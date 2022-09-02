СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 60.28
Тема дняНезнакомец избил девушку на Первомайке
Все новости
Все новости

На площади Энергетиков запустили движение по объездной дороге — строители продолжают вбивать опоры будущей развязки

Ранее был запущен объезд с улицы Станционной

2 607

Объезды позволяют строителям продолжать возведение эстакады без остановки движения

Поделиться

В Новосибирске запущено движение по объездной дороге на площади Энергетиков, где идет возведение эстакады будущей транспортной развязки.

По словам представителей компании-генподрядчика группы «ВИС», проект возведения эстакады уникален, поскольку он реализуется в районе с интенсивным автомобильным движением. С учетом того, что строители не перекрывают дороги, им приходится обустраивать временные объезды. Недавно было запущено движение транспорта по объездной дороге с улицы Станционной, теперь аналогичный объезд появился и на площади Энергетиков.

— Это позволило продолжить работы по сооружению шестой опоры эстакады основного хода и не прерывать транспортные потоки, — отметили в «ВИС».

Левобережная развязка предполагает 116 стоек опор, 72 из которых на сегодняшний день уже сооружены, добавляют в компании. В настоящее время строители также бетонируют монолитную железобетонную плиту проезжей части эстакады.

Развязка будет включать 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 пролетных строений.

Из-за строительства четвертого моста через Обь в скором времени по ночам закроют движение по части улицы Ипподромской. С 16 сентября по 16 октября водителям рекомендуют пользоваться объездами.

По теме

ВИСМостОбъездПлощадь ЭнергетиковПробки
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2