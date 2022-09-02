На Ипподромской закроют движение по ночам — всё из-за строительства четвертого моста через Обь

Для новосибирских автомобилистов закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца.
По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проехать ночью по Ипподромской нельзя будет с
— Это связано с проведением фирмой «ВИС» работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения (четвертого) моста, — сообщили в пресс-центре мэрии.
На время проведения работ автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок Ипподромской по улицам Мостовой и Кривощёковской.
На улице Семьи Шамшиных до сих пор перекрыто движение из-за ремонта теплосетей. Известно, что магистраль откроют