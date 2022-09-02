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На Ипподромской закроют движение по ночам — всё из-за строительства четвертого моста через Обь

Ограничения введут с 16 сентября

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Целый месяц автомобилистам придется объезжать закрытый участок

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Для новосибирских автомобилистов закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проехать ночью по Ипподромской нельзя будет с 16 сентября по 16 октября 2022 года. Движение будет закрыто с 23 часов до 5 часов на отрезке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.

— Это связано с проведением фирмой «ВИС» работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения (четвертого) моста, — сообщили в пресс-центре мэрии.

На время проведения работ автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок Ипподромской по улицам Мостовой и Кривощёковской.

На улице Семьи Шамшиных до сих пор перекрыто движение из-за ремонта теплосетей. Известно, что магистраль откроют 15 октября.

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ИпподромскаяМостПерекрытие
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