Новосибирский Минтранс оценил затраты на возобновление движения электричек в Пашино в 700 миллионов

На восстановление участка железной дороги в Пашино с организацией движения электричек потребуется 700 млн рублей. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, в рамках проекта «Городская электричка» планируется реконструкция путей от станции Иня-Восточная до станции Пашино, а также строительство станции электропоездов.
По словам министра, этот этап работ будет заключительным, но его реализация возможна лишь на условиях государственно-частного партнерства, «с привлечением средств заинтересованных инвесторов».
Осенью прошлого года замминистра транспорта Вячеслав Невежин сообщил, что электричка в Пашино пока остается в планах, которые невозможно выполнить без федеральных денег. Инфраструктура там разрушается с начала
А вот как выглядит платформа и дорога к ней на Плехановском жилмассиве — взгляните, через какие дебри к электричке приходится пробираться жителям.