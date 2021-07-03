Что попало в воду? У элитного поселка под Новосибирском позеленела река — 2 версии, с чем это связано

О том, что в воде рядом с этим местом появилась зеленая пленка, сообщил общественник Алексей Носов. По его словам, жители рассказали о проблеме утром 1 июля.

— Нам подтвердили, что это далеко не первый случай. Обычно появляется пленка небольшого размера, в этот раз она просто огромная. Местные предполагают, что это что-то слили с Искитима. Мы отобрали две пробы и отдали банки с этой мутной жижей в лабораторию на экспертизу. Чтобы найти виновника, нужно понять, из чего это пятно состоит. Будем искать слив, — говорит общественник.

Алексей Носов предполагает, что это зеленое пятно может попасть в Обское водохранилище, а затем и в Обь. Результаты лабораторного исследования воды пока не готовы.