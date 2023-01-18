«Несмотря на негативные факторы»: «ВИС» пообещала сдать четвертый мост в срок

Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.



Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).

