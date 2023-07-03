«Это же "Хонда", один в один»: как менялся проект четвертого моста и тарифы на проезд по нему — вспоминаем историю

Четвертый мост — одна из самых масштабных строек в Новосибирске. О проекте говорят с конца
2008–2012 годы. «Неважно, как он будет называться»
Впервые о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске заговорили в 2008 году. Мэр Владимир Городецкий заявил, что после того, как начнутся работы по строительству Бугринского моста, власти займутся проектированием четвертого. Место возведения было неизвестно. Спустя два года губернатор Василий Юрченко в интервью отметил, что «о четвертом мосте говорить еще рано», потому что сначала нужно построить третий.
В октябре 2011 года Владимир Городецкий рассказал, что четвертый мост собираются построить в Заельцовском районе:
— Будущим годом, максимум тринадцатым, нам надо приступать к проектированию четвертого мостового перехода через Обь. Неважно, как он будет называться, но расположение его понятно — ниже по течению, в Заельцовском районе. Если мы будем отставать от перспективных решений, то проблема пробок будет нарастать.
В 2012 году стало известно, что новый мост получил рабочее название «Центральный». Над документами для него работала компания «Мостовик». Специалисты предложили сделать мост либо вантовым, либо балочно-подпружным. В октябре того же года «Мостовик» презентовал подробный проект моста.
2013 год. «Мост может быть платным»
Власти сообщили, что мост решили сделать балочным. После выбора конструкции началась работа над проектно-сметной документацией.
— Высотный вантовый мост был предложен — достаточно красивый, эффектный, но здесь проблема существует с Толмачево. Существуют высотные ограничения при глиссаде перед посадкой самолета, — отметил Владимир Фефелов, который на тот момент занимал должность главного архитектора Новосибирска.
О том, что новый мост может стать платным, губернатор Василий Юрченко рассказал 26 июля 2013 года. Тогда, по его словам, правительство вело переговоры с несколькими компаниями о строительстве за счет частных инвестиций.
— Компаниям предлагаю войти в проект, построить его и получить загрузку производственных мощностей, получить в будущем прибыль. Грубо говоря, построить в кредит, — объяснил Василий Юрченко.
Глава региона уточнил, что власти рассматривали возможность строительства моста по концессионному соглашению. По его условиям компания должна была построить мост, а после того, как вернет инвестиции, государство примет мост в собственность.
— Еще одна модель просчитывается: этот мост, я считаю, может быть платным, — сказал Василий Юрченко.
Тогда НГС провел опрос и выяснил, что почти половина опрошенных готова платить за проезд по новому мосту, если это поможет объехать пробки. В транспортных компаниях тоже положительно отнеслись к идее платного моста.
— Мы в любом случае пользуемся таксометром, — рассказывал Евгений Рыдкин, директор такси «Мой город». — Любые дополнительные расходы — платные парковки, проезд на пляж и тому подобное — всегда оплачивает клиент. Соответственно, каждый нормальный таксист предложит пассажиру выбор: либо мы едем платно, но быстро, либо бесплатно, но, возможно, еще дороже.
— Для транспортных компаний принцип «время — деньги» очень актуален. Мне выгодней заплатить 100 или пусть даже 200 рублей, но при этом сэкономить, например, час. Главное, чтобы ценообразование было адекватным, — высказался директор транспортной компании «Автоком» Василий Прудников.
В августе 2013 года стало известно, что строительство оценили в 21 миллиард рублей. Расчеты делали для балочной конструкции моста. В мэрии сообщили, что вантовый мост стоил бы дороже.
— Но основной причиной непринятия этого варианта, кроме стоимости, явился внешний облик, который своим видом закроет мост Транссибирской магистрали, при строительстве которого был образован наш город, — пояснили тогда в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Всё в том же году комиссия по наименованиям предложила назвать четвертый мост Кривощековским. Изначально так хотели назвать третий мост, который в итоге стал Бугринским.
2014 год. «Такой коллапс, что на бричке не проедешь»
Вскоре власти начали искать подрядчика, который сделает проект моста. Стоимость работ оценили почти в 550 миллионов рублей. Владимир Городецкий подтвердил, что мост будет платным:
— Это будет сооружение с платным проездом. Это нормально, ведь альтернатива есть — три моста.
