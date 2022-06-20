В центре Новосибирска обнаружился вертолет, колонка с водой и деревья на стенах — фотопрогулка по улице резких контрастов
Часть улицы Семьи Шамшиных стала «пешеходной»: мы прошли ее целиком и нашли то, что вы точно не видели
Лето — сезон ремонта дорог и проверки теплосетей, поэтому часто улицы выглядят не так, как нам хотелось бы: с ровными тротуарами, теплым освещением и уютными летниками. И всё же поневоле улицы становятся пешеходными, хоть и не такими красивыми. Например, улица Семьи Шамшиных — до осени ее часть перекрыта из-за ремонта теплосетей. С одной стороны — меньше машин и больше воздуха, с другой — сомнительный урбанистический пейзаж: трубы, грузовые машины и люди в касках. Корреспонденты НГС прогулялись по улице, названой в честь новосибирских революционеров, и представили, как она могла бы выглядеть, если бы на самом деле стала пешеходной.
Конечно, это шутка. Пешеходная улица Семьи Шамшиных — это фантастика. Нельзя вот так взять и перегородить одну из главных артерий центра города. Хотя так говорили и про улицу Ленина, у которой был шанс, и, может, даже еще не упущенный.
Сегодня часть улицы Семьи Шамшиных разрыта из-за ремонта теплосетей, поэтому местные жители и постояльцы офисов в шутку (с грустной улыбкой на устах) стали называть ее пешеходной. На самом деле перерыто не так много, но это добавляет некоей разношерстности и без того внезапной и противоречивой улице в центре города.
Улица Коммунистическая плавно превращается в Семьи Шамшиных недалеко от пересечения Октябрьской магистрали и Ипподромской, с закругленного съезда с односторонним движением, по которому едут в сторону магистрали. По нечетной стороне жилая высотка, стоящая рядом со зданием ГУ МВД, оба еще числятся на Октябрьской. Дальше — пожарная часть, которую ни с чем не спутать: сюда можно ходить как на выставку специализированной техники.
В начале улица выглядит еще как будто по-домашнему — заброшенные перекошенные домишки с забитыми окнами, дикие тропинки, потрескавшиеся тротуары. Правда, частный дом частному дому рознь — тут же вписался чуть ли не особняк с коваными воротами, за которыми стоит изгибающаяся плетеная женщина.
Остатки частного сектора сменяют типовые многоэтажки, которые как будто рассказывают об истории застройки Новосибирска, долгостроях и чьих-то банкротствах.
Мясистый бар (Meaty Bar) с уютным летником — выход в свет. Вместо тапочек уже туфельки — пересечение с Орджоникидзе, мы почти в сердце города, за углом оперный театр и главная площадь.
От железного забора с якорем (за ним стоит здание ГУ МЧС по Новосибирской области) начинается небольшая аллея.
Впрочем, это скорее мечты и фантазии — в реальности обычный тротуар, прикрытый кроной деревьев.
Остановка называется «Театральный институт». Сам театральный институт стоит на четной стороне улицы. Сегодня он располагается в здании городской начальной школы — ее построили в начале прошлого века по проекту архитектора Андрея Крячкова и признали памятником архитектуры регионального значения.
«Заразный барак» — так в начале прошлого века называли больницу на Ядринцевской, куда привозили переселенцев. Через несколько лет на этом месте по проекту архитектора Федора Раммана построили ныне первый корпус инфекционной больницы.
Напротив больницы, на пересечении с Ядринцевской, на первый взгляд, обычный частный дом (сейчас он огорожен глухим забором, увешанным рекламными плакатами застройщика). Несколько лет назад в городе шли бурные дискуссии о том, признать ли дом поэта и певицы Янки Дягилевой историческим памятником. В 2019 году эксперты пришли к мнению, что дом «не обладает исторической, архитектурной, научной или художественной значимостью». В тот момент в доме новосибирской легенды рок-музыки жила цыганская семья. Недавно дом все-таки предложили включить в реестр объектов культурного значения.
Неожиданно на тротуаре между высотками «Расцветая» мы встретили самую настоящую колонку, из которой бежит настоящая вода: прямо детство в деревне. Умыться и набрать воды в бутылку в центре мегаполиса — на улице, названной в честь новосибирских революционеров. Новосибирск — город с изюминкой.
Семья Шамшиных — семья революционеров, которые в своем доме собирали единомышленников и боролись с белогвардейцами. По биографиям каждого члена семьи можно писать сценарии к фильмам: подпольные типографии, оружейные склады, тюрьмы, побеги, ссылки, пытки. Как назовешь корабль, так он и поплывет — кажется, улица до сих пор под аурой революционеров. Одни наступают, другие не сдаются.
Участок улицы, где стоят элитные новостройки известной строительной компании, вот-вот расцветет. Как только уберут всё «лишнее». Например, деревянный барак, который хорошо просматривается из окон элитных многоэтажек. Как будто кто-то заблудился — случайно попал на чужую нарядную вечеринку и решил остаться, потому что понравилось.
В двухэтажном деревянном барке находится общежитие, в котором до сих пор живут люди несмотря на то, что здание признано аварийным.
«Пешеходная» часть улицы — от Фрунзе, 20 до Орджоникидзе, 30. С 23 мая по 15 октября на этом участке перекрыто движение из-за ремонта теплосетей, предупреждали в мэрии. Кстати, участок этот, какой-то вечно проблемный. То фонтан забьет посреди дороги, то машины уйдут под землю.
— Вроде не война, — таким был первый комментарий под прошлогодней новостью о том, что на этом месте провалилась машина из-за прорыва на магистральном трубопроводе.
Есть место и для прекрасного — например, выросшие на стенах деревья. Если присмотреться, можно увидеть несколько кустиков, которые заколосились на фасаде здания Управления капитального строительства — как будто дамы на скамейках смотрят, что происходит в мире.
На примере улицы Семьи Шамшиных можно объяснять, что такое эклектика. От частного сектора и типовой застройки до памятников архитектуры начала века и «сталинок» со странными флигелями.
Настоящие достопримечательности здесь тоже есть. Например, взбирающийся на столб железный мужчина — скульптура электромонтера, установленная в честь
На четной стороне улицы неприметное серое здание с разбитыми стеклами. Обратите внимание на табличку «Новосибирский жировой комбинат», которую скоро снимут, и закончится очередная страничка в истории города. Через несколько лет на месте заводских корпусов появится новый квартал с фонтаном.
На пересечении с Писарева улица как будто снова переобувается в домашние тапочки: опять частный сектор, полуживой микрорынок и навевающий грусть госпиталь ветеранов войн.
Встреча с настоящим вертолетом сначала вгоняет в ступор, если не знать, что стоит он не просто так, будто бы в городе не нашлось другого места, а на территории Учебного авиационного центра.
Улица заканчивается на границе с Заельцовским районом. Эту границу как будто очерчивает железная дорога с забором, выкрашенным в яркий, можно сказать, революционный для серого Новосибирска цвет.
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