На границе с Бердском прорвало канализацию — новосибирцев просят пока не купаться в Обском море

На Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализацию. Ее содержимое попало в Новосибирское водохранилище около железнодорожной станции Береговая.



— Случилось на границе между городом Бердском и Новосибирском. Прорыв произошел на коллекторе диаметром 800 миллиметров — он находится на балансе города Бердска, ремонтирует его и обслуживает бригада из города Бердска, — пояснил начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев. — Они приехали, взяли разрешение на раскопки в администрации Советского района, им разрешение дали раскопать этот аварийный участок. Они раскопали, сняли плиты перекрытия, огородили знаками, ночные фонари поставили. Канализация изливается и уходит вниз под Бердским шоссе в сторону станции Береговая и оттуда в сторону водохранилища.