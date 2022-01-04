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Новосибирский Минтранс оценил затраты на возобновление движения электричек в Пашино в 700 миллионов

Речь идет о проекте «Городская электричка»

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Проект восстановления участка дороги в Пашино, как считают в Минтрансе, невозможен без средств инвесторов

Проект восстановления участка дороги в Пашино, как считают в Минтрансе, невозможен без средств инвесторов

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На восстановление участка железной дороги в Пашино с организацией движения электричек потребуется 700 млн рублей. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, в рамках проекта «Городская электричка» планируется реконструкция путей от станции Иня-Восточная до станции Пашино, а также строительство станции электропоездов.

По словам министра, этот этап работ будет заключительным, но его реализация возможна лишь на условиях государственно-частного партнерства, «с привлечением средств заинтересованных инвесторов».

Осенью прошлого года замминистра транспорта Вячеслав Невежин сообщил, что электричка в Пашино пока остается в планах, которые невозможно выполнить без федеральных денег. Инфраструктура там разрушается с начала 2000-х. Сейчас цена на реконструкцию будет приблизительно такой же, как на строительство.

А вот как выглядит платформа и дорога к ней на Плехановском жилмассиве — взгляните, через какие дебри к электричке приходится пробираться жителям.

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