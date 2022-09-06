На левом берегу открыли огромную дорожную развязку — смотрим, как изменилось движение на площади Труда

На прошлой неделе подрядчик строительства четвертого моста сообщил, что на развязке площадей Труда и Энергетиков запущено движение по объездной дороге. Это, как уточняется, позволяет вести строительство эстакад без перекрытия площадей и даже без ухудшения их текущей пропускной способности. Давайте вместе посмотрим, как сейчас организовано движение на этом объекте, что строится и что уже построено — подробнее у Дмитрия Косенко.