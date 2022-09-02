Открытие объезда: что сейчас происходит на стройплощадках нового моста — фоторепортаж

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. На днях запустили движение по объездной дороге на площадь Энергетиков, а движение по мосту должны открыть уже через четыре месяца.

Как ранее сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, движение по основной части четвертого моста планируют открыть в декабре 2022 года. Остальные работы завершат позже, в 2023 году. Начали строить мост в 2020 году. Всё это время в редакцию НГС приходят жалобы от местных жителей на пробки в районе стройки.