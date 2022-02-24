10 самых нелепых пристроек Новосибирска: от замка при панельке до дома в стиле «коралловый риф»

Если попытаться выразить одним словом архитектурную суть Новосибирска, то это будет «пристройка». Или надстройка — в зависимости от ситуации. В городе так много этих пристроек и надстроек, что горожане перестали замечать их. Обозреватель НГС решил напомнить самые яркие примеры этого жанра «девелопмента».

Началось всё довольно давно. Строго говоря, сам по себе Новосибирск возник как резко разбухший посёлок строителей железнодорожного моста. Уж больно удачно было выбрано место. Первая волна надстроек была вполне организованной. В 20–30-х годах один за одним начали расширять дореволюционные двухэтажные здания, увеличивая полезную площадь как минимум вдвое. Так возникли контора Текстильсиндиката (Советская, 19), здание Консерватории, Детская клиническая больница (Красный проспект, 3) и многое другое — подобных примеров в Новосибирске как минимум пара десятков.