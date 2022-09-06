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Обзор

На левом берегу открыли огромную дорожную развязку — смотрим, как изменилось движение на площади Труда

Как сейчас двигаться через огромную стройку, что уже готово, а что еще строят

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Эстакада основного хода

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На прошлой неделе подрядчик строительства четвертого моста сообщил, что на развязке площадей Труда и Энергетиков запущено движение по объездной дороге. Это, как уточняется, позволяет вести строительство эстакад без перекрытия площадей и даже без ухудшения их текущей пропускной способности. Давайте вместе посмотрим, как сейчас организовано движение на этом объекте, что строится и что уже построено — подробнее у Дмитрия Косенко.

Машины идут по большому радиусу

Машины идут по большому радиусу

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2 сентября генподрядчик строительства четвертого моста, группа «ВИС», сообщил, что на площади Энергетиков запущена новая объездная дорога. Она позволяет вести строительные работы без перерыва. Сейчас на этой площади приступили к сооружению «6-й опоры эстакады основного хода».

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Годовая выручка АО «Группа «ВИС»» 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%).

Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году. Ранее строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, но затем смета выросла до 43,5 миллиарда рублей.

Действующая схема движения

Действующая схема движения

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Строго говоря, под «объездной дорогой» подразумевается не какая-то действительно новая дорога, а изменение временной конфигурации движения на этом объекте. Площадь Энергетиков представляет собой некое кольцо, и раньше автомобили от площади Труда в сторону центра следовали по малому радиусу этого кольца.

Стройка в середине площади

Стройка в середине площади

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Теперь центральная часть площади Энергетиков, где идут работы, расширилась. Проезжую часть перенесли за внешнюю границу площади, и автомобили идут по большому радиусу — на схеме вы можете видеть, как поменялась конфигурация.

Асфальт уложили новый

Асфальт уложили новый

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Здесь организовали 4 полосы движения, уложили новый асфальт, нанесли разметку. Полностью пробки это, конечно, не ликвидировало, но хотя бы по ровному асфальту машины идут быстрее, чем раньше по разбитому.

Ответвление вправо с улицы Станционной

Ответвление вправо с улицы Станционной

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До этого конфигурация движения на площади Энергетиков уже менялась: по улице Станционной сделали ответвление вправо, выводящее сразу на границу кольца, — это тоже видно на схеме. Такое решение позволило оптимизировать транспортные потоки и избежать еще больших пробок.

Опора на Станционной

Опора на Станционной

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А что вообще тут происходит со стройкой новой развязки? Про правобережную-то часть четвертого моста в СМИ пишут постоянно, а левый берег как-то обделен вниманием. Визуально на самой площади Энергетиков еще ничего особо не цепляет взгляд, но вот на примыкании улицы Станционной со стороны Толмачево возвели какую-то опору.

Построенная часть эстакады

Построенная часть эстакады

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Зато с другой стороны площади, в районе ТЭЦ-2, мы можем уже наблюдать масштабные результаты строительства. Это эстакада основного хода — то есть часть дороги, приподнятая над землей, которая пройдет над площадью Энергетиков от ул. Станционной в сторону четвертого моста (ниже отмечена стрелочками).

Построенный фрагмент эстакады

Построенный фрагмент эстакады

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Стальные балки эстакады

Стальные балки эстакады

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В некоторых местах основание дорожного покрытия уже уложено, в других мы видим только стальные фермы.

Дорога плавно поворачивает

Дорога плавно поворачивает

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Работа не стоит, на стройке идут монтаж арматуры, бетонирование, сварка, подвозят новые металлоконструкции для будущей эстакады.

Еще идут земляные работы

Еще идут земляные работы

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Конструкция эстакады заканчивается в районе железнодорожной станции «Жилмассив», а дальше дорогу еще предстоит построить — пока здесь идут земляные работы.

Машины тут поедут в 2023 году

Машины тут поедут в 2023 году

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Напомним, что левобережная развязка четвертого моста включает в себя 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 пролетных строений. Всё это будет держаться на 116 стойках опор — сегодня возведены 72 из них. Ввод в эксплуатацию четвертого моста вместе с развязками планируют в конце 2023 года.

Из-за строительства четвертого моста через Обь в скором времени по ночам закроют движение по части улицы Ипподромской. С 16 сентября по 16 октября водителям рекомендуют пользоваться объездами.

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