных 12 и 13 августа в Новосибирске изменится схема движения трех троллейбусов. Это связано со строительством четвертого моста.

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Четвертый мостПлощадь ТрудаГруппа ВИСОграничение движения
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