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Открытие объезда: что сейчас происходит на стройплощадках нового моста — фоторепортаж

Движение по новому мосту должны открыть в декабре

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Левобережная развязка предполагает 116 стоек опор, 72 из которых на сегодняшний день уже сооружены, рассказали в «ВИС»

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В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. На днях запустили движение по объездной дороге на площадь Энергетиков, а движение по мосту должны открыть уже через четыре месяца.

Как ранее сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, движение по основной части четвертого моста планируют открыть в декабре 2022 года. Остальные работы завершат позже, в 2023 году. Начали строить мост в 2020 году. Всё это время в редакцию НГС приходят жалобы от местных жителей на пробки в районе стройки.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, что сейчас происходит на стройплощадках четвертого моста.

В редакцию НГС регулярно обращаются с жалобами читатели из-за затрудненного движения на площади Будагова и на площади Труда

В редакцию НГС регулярно обращаются с жалобами читатели из-за затрудненного движения на площади Будагова и на площади Труда

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В середине августа строительство <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/08/19/71582930/" class="_" target="_blank">четвертого моста и инфраструктуры</a> для него завершили на 55%

В середине августа строительство четвертого моста и инфраструктуры для него завершили на 55%

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Для моста построят 10 подпорных стен. Сейчас четыре из них готовы на 50%, еще четыре — на 10–15%

Для моста построят 10 подпорных стен. Сейчас четыре из них готовы на 50%, еще четыре — на 10–15%

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<a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/08/19/71582930/" class="_" target="_blank">На объекте работают</a> 1063 человека и 158 единиц техники

На объекте работают 1063 человека и 158 единиц техники

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Из-за строительства моста <a href="/" class="_ io-leave-page">закроют движение по части улицы Ипподромской</a> в ночное время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца

Из-за строительства моста закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца

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Движение на площадях в некоторых местах перекрыто, а пейзажи не видно из-за металлических заборов

Движение на площадях в некоторых местах перекрыто, а пейзажи не видно из-за металлических заборов

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Стоимость проезда по мосту анонсировали прежде в размере 100 рублей для легковых автомобилей

Стоимость проезда по мосту анонсировали прежде в размере 100 рублей для легковых автомобилей

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В сентябре планируется начать монтаж металлоконструкций пролетного строения развязки, которое пройдет над площадью Труда

В сентябре планируется начать монтаж металлоконструкций пролетного строения развязки, которое пройдет над площадью Труда

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Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

На строительной площадке нового ЛДС начали подготовку к озеленению территории. Там хотят высадить несколько тысяч растений.

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