Магазины и банки не работают: в центре Новосибирска произошло аварийное отключение электричества

Аварийное отключение электричества произошло в центре Новосибирска
Вечером в четверг, 12 августа, в Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии.
— Отключено не только обычное электричество. У нас в высотном доме есть резервная категория, от которой питаются лифты. Но она тоже не работает, — сообщил в редакцию читатель.
Он также уточнил, что в зданиях, оставшихся без света, не работают магазины и банки.
По данным портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:10. Причиной стало отключение трех трансформаторных подстанций. Без света остался 21 дом на улицах Железнодорожной, 1905 года, Нарымской, а также Гоголя, Татарской и Некрасова. Свет должен вернуться около 21:10.
В июле из-за коммунальной аварии властям пришлось закрыть два пляжа. Но жители всё равно продолжали купаться.