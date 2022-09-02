На Ипподромской закроют движение по ночам — всё из-за строительства четвертого моста через Обь

Для новосибирских автомобилистов закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца.



По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проехать ночью по Ипподромской нельзя будет с 16 сентября по 16 октября 2022 года. Движение будет закрыто с 23 часов до 5 часов на отрезке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.



— Это связано с проведением фирмой «ВИС» работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения (четвертого) моста, — сообщили в пресс-центре мэрии.

