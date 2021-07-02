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Купаются и ловят рыбу: новосибирцев не остановил прорыв канализации — фото с места аварии и пляжа

Сотрудники МЧС не рекомендуют заходить в воду

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В Новосибирск наконец пришло долгожданное тепло, и люди вышли на рыбалку

В Новосибирск наконец пришло долгожданное тепло, и люди вышли на рыбалку

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Под Новосибирском ликвидируют аварию на канализационном коллекторе

Новосибирцы продолжают купаться в Оби на Центральном пляже Академгородка, несмотря на предупреждения. Вчера стало известно, что на границе с Бердском и Новосибирском прорвало канализацию, а ее содержимое начало стекать в реку. Новосибирцев после этого стали предупреждать, что заходить в воду на участке от поселка Кирова в Советском районе до пляжа «Звезда» нежелательно.

1 июля в администрации Центрального пляжа сообщили, что вокруг стоял характерный неприятный запах. Сегодня, 2 июля, фотокорреспондент НГС побывал на месте аварии и на пляже, который находится рядом, и увидел, как люди ловят рыбу и купаются в опасной воде.

На Центральном пляже Академгородка запаха сегодня не чувствуется, сообщил фотокорреспондент НГС

На Центральном пляже Академгородка запаха сегодня не чувствуется, сообщил фотокорреспондент НГС

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Авария произошла на границе между городом Бердском и Новосибирском. Прорыв был на коллекторе диаметром 800 миллиметров

Авария произошла на границе между городом Бердском и Новосибирском. Прорыв был на коллекторе диаметром 800 миллиметров

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В МЧС сообщили, что к концу сегодняшнего дня ремонтные работы обещают закончить, но в выходные лучше в воду не заходить

В МЧС сообщили, что к концу сегодняшнего дня ремонтные работы обещают закончить, но в выходные лучше в воду не заходить

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На Центральном пляже работники администрации предупреждают отдыхающих от опасности, но это останавливает не всех

На Центральном пляже работники администрации предупреждают отдыхающих от опасности, но это останавливает не всех

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Канализация изливается и уходит вниз под Бердским шоссе в сторону станции Береговая и оттуда — в сторону водохранилища, рассказывал начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев

Канализация изливается и уходит вниз под Бердским шоссе в сторону станции Береговая и оттуда — в сторону водохранилища, рассказывал начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев

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В эти выходные в Новосибирске ожидается аномальная жара. Она продлится до 5 июля. Синоптики обещают выше 30 градусов тепла.

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