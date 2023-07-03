«Это же "Хонда", один в один»: как менялся проект четвертого моста и тарифы на проезд по нему — вспоминаем историю

В октябре 2011 года Владимир Городецкий рассказал, что четвертый мост собираются построить в Заельцовском районе:



— Будущим годом, максимум тринадцатым, нам надо приступать к проектированию четвертого мостового перехода через Обь. Неважно, как он будет называться, но расположение его понятно — ниже по течению, в Заельцовском районе. Если мы будем отставать от перспективных решений, то проблема пробок будет нарастать.

В 2012 году стало известно, что новый мост получил рабочее название «Центральный». Над документами для него работала компания «Мостовик». Специалисты предложили сделать мост либо вантовым, либо балочно-подпружным. В октябре того же года «Мостовик» презентовал подробный проект моста.

