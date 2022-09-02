Открытие объезда: что сейчас происходит на стройплощадках нового моста — фоторепортаж
Движение по новому мосту должны открыть в декабре
В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. На днях запустили движение по объездной дороге на площадь Энергетиков, а движение по мосту должны открыть уже через четыре месяца.
Как ранее сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, движение по основной части четвертого моста планируют открыть в декабре 2022 года. Остальные работы завершат позже, в 2023 году. Начали строить мост в 2020 году. Всё это время в редакцию НГС приходят жалобы от местных жителей на пробки в районе стройки.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, что сейчас происходит на стройплощадках четвертого моста.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
На строительной площадке нового ЛДС начали подготовку к озеленению территории. Там хотят высадить несколько тысяч растений.