На площади Энергетиков запустили движение по объездной дороге — строители продолжают вбивать опоры будущей развязки

В Новосибирске запущено движение по объездной дороге на площади Энергетиков, где идет возведение эстакады будущей транспортной развязки.
По словам представителей компании-генподрядчика группы «ВИС», проект возведения эстакады уникален, поскольку он реализуется в районе с интенсивным автомобильным движением. С учетом того, что строители не перекрывают дороги, им приходится обустраивать временные объезды. Недавно было запущено движение транспорта по объездной дороге с улицы Станционной, теперь аналогичный объезд появился и на площади Энергетиков.
— Это позволило продолжить работы по сооружению шестой опоры эстакады основного хода и не прерывать транспортные потоки, — отметили в «ВИС».
Левобережная развязка предполагает 116 стоек опор, 72 из которых на сегодняшний день уже сооружены, добавляют в компании. В настоящее время строители также бетонируют монолитную железобетонную плиту проезжей части эстакады.
Развязка будет включать 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 пролетных строений.
Из-за строительства четвертого моста через Обь в скором времени по ночам закроют движение по части улицы Ипподромской. С