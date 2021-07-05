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Два новосибирских пляжа будут закрыты до конца недели после аварии на канализации

Сроки открытия зависят от результатов мониторинга качества воды

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Выбросы в воду прекратились

Выбросы в воду прекратились

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В Новосибирске до конца недели будут проверять качество воды в Обском водохранилище после коммунальной аварии. В это время два пляжа будут закрыты.

— Что касается аварийной ситуации на канализационном коллекторе Бердск — Академгородок, активно работали по обеспечению эпидблагополучия — это отбор проб воды водопроводной, воды из поверхностных источников, так как стоки попадали в водохранилище. Мониторинговые исследования проводим по сегодняшний день, чтобы исключить загрязнения, — рассказал сегодня, 5 июля, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.

Два пляжа — «Центральный» и «Звезда» на данный момент закрыты. Мониторинг продлится до конца недели.

По словам Юрия Перязева, начальника ГО и ЧС Советского района Новосибирска, аварию ликвидировали 2 июля в 20:00, тогда же стоки в водохранилище прекратились.

— Три дня мы мониторим ситуацию, выбросов больше нет. Пробы санитарная служба взяла на экспертизу, ждем заключения. Когда будут данные экспертизы, мы доведем до граждан, — сообщил Юрий Перязев.

На прошлой неделе жители элитного поселка под Новосибирском заметили, что вода в реке Бердь стала зеленой. Они предположили, что это может быть связано со сбросами с некоего предприятия. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с экспертами — почитайте, из-за чего могла загрязниться вода.

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Обское мореколлекторкоммунальная авария
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