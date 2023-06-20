Сколько будет стоить проезд по четвертому мосту через Обь и кто поедет бесплатно? Отвечает Минтранс

Проезд по четвертому мосту через Обь будет стоить от 100 до 300 рублей — в зависимости от транспортного средства. Такая информация следует из ответа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на запрос НГС.
100 рублей за проезд в одну сторону нужно будет платить владельцам авто 1-й категории: это мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; легковые автомобили с прицепом и без них; многоцелевые транспортные средства (фургоны, микроавтобусы).
150 рублей в одну сторону заплатят водители транспортных средств 2-й категории: это легковые автомобили с прицепом и без них; многоцелевые транспортные средства (фургоны, микроавтобусы); грузовые автомобили высотой от 2 метров до 2,6 метра.
200 рублей за одну поездку будут платить водители машин 3-й категории: это грузовые автомобили; трейлеры; автобусы высотой 2,6 метра и более.
300 рублей в одну сторону будет стоить проезд автотранспортных средств 4-й категории: это специализированные крупногабаритные транспортные средства; грузовые автомобили; трейлеры; автобусы с 3 осями, высотой более 2,6 метра.
— Предусмотрено 22 полосы взимания платы (по 11 в каждом направлении). При этом проектными решениями предусмотрены следующие технические решения в части способа оплаты проезда: бесконтактная смарт-карта, ручная оплата (кассир в кабине платы, тип оплаты: наличные или банковская карта) и транспондеры, — рассказали в Минтрансе.
От оплаты освободят машины, наделенные льготами:
- общественный транспорт, кроме такси, маршруток и междугородных автобусов. Бесплатно смогут проехать машины пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции;
- специальный транспорт: машины пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции;
- транспортные средства организаций федеральной почтовой связи.
Строительство четвертого моста ведется по концессионному соглашению. Группа «ВИС» сообщала, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. Сдать объект необходимо к концу 2023 года. В конце февраля компания опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.