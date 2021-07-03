Что попало в воду? У элитного поселка под Новосибирском позеленела река — 2 версии, с чем это связано

Берег реки под Новосибирском затянулся зеленой пленкой
В реке Берди рядом с поселком Морозово под Новосибирском, где построены дорогие коттеджи, заметили странную темно-зеленую пленку. Местные жители и общественники предположили, что в водоем попали сбросы с некоего предприятия, поэтому взяли пробу воду и отправили на анализ в лабораторию. Они хотят узнать, из чего состоит странная субстанция. При этом экологи говорят, что зеленая пленка — обычные водоросли, из-за которых река зацвела. Журналист НГС Екатерина Евстафьева и фотокорреспондент Александр Ощепков побывали на месте. Разбираемся, что же на самом деле попало в реку.
Село Морозово находится на берегу Обского водохранилища в Искитимском районе. Добраться до него от центра Новосибирска можно примерно за час. Через село протекает река Бердь, в паре минут ходьбы от водоема стоят частные дома и коттеджи. Кроме этого, место используют и для палаточного отдыха — на берегу летом можно встретить туристов.
О том, что в воде рядом с этим местом появилась зеленая пленка, сообщил общественник Алексей Носов. По его словам, жители рассказали о проблеме утром 1 июля.
— Нам подтвердили, что это далеко не первый случай. Обычно появляется пленка небольшого размера, в этот раз она просто огромная. Местные предполагают, что это что-то слили с Искитима. Мы отобрали две пробы и отдали банки с этой мутной жижей в лабораторию на экспертизу. Чтобы найти виновника, нужно понять, из чего это пятно состоит. Будем искать слив, — говорит общественник.
Алексей Носов предполагает, что это зеленое пятно может попасть в Обское водохранилище, а затем и в Обь. Результаты лабораторного исследования воды пока не готовы.
Сами местные жители разошлись во мнениях, из чего все-таки состоит пятно. Кто-то обвиняет в загрязнении предприятия, а кто-то считает, что это природная аномалия. Один из них — Илья — говорит, что подобное происходит не в первый раз:
— Недалеко от Морозово, в Бердском заливе и по всем окрестностям, разлилось что-то зеленое, похожее на маслянистую пленку. За последние три года подобное было часто, но нынче сильнее всего. Жидкость эта не пахнет, но если руки помочить, то запах едкий. Это явно не цветение. В тех краях, где у нас дачи, оно начинается в августе.
Илья рассказывает, что пленка стала заметна еще четыре-пять дней назад. Обычно цветение в Берди начинается в сухую погоду, а на прошлой неделе в селе шли дожди. При этом появившаяся пленка не исчезала из-за них.
Другие жители Морозово считают, что эта пленка — органического происхождения.
— Недели две назад я подъезжал к воде, зелень уже была. Обычно вода зеленеет, когда прогревается выше +20 градусов. Но в этом году она в +17 уже вся зеленая и в пруду у меня на участке такая же. Думаю, это что-то биологическое. Я два раза промывал в пруду, вода +17 и всё равно зеленая. Сбросы-то тут какие? Думаю, это какой-то сбой биологического баланса. В этом году пыльцы было много, никогда такого не было. Может, это дало результат, — рассуждает местный житель Михаил.
Примерно такого же мнения придерживается сибиряк Евгений Лучников, который живет в Морозово последние 10 лет:
— Появилось утром 1 июля. Такого раньше не было, подобный цвет в первый раз увидели. Мне кажется, это что-то органическое.
Изучаем воду на месте
На месте корреспонденты обнаружили, что вода в Морозово действительно окрасилась в зеленый цвет. Сама зеленая масса, попавшая в реку, имеет зернистую структуру и покрывает поверхность Берди так, что напоминает пленку. На берегу ощущается слабый запах тины.
Зелень на воде видно вдоль всего села. Немного выше по течению есть дамба от берега к острову Огуречному. Под ней проходят трубы, через которые вода протекает на другую сторону насыпи. В этом месте особенно хорошо видно, как река меня цвет после того, как туда попадает зелень.
На месте мы встретили местного жителя Игоря Степанова, который взял немного воды из Берди, чтобы дома рассмотреть ее под любительским микроскопом. Посмотрите, что из этого получилось.
— Некие скопления видны, не более. Я не специалист, но, по моему мнению, это сине-зеленые водоросли. Картинка очень похожа на ту, которая есть в Сети, — рассказал новосибирец НГС.
Что говорят чиновники
По словам Надежды Левиной, эксперта по связям с общественностью и работе со СМИ администрации Искитимского района, сообщение о позеленении воды поступило 29 июня. Его направили в Единую диспетчерскую службу района. После этого информацию передали в Мичуринский сельсовет (ему принадлежит Морозово). На место выехал представитель администрации и после осмотра сделал заключение, что на воде нет масляного пятна, а река позеленела из-за цветения.
— Тем не менее специалисты отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района выехали на место утром 30 июня, чтобы удостовериться. Действительно, масляных пятен не обнаружили, нашли только небольшие следы цветущей воды у самого берега. В Росприроднадзор материалы для лабораторного исследования не подавались, поскольку в этом не было необходимости, — объясняет Надежда Левина.
1 июля, по ее словам, в администрацию не поступали сообщения об изменении цвета воды.
А какая версия у экспертов?
НГС связался с представителями кафедры инженерных проблем экологии НГТУ. Посмотрев на снимки реки, затянутой зеленью, они пришли к выводу, что проблема действительно в цветении воды.
— Это яркий пример поступления большого количества органики в замкнутый бассейн. Органика приводит к окислению кислорода в замкнутом пространстве. В таких условиях развивается целый ряд организмов, прежде всего сине-зеленых водорослей, — считает профессор Михаил Мельцер.
Органика могла попасть в водоем с полей и дачных участков вместе с удобрениями. Часто малопроточные водоемы заполняются ближе к осени, что и вызывает рост водорослей.
— Поскольку в реке Берди вверх по течению отсутствуют предприятия, которые в сбросах могут дать такую визуальную картину с зеленой окраской, то несомненно, что это сине-зеленые водоросли. Подобные явления ближе к концу лета появляются в новосибирском водохранилище, — говорит доцент Виктор Александров.
НГС направил запрос в Росприроднадзор, чтобы выяснить, поступали ли в ведомства сообщения об изменении цвета воды и каковы причины этого явления.
1 июля стало известно, что в районе Бердска произошла коммунальная авария, в результате которой прорвало канализацию. Содержимое попало в Обское водохранилище, и горожан попросили там не купаться. Несмотря на это, уже на следующий день пляж был заполнен людьми — посмотрите фото с берега и места аварии.