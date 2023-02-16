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Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

Подрядчик параллельно продолжает возводить тоннель под путями Транссибирской магистрали

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Объект должен быть готов к концу 2023 года

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Группа «ВИС» опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.

Как сообщили в компании, на правом берегу строители завершили бетонирование очередной захватки пилона четвертого моста. По данным группы «ВИС», сейчас высота правой и левой стоек составляет 104 и 108 метров.

Также по данным подрядчика, продолжается строительство тоннеля под железнодорожными путями.

— На тоннеле под путями Транссибирской магистрали выполнено более 80 % работ по проходке закрытой части, осуществлена сбойка правого и левого порталов по основному ходу движения. На улице Станиславского более чем на 70 % завершено продавливание труб и ограждение котлованов, — уточнили в компании.

Одновременно ведктся строительство шести съездов с транспортной развязки. Строители возводят подпорные стены и устанавливают пролетные строения. Уже готово 312 из 539 буронабивных свай акустических экранов.

Группа «ВИС» заявила, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. На конец января техническая готовность объекта составила 65 %.

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НовосибирскСтроительствоЧетвертый мост
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