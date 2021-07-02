Купаются и ловят рыбу: новосибирцев не остановил прорыв канализации — фото с места аварии и пляжа

Новосибирцы продолжают купаться в Оби на Центральном пляже Академгородка, несмотря на предупреждения. Вчера стало известно, что на границе с Бердском и Новосибирском прорвало канализацию, а ее содержимое начало стекать в реку. Новосибирцев после этого стали предупреждать, что заходить в воду на участке от поселка Кирова в Советском районе до пляжа «Звезда» нежелательно.

1 июля в администрации Центрального пляжа сообщили, что вокруг стоял характерный неприятный запах. Сегодня, 2 июля, фотокорреспондент НГС побывал на месте аварии и на пляже, который находится рядом, и увидел, как люди ловят рыбу и купаются в опасной воде.