На площади Энергетиков запустили движение по объездной дороге — строители продолжают вбивать опоры будущей развязки

В Новосибирске запущено движение по объездной дороге на площади Энергетиков, где идет возведение эстакады будущей транспортной развязки.



По словам представителей компании-генподрядчика группы «ВИС», проект возведения эстакады уникален, поскольку он реализуется в районе с интенсивным автомобильным движением. С учетом того, что строители не перекрывают дороги, им приходится обустраивать временные объезды. Недавно было запущено движение транспорта по объездной дороге с улицы Станционной, теперь аналогичный объезд появился и на площади Энергетиков.

