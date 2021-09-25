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«Квартира за час остыла»: в Новосибирске несколько ЖК остались без света из-за строительства четвертого моста

В домах также выключились вода и отопление

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Свет должен вернуться в дома около 4 часов ночи

Свет должен вернуться в дома около 4 часов ночи

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Десятки домов в Новосибирске остались без света из-за четвертого моста

Ночью в субботу, 25 сентября, ЖК «Весна», «Венеция» и «Ясный берег» в Новосибирске остались без электричества. Вместе с ними в домах выключились вода и теплоснабжение.

— Вырубили свет из-за строительства моста! Мост коммерческий, а страдают частный сектор и два ЖК крупных?! Время час ночи: нет уже час света, тепла и воды! За окном +3 градуса. Квартира за час остыла, и не факт, что дадут в 4 утра. Замерзнем, — написал в редакцию НГС читатель.

На скриншоте сообщения от управляющей компании сообщается, что причиной отключения электричества стало строительство четвертого моста.

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На портале «Мой Новосибирск» причиной отключения указаны ремонтные работы на трансформаторных подстанциях. Свет в домах должен появиться в 4 часа ночи.

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Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу группы «ВИС» с просьбой прокомментировать отключение электроснабжения.

В середине августа в центре Новосибирска произошла авария — из-за этого без света остались дома, магазины и банки.

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ЖКотключение электричествачетвертый мост
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