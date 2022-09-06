На левом берегу открыли огромную дорожную развязку — смотрим, как изменилось движение на площади Труда

На прошлой неделе подрядчик строительства четвертого моста сообщил, что на развязке площадей Труда и Энергетиков запущено движение по объездной дороге. Это, как уточняется, позволяет вести строительство эстакад без перекрытия площадей и даже без ухудшения их текущей пропускной способности. Давайте вместе посмотрим, как сейчас организовано движение на этом объекте, что строится и что уже построено — подробнее у Дмитрия Косенко.
2 сентября генподрядчик строительства четвертого моста, группа «ВИС», сообщил, что на площади Энергетиков запущена новая объездная дорога. Она позволяет вести строительные работы без перерыва. Сейчас на этой площади приступили к сооружению «6-й опоры эстакады основного хода».
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Годовая выручка АО «Группа «ВИС»»
Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году. Ранее строительство оценивали в
Строго говоря, под «объездной дорогой» подразумевается не какая-то действительно новая дорога, а изменение временной конфигурации движения на этом объекте. Площадь Энергетиков представляет собой некое кольцо, и раньше автомобили от площади Труда в сторону центра следовали по малому радиусу этого кольца.
Теперь центральная часть площади Энергетиков, где идут работы, расширилась. Проезжую часть перенесли за внешнюю границу площади, и автомобили идут по большому радиусу — на схеме вы можете видеть, как поменялась конфигурация.
Здесь организовали 4 полосы движения, уложили новый асфальт, нанесли разметку. Полностью пробки это, конечно, не ликвидировало, но хотя бы по ровному асфальту машины идут быстрее, чем раньше по разбитому.
До этого конфигурация движения на площади Энергетиков уже менялась: по улице Станционной сделали ответвление вправо, выводящее сразу на границу кольца, — это тоже видно на схеме. Такое решение позволило оптимизировать транспортные потоки и избежать еще больших пробок.
А что вообще тут происходит со стройкой новой развязки? Про правобережную-то часть четвертого моста в СМИ пишут постоянно, а левый берег как-то обделен вниманием. Визуально на самой площади Энергетиков еще ничего особо не цепляет взгляд, но вот на примыкании улицы Станционной со стороны Толмачево возвели какую-то опору.
Зато с другой стороны площади, в районе
В некоторых местах основание дорожного покрытия уже уложено, в других мы видим только стальные фермы.
Работа не стоит, на стройке идут монтаж арматуры, бетонирование, сварка, подвозят новые металлоконструкции для будущей эстакады.
Конструкция эстакады заканчивается в районе железнодорожной станции «Жилмассив», а дальше дорогу еще предстоит построить — пока здесь идут земляные работы.
Напомним, что левобережная развязка четвертого моста включает в себя 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 пролетных строений. Всё это будет держаться на 116 стойках опор — сегодня возведены 72 из них. Ввод в эксплуатацию четвертого моста вместе с развязками планируют в конце 2023 года.
Из-за строительства четвертого моста через Обь в скором времени по ночам закроют движение по части улицы Ипподромской. С 16 сентября по 16 октября водителям рекомендуют пользоваться объездами.