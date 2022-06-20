В центре Новосибирска обнаружился вертолет, колонка с водой и деревья на стенах — фотопрогулка по улице резких контрастов

Конечно, это шутка. Пешеходная улица Семьи Шамшиных — это фантастика. Нельзя вот так взять и перегородить одну из главных артерий центра города. Хотя так говорили и про улицу Ленина, у которой был шанс, и, может, даже еще не упущенный.



Сегодня часть улицы Семьи Шамшиных разрыта из-за ремонта теплосетей, поэтому местные жители и постояльцы офисов в шутку (с грустной улыбкой на устах) стали называть ее пешеходной. На самом деле перерыто не так много, но это добавляет некоей разношерстности и без того внезапной и противоречивой улице в центре города.