«Квартира за час остыла»: в Новосибирске несколько ЖК остались без света из-за строительства четвертого моста

Десятки домов в Новосибирске остались без света из-за четвертого моста
Ночью в субботу, 25 сентября, ЖК «Весна», «Венеция» и «Ясный берег» в Новосибирске остались без электричества. Вместе с ними в домах выключились вода и теплоснабжение.
— Вырубили свет из-за строительства моста! Мост коммерческий, а страдают частный сектор и два ЖК крупных?! Время час ночи: нет уже час света, тепла и воды! За окном +3 градуса. Квартира за час остыла, и не факт, что дадут в 4 утра. Замерзнем, — написал в редакцию НГС читатель.
На скриншоте сообщения от управляющей компании сообщается, что причиной отключения электричества стало строительство четвертого моста.
На портале «Мой Новосибирск» причиной отключения указаны ремонтные работы на трансформаторных подстанциях. Свет в домах должен появиться в 4 часа ночи.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу группы «ВИС» с просьбой прокомментировать отключение электроснабжения.
В середине августа в центре Новосибирска произошла авария — из-за этого без света остались дома, магазины и банки.