Троллейбусам запретят проезжать в районе площади Энергетиков из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске троллейбусы изменят схему движения в районе площади Энергетиков из-за строительства четвертого моста. Ограничения работы общественного транспорта будут действовать 12 и 13 августа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, троллейбус № 4 с 22:00 до окончания работы на выходных поедет по другому маршруту: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Покрышкина, улица Титова, площадь Станиславского, улица Титова, улица Покрышкина, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».
— Также в выходные до 22 часов будет ограничено время работы маршрутов троллейбусов № 7, 24, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Изменения в работе общественного транспорта связаны с работами компании «ВИС» по строительству четвертого моста через Обь.
В начале июля НГС вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным.