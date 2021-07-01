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На границе с Бердском прорвало канализацию — новосибирцев просят пока не купаться в Обском море

В воду заходить опасно

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В ближайшие несколько дней в городе будет жарко и солнечно

В ближайшие несколько дней в городе будет жарко и солнечно

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Из-за прорыва канализации новосибирцев просят не купаться в Обском море

На Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализацию. Ее содержимое попало в Новосибирское водохранилище около железнодорожной станции Береговая.

— Случилось на границе между городом Бердском и Новосибирском. Прорыв произошел на коллекторе диаметром 800 миллиметров — он находится на балансе города Бердска, ремонтирует его и обслуживает бригада из города Бердска, — пояснил начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев. — Они приехали, взяли разрешение на раскопки в администрации Советского района, им разрешение дали раскопать этот аварийный участок. Они раскопали, сняли плиты перекрытия, огородили знаками, ночные фонари поставили. Канализация изливается и уходит вниз под Бердским шоссе в сторону станции Береговая и оттуда в сторону водохранилища.

Спасатели предупреждают, что сейчас заходить в воду на участке от поселка Кирова в Советском районе до пляжа «Звезда» нежелательно. Когда закончатся ремонтно-восстановительные работы, неясно — до администрации города Бердска корреспонденту НГС дозвониться не удалось. Мы отправили запрос по ситуации в мэрию.

На пляже «Звезда» сообщили, что туда предупреждение пока не пришло. А на Центральном пляже сотрудники говорят людям, что в воду лучше не заходить.

— Нас предупредили, что в поселке Кирова прорвало сливную трубу, купание не рекомендуется. Наши арендаторы предупреждают людей, мы по берегу тоже ходим, говорим, на беседках говорим людям. Тут просто пахнет, люди сами уезжают. Но некоторым не объяснить. Мы прошлись, у меня администратора послали раз пять на три буквы. С детьми стараемся подходить, предупреждать. Немногие, но есть те, кто купаются. Пляж большой — за всеми не уследить, — объяснили в администрации Центрального пляжа.

Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение: в город идет экстремальная жара. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до +30... +35 градусов по Цельсию. Однако прогноз на июль не такой обнадеживающий — в регионе будет тепло, но дождливо.

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