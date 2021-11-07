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Через дебри к рельсам: на Плеханке хотят построить парк у платформы городской электрички (смотрим, что за жуть там сейчас)

Рядом недостроенные гаражи, помойка, жилище бомжей и подкопы от желающих проехать бесплатно

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Пассажиропоток городской электрички сможет вырасти в разы, если будет доступ к платформе

Пассажиропоток городской электрички сможет вырасти в разы, если будет доступ к платформе

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В Плехановском жилмассиве хотят построить парк по пути к электричке

Тысячи жителей двух больших жилмассивов могут ездить на городской электричке, забыв про существование автобусов и троллейбусов: в центр без пробок можно добраться минут за 15, причем за те же деньги, что и на общественном транспорте. Почти метро, нужно лишь преодолеть путь до платформы — через гаражные комплексы, территория которых за годы превратилась в жилище бомжей и пристанище местных алкоголиков. Темной зимой вариант так себе, большинство предпочтут хоть забитый, но родной, безопасный автобус, даже если времени на дорогу уйдет в разы больше. Власти говорят про идею разбить парк на злачной территории — если получится, люди потянутся и жизнь городской электрички заиграет новыми красками. Журналисты НГС прошли по «живописным» дорожкам, которыми горожане идут к электричке. Подробности — в нашем репортаже.

Минтранс предложил мэрии облагородить территорию возле платформы Плехановская

Минтранс предложил мэрии облагородить территорию возле платформы Плехановская

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Медвежий угол — так говорят про свой район жители Плехановского и Кропоткинского жилмассивов, когда речь идет про общественный транспорт. Вроде не так далеко от центра, до метро можно дойти пешком, если, конечно, есть лишний часок в запасе.

С транспортом здесь как-то не складывается. Старожилы знают два легендарных маршрута. Это «тройка» (автобус № 3, который сейчас ходит от железнодорожного вокзала до поселка Северного). Лет двадцать назад этому автобусу дали прозвище «привидение»: «тройка» то пропадала, как будто ее и нет вовсе, то внезапно являлась на маршруте, как полтергейст.

Тринадцатый (троллейбус № 13 от Речного вокзала до Учительской) был явлением более стабильным, поэтому изменение маршрута из-за закрытия улицы Писарева стало ударом в спину для жителей жилмассива.

Когда-то был автобус № 1189, который шел через Плехановский с левого берега до Мочище. Были времена, когда между «Родниками» и пединститутом ходил автобус со звучным номером 1100. Казалось, что он летал со скоростью света, поэтому часто забирал пассажиров у тринадцатого рогатика.

На выделенном участке могут сделать парковую зону, чтобы обеспечить комфортный путь до электрички жителям жилмассива

На выделенном участке могут сделать парковую зону, чтобы обеспечить комфортный путь до электрички жителям жилмассива

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С начала двухтысячных у плехановцев и кропоткинцев появилась транспортная альтернатива. В 2003 году открыли железнодорожную станцию Гагаринская, а через год — Плехановская.

— Для многих новосибирцев, особенно для жителей крупного массива Плехановский, новая остановка электропоездов пригородного сообщения — дополнительная возможность беспересадочного проезда с восточной стороны на юг и запад города и области, — написали тогда на сайте мэрии.

Бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий говорил, что новые современные платформы создают особое настроение у новосибирцев, возвращающихся домой из дальних поездок, и у пассажиров, впервые приезжающих в наш город.

Платформу Плехановская открыли 17 лет назад

Платформу Плехановская открыли 17 лет назад

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За семнадцать лет «особенное настроение» не помогло пересадить жителей жилмассивов на электричку. В областном Минтрансе подсчитали, что сегодня электричкой пользуется не больше 250 человек в день, с учетом того, что летом ездят дачники. А зимой и вовсе не больше 150 человек.

И это вполне объяснимо: с Кропоткинского до платформы можно добраться только по воздуху — ну или по шпалам, потому что пешеходного мостика нет, путь отрезан. С Плехановского ближе всего тем, чьи дома рядом с Ипподромской. Для остальных путь к платформе выглядит сомнительным. И нужно действительно иметь особенное настроение, чтобы его преодолеть. Тем более зимой, когда в утренний и вечерний час пик тьма кромешная.

Путь к платформе никак не освещается

Путь к платформе никак не освещается

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— Электричка как средство транспорта там совершенно не рассматривается, хотя два больших массива — Кропоткинский и Плехановский — в радиусе 300–400 метров от остановочной платформы, — отметил заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин в октябре на комиссии депутатов по городскому хозяйству. — Причины здесь две. Первая — интервальность. Нужно сделать так, чтобы поезда ходили комфортно. Вторая, самая главная причина, — гаражный кооператив, который отделяет платформу от жилых районов. С недостроенными гаражными комплексами. Там просто ходить опасно, страшно.

