Два новосибирских пляжа будут закрыты до конца недели после аварии на канализации

В Новосибирске до конца недели будут проверять качество воды в Обском водохранилище после коммунальной аварии. В это время два пляжа будут закрыты.

— Что касается аварийной ситуации на канализационном коллекторе Бердск — Академгородок, активно работали по обеспечению эпидблагополучия — это отбор проб воды водопроводной, воды из поверхностных источников, так как стоки попадали в водохранилище. Мониторинговые исследования проводим по сегодняшний день, чтобы исключить загрязнения, — рассказал сегодня, 5 июля, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.