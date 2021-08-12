12 августа четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 73.97
eur 86.63
Тема дняЖурналист поставила две прививки и сразу заболела

Все новости

Все новости

Магазины и банки не работают: в центре Новосибирска произошло аварийное отключение электричества

Света нет в 21 здании

328
2Обсудить

Поделиться

Причиной стало отключение трех подстанций

Причиной стало отключение трех подстанций

Поделиться

Аварийное отключение электричества произошло в центре Новосибирска

Вечером в четверг, 12 августа, в Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии.

— Отключено не только обычное электричество. У нас в высотном доме есть резервная категория, от которой питаются лифты. Но она тоже не работает, — сообщил в редакцию читатель.

Он также уточнил, что в зданиях, оставшихся без света, не работают магазины и банки.

Поделиться

По данным портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:10. Причиной стало отключение трех трансформаторных подстанций. Без света остался 21 дом на улицах Железнодорожной, 1905 года, Нарымской, а также Гоголя, Татарской и Некрасова. Свет должен вернуться около 21:10.

В июле из-за коммунальной аварии властям пришлось закрыть два пляжа. Но жители всё равно продолжали купаться.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аварияотключение электричества
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...