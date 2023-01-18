«Несмотря на негативные факторы»: «ВИС» пообещала сдать четвертый мост в срок

Группа «ВИС» заявила, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. Об этом сообщается в телеграм-канале компании. Техническая готовность объектов мостовой концессии — 65%.
Техническая готовность моста составляет 65%, а объектов инфраструктуры —
— На правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трех, движение автотранспорта по ним происходит по постоянной схеме. Запущено движение по полностью реконструированному путепроводу по улице Зыряновской, — сообщили в «ВИС».
Сегодня работы идут на мосту и транспортных развязках. На стройке занято более 1000 человек.
На правом берегу продолжают сборку вантового участка, в марте строители планируют начать монтаж вантовой системы.
— Негативные факторы, продолжающие оказывать влияние на экономику в целом и строительную отрасль в частности, приводили к приостановлению деятельности на длительный срок большинства поставщиков (субподрядчиков) строительных материалов и конструкций, — добавили в компании.
В компании заявили, что из-за колебания курса, роста стоимости стройматериалов и разрыва логистических цепочек пришлось пересмотреть договоры и условия работы.
— Завершение строительства мостового перехода запланировано в соответствии с условиями концессионного соглашения до конца 2023 года, — подчеркнули в «ВИС».
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний являлась также концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
Вчера Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила об отставании сроков строительства четвертого моста через Обь. В декабре объект был готов на 55,4%. Согласно плану, показатель должен составлять 78,7%.
Из-за строительства моста проезжую часть на правом и левом берегах сузили, а город столкнулся с серьезными пробками. Хуже всего ситуация в Ленинском районе: на площади Труда и Станиславского. Губернатор, впрочем, заявлял, что заторы там никак не связаны со строительством
Представители «ВИС», наоборот, признавали проблему и даже извинялись перед новосибирцами за неудобства.
При этом из-за строительства моста периодически перекрывают движение по проезду Энергетиков, а жители домов вблизи стройки остаются без света и отопления.