Сейчас областные власти обсуждают возможность разбить парк на месте гаражей, чтобы заманить потенциальных пассажиров городской электрички. Как уточнили в Минтрансе, пока этот вопрос обсуждается с мэрией. По предварительным расчетам, пассажиропоток может вырасти в пять раз.

Заманивать в парк новосибирцев не нужно. Мы настолько не избалованы этим явлением, что можем и впасть в экстаз только от одного слова «парк». Так что не исключено, что такое решение приведет к электричке даже адептов автомобилей.

Рядом с платформой — грязь и мусор

Рядом с платформой — грязь и мусор

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Но это перспективы. Сейчас ближайший к платформе дом — 130/1, остальные идут по Линейной, вдоль гаражей. Точнее, по одну сторону детский сад, школа — там светлый мир, огороженный забором, там всё хорошо. А через проезжую дорожку — мрак: мусор, какие-то палатки бомжей, как говорится, со следами их жизнедеятельности. Островок какой-то затерянной цивилизации — недостроенный гаражный кооператив, где признаки жизни подают лишь хрипящие псы.

Путь до платформы по Линейной идет вдоль гаражей

Путь до платформы по Линейной идет вдоль гаражей

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Кстати, садик и школа смотрят на все сезонные «поселения» на территории гаражей: у кого-то стоит утопающий в бутылках сломанный столик. Где-то стоит пара советских кресел — мечта любителей-реставраторов. На стенах гаражей — традиционные определения женщин с низкой социальной ответственностью, гибриды матерных слов, иногда встречаются цитаты из песни про маму-анархию или требования убрать гараж.

В Плехановском и Кропоткинском жилмассивах живет больше 20 тысяч человек

В Плехановском и Кропоткинском жилмассивах живет больше 20 тысяч человек

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В солнечный осенний денек всё это выглядит не так жутко, а вот зимой пятнадцать минут страха сделают свое дело: пассажир свернет в сторону автобусной остановки. Платформа довольно длинная, после турникета всё огорожено забором. И с той, и с другой стороны заметны подкопы — так пробираются безбилетники.

Зайцы делают подкопы, чтобы миновать турникет

Зайцы делают подкопы, чтобы миновать турникет

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Для тех, кому нужно перейти через железную дорогу, точно найдется щель. В районе улицы Войкова и Светлой есть два перехода по железной дороге на сторону Крестьянской. Неприятно и жутко, иногда страшно. По пути корреспондентам встретилась компания хорошо выпивших людей, которые непонятно откуда вышли на рельсы и сильно старались перейти железную дорогу, не споткнувшись.

По двум сторонам от железнодорожной платформы — тропинки к переходам через рельсы

По двум сторонам от железнодорожной платформы — тропинки к переходам через рельсы

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На стороне Крестьянской платформа заканчивается около дома № 1. Здесь всё выглядит практически так же, как на другом «берегу», только вместо девятиэтажек — двухэтажки и рядом стройка. Кстати, рядом ЖК «Галактика», и там, по идее, тоже есть потенциальные пассажиры городской электрички. Но вряд ли среди них найдутся настолько отчаянные поклонники этого вида транспорта, которые будут готовы идти через тернии.

От Плехановской до ж/д вокзала можно доехать без пробок за 15–20 минут

От Плехановской до ж/д вокзала можно доехать без пробок за 15–20 минут

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Местные жители говорят, что на электричку не идут не только из-за отсутствия нормальной дороги. Городская электричка Новосибирск Восточный — Пригородный простор утром по будням идет с Плехановской в 08:51, а это немного поздно. Но есть сельские электрички из Ояша, Болотного — с Плехановской они отправляются в 06:38, в 07:28, 08:13. Вечером городская электричка на Плеханке будет уже в 18:34, позже с вокзала идут электрички до станции Болотная.

По задумке Минтранса, ухоженная открытая территория в Плехановском может вывести городскую электричку на новый уровень, особенно если будет возможность построить пешеходный мост через Ипподромку для жителей Кропоткинского. Может быть, тогда Плеханка не будет злачной территорией, о которой ходят легенды: в 2014 году новосибирский писатель-фантаст Андрей Фролов написал книгу «Яма на дне колодца». Это хоррор про жителя дома у Плехановского жилмассива, который спасается от хулиганов в частном секторе около Плехановского жилмассива.

Что еще почитать про городскую электричку

Репортаж с запуска новой городской электрички из Пригородного простора.

Новосибирец рассказал о странном расписании электричек для тех, кто пытается приехать на работу с пересадкой.

Власти Новосибирска презентовали новые маршруты городской электрички.

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городская электричкановый паркпаркобщественный транспортПлехановский жилмассив
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