Масштабное обсуждение проекта состоялось в 2014 году. Его представил директор ЗАО «Институт "Стройпроект"» Алексей Суровцев. Стало известно, что на мосту построят пилон высотой 113 метров в виде буквы «н». От него будут расходиться ванты, поддерживающие конструкцию.
— Это же «Хонда», один в один! — выкрикнули из зала во время обсуждения.
Проектировщики рассчитали разные варианты тарифов — от 30 до 120 рублей. Тогда выяснилось, что выгоднее всего брать с автомобилистов по 60–70 рублей.
Архитектурно-градостроительному совету представили видео с развязками моста, на котором было показано, как по новым дорогам будут двигаться автомобили.
— Мультипликация, которую вы показали, — по ней ничего не определишь. Красный проспект вы решили перескочить, и всё. Мы там такой коллапс создадим, что на бричке не проедешь! — отметил тогда начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга.
Экс-министр строительства Новосибирской области Владимир Анисимов назвал проект неподъемным, потому что затраты на него доходили до 25 миллиардов рублей. После презентации проект отправили на доработку.
Позже макет моста представили в Экспоцентре.
— Русловая часть — это будет такая элегантная балка, а доминантой будет служить вантовый пролет на правом берегу, — говорил Алексей Журбин, гендиректор ЗАО Институт «Стройпроект».
2016 год. «Важнее достроить метро
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В 2016 году стало известно, что стоимость проезда по мосту составит в среднем 100 рублей для разных видов транспорта. В марте власти объявили, что цена строительства составит 32 миллиарда рублей. Позже в правительстве региона озвучили новые цифры — 49 миллиардов на строительство и 150 рублей за проезд для легковых автомобилей. В июне на сайте правительства опубликовали проект концессионного соглашения. Согласно документу, концессионеру гарантировали доход в 91 миллиард рублей. Позже в Законодательном собрании заявили, что прибыль концессионера решили снизить до 49 миллиардов рублей.
Концессионера четвертого моста выбрали летом 2017 года. Им стала «Сибирская концессионная компания». Сообщалось, что она должна построить мост за 5 лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги.
В конце года мост раскритиковал мэр Анатолий Локоть.
— Считаю, есть серьезные основания для критики концессии платного моста. Речь идет о миллиардах рублей налогоплательщиков. Поэтому и три года назад, и сегодня я занимаю принципиальную для новосибирцев позицию. Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся закрыть действующий Октябрьский мост, чтобы машины поехали по платному мосту, — написал мэр 5 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Анатолий Локоть отметил, что тариф может оказаться не по карману для новосибирцев. В результате желающих проехать по четвертому мосту будет не так много, как рассчитывают проектировщики.
— Тогда обеспечивать прибыльность проекта придется за счет наших с вами налогов. Это долговая кабала всех жителей города и области на 25 лет, — заявил мэр.
Локоть уверен, что появление еще одного моста без инфраструктуры не решит транспортные проблемы города.
— Платный мост — это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. Назрело обновление общественного транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог, — заключил Локоть.
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали 6 декабря 2017 года в Москве. Согласно условиям, «Сибирская концессионная компания» должна построить мост за 5 лет. Стоимость проекта — более
С того момента прошло почти пять лет. Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», которой принадлежит «Сибирская концессионная компания», общую готовность четвертого моста и подходов к нему оценивают в 85%.
— Работы ведутся в соответствии с утвержденными концессией сроками. Рабочее движение по мосту планируем запустить до конца этого года, — рассказал первый заместитель генерального директора Группы «ВИС» Сергей Юдин 30 июня во время Сибирского транспортного форума.
Объект должны сдать к концу 2023 года. В июне были озвучены тарифы на проезд от 100 до 300 рублей.
Всего Генпланом Новосибирска предусмотрено 7 мостов через Обь. Мэр Анатолий Локоть заявил, что после окончания строительства четвертого моста власти начнут строить Южный транзит. Эта магистраль должна пройти от автодороги «Иртыш» до Восточного обхода. Именно для нее в Новосибирске построили Бугринский мост. Строительство транзита обойдется примерно в 60 миллиардов рублей.