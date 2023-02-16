Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

Группа «ВИС» опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.
Как сообщили в компании, на правом берегу строители завершили бетонирование очередной захватки пилона четвертого моста. По данным группы «ВИС», сейчас высота правой и левой стоек составляет 104 и 108 метров.
Также по данным подрядчика, продолжается строительство тоннеля под железнодорожными путями.
— На тоннеле под путями Транссибирской магистрали выполнено более
Одновременно ведктся строительство шести съездов с транспортной развязки. Строители возводят подпорные стены и устанавливают пролетные строения. Уже готово 312 из 539 буронабивных свай акустических экранов.
Группа «ВИС» заявила, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. На конец января техническая готовность объекта составила