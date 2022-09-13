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Движение по проезду Энергетиков ограничат из-за строительства четвертого моста

Ночью водителям придется двигаться по объездным дорогам

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Проезд Энергетиков ведет к площади Труда

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В Новосибирске ограничат движение на проезде Энергетиков с 8 по 11 октября. Это связано с работами по строительству четвертого моста.

— В ночное время, с 23:00 до 05:00, с 8 по 11 октября 2022 года будет закрыто движение по проезду Энергетиков. Объезд — по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Новосибирске открыли движение по объездной дороге на развязке площадей Труда и Энергетиков. Читайте в репортаже авторедактора НГС Дмитрия Косенко, как изменилась схема движения, что уже построено на участке и какие работы идут сейчас.

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