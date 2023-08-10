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Троллейбусам запретят проезжать в районе площади Энергетиков из-за строительства четвертого моста

Ограничения продлятся два дня

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Схему работы изменят троллейбусы № 4, 7 и 24

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В Новосибирске троллейбусы изменят схему движения в районе площади Энергетиков из-за строительства четвертого моста. Ограничения работы общественного транспорта будут действовать 12 и 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, троллейбус № 4 с 22:00 до окончания работы на выходных поедет по другому маршруту: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Покрышкина, улица Титова, площадь Станиславского, улица Титова, улица Покрышкина, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Зорге, улица Громова, улица Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

— Также в выходные до 22 часов будет ограничено время работы маршрутов троллейбусов № 7, 24, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изменения в работе общественного транспорта связаны с работами компании «ВИС» по строительству четвертого моста через Обь.

В начале июля НГС вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным.

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