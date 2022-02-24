10 самых нелепых пристроек Новосибирска: от замка при панельке до дома в стиле «коралловый риф»

Если попытаться выразить одним словом архитектурную суть Новосибирска, то это будет «пристройка». Или надстройка — в зависимости от ситуации. В городе так много этих пристроек и надстроек, что горожане перестали замечать их. Обозреватель НГС решил напомнить самые яркие примеры этого жанра «девелопмента».
Началось всё довольно давно. Строго говоря, сам по себе Новосибирск возник как резко разбухший посёлок строителей железнодорожного моста. Уж больно удачно было выбрано место. Первая волна надстроек была вполне организованной. В 20–30-х годах один за одним начали расширять дореволюционные двухэтажные здания, увеличивая полезную площадь как минимум вдвое. Так возникли контора Текстильсиндиката (Советская, 19), здание Консерватории, Детская клиническая больница (Красный проспект, 3) и многое другое — подобных примеров в Новосибирске как минимум пара десятков.
В эпоху развитого социализма подобные вещи стали случаться куда реже. Во-первых, строительство было подчинено долговременному планированию. Во-вторых, строить с многократным запасом прочности (позволявшим без проблем увеличить высоту здания вдвое) как-то перестали.
В начале 2000-х ярким примером нового типа объектов в стиле «нарост» стал торговый центр «Фестиваль», который пристроили к недостроенной гостинице «Турист». В таком недостроенном виде (но с работающим ТЦ) она простояла больше 15 лет, пока строительство не было возобновлено. Но, разумеется, не обошлось без дополнительных помещений, которые выросли уже с другой стороны здания. Кажется, что «Турист» — это какая-то колония бактерий, которая начинает расти как только получает живительный поток финансирования.
Яркий и самобытный образец пристроечной архитектуры — пассаж «Универсама» на Ленина, 10. Когда-то это сооружение выглядело даже свежо и современно, но павильон давно не ремонтировался, превратившись частично в какие-то опасные с виду задворки. В последнее время усилиями рестораторов часть «Пассажа» ожила, но вторая половина по-прежнему выглядит немного заброшенной. Владельцы «Универсама», судя по всему, не особенно заинтересованы в том, чтобы как-то развивать этот объект. Они даже пытались получить разрешение для строительства на этом месте, а сейчас намерены добиться перезонирования всего земельного участка (это даст возможность построить здесь жилую высотку). А мог бы получиться прекрасный фермерский рынок с интересным общепитом.
Сооружение, примыкающее к территории Центрального рынка, когда-то было банальным, но аккуратным трехэтажным зданием. Но в расцвет рыночной торговли (как в локальном, так и в макроэкономическом смысле) дом оброс пристройками и расширениями, возведенными безо всякого плана и проекта. Если бы вокруг был какой-то другой город, то можно было бы задаться вопросом: как вообще такое могло случиться? Но поскольку вокруг Новосибирск, такого вопроса, конечно, возникнуть не должно.
Торговая недвижимость вообще богата интересными инженерно-техническими решениями. Здание, которое является частью рынка на Северо-Чемском жилмассиве, выросло как какая-то колония кораллов. Началось всё с небольшого аккуратного павильона. Потом из него появилось строение побольше, потом ещё побольше. Потом уже имеющиеся сооружения обросли киосками. Именно по такому принципу ведется строительство в трущобах по всему миру.
Дом на Октябрьской, который начал потихоньку разваливаться. И чтобы найти деньги на капитальный ремонт, жильцы позволили надстроить себе пару этажей. Получилось весьма нестандартное сооружение, которое напоминает какой-то замок из постапокалиптической вселенной. Осталось заложить кирпичами окна на нижних этажах, и можно держать осаду.
Высотка на Кропоткина, с которой случилась банальная история, — люди купили квартиры в строящемся доме, но деньги у застройщика закончились раньше, чем он смог завершить строительство. И чтобы изыскать средства на то, чтобы всё-таки сдать дом, инвесторы этого объекта (назвать их владельцами квартир сложно, поскольку сооружение пока имеет статус долгостроя) решили добавить несколько этажей. Да так вошли во вкус, что теперь на крыше вырос ещё один совершенно отдельный дом.
Советская застройка в целом не предполагала большого количества магазинов, кафе и прочих объектов сервисной инфраструктуры. Поэтому квартиры в жилых домах начинались уже с первого этажа даже на оживлённых городских улицах. С приходом социализма эта недоработка, конечно же, была устранена — везде, где это было экономически оправдано, первые этажи были выведены из жилого фонда и переделаны под коммерческую недвижимость. Больше всего такого рода помещений на проспекте и площади Маркса. Здесь мало того, что давным-давно выкупили все квартиры на первом этаже, существенно расширив их за счёт пристроек, так и сами эти пристройки обзавелись местами вторым этажом.
Никаких общих правил для подобного микродевелопмента, разумеется, никто не соблюдает. Пристройки отличаются и по размерам, и по дальности выхода на тротуар, и, конечно, по цвету. Удивительно, что до сих пор никто не открыл точку с мантами где-нибудь на третьем этаже с «летней верандой» на балконе. Лестницы до второго этажа уже есть, дело за малым.
Отдельным жанром пристроек можно считать входы в подвалы. В длинном жилом доме, который построили торцом к Красному проспекту, из этих входов образовалась целая галерея. Когда-то эти подвалы занимали действительно солидные арендаторы (был даже элитный ресторан), но с появлением торговых центров и новых жилых комплексов ценность цокольных этажей существенно упала.
Пристройка может выглядеть и вполне пристойно. Достаточно сделать её так, чтобы она хоть немного сочеталась со зданием, к которому прилепилась. Это сооружение на Кропоткина даже отделано декоративным кирпичом более или менее подходящим по оттенку к настоящим кирпичам, из которых построено само здание. Недавно здесь появились ещё и часы.
Но есть уникальные явления, которые не поддаются никакому ранжированию. К таким шедеврам, безусловно, относится «Бердский замок» — затейливая пристройка к панельной девятиэтажке. Она выглядит настолько вызывающей, настолько игнорирующей любые соображения соразмерности и вкуса, что её можно смело заносить в список архитектурных памятников местного значения прямо сейчас.
Больше пристроек новосибирцы любят, наверное, только заборы. В середине января обозреватель НГС подготовил подборку оградок, решёток и загонов, которыми одни горожане пытаются отгородиться от других.