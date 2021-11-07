Через дебри к рельсам: на Плеханке хотят построить парк у платформы городской электрички (смотрим, что за жуть там сейчас)

Медвежий угол — так говорят про свой район жители Плехановского и Кропоткинского жилмассивов, когда речь идет про общественный транспорт. Вроде не так далеко от центра, до метро можно дойти пешком, если, конечно, есть лишний часок в запасе.



С транспортом здесь как-то не складывается. Старожилы знают два легендарных маршрута. Это «тройка» (автобус № 3 , который сейчас ходит от железнодорожного вокзала до поселка Северного). Лет двадцать назад этому автобусу дали прозвище «привидение»: «тройка» то пропадала, как будто ее и нет вовсе, то внезапно являлась на маршруте, как полтергейст.



Тринадцатый (троллейбус № 13 от Речного вокзала до Учительской) был явлением более стабильным, поэтому изменение маршрута из-за закрытия улицы Писарева стало ударом в спину для жителей жилмассива.