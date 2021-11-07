Через дебри к рельсам: на Плеханке хотят построить парк у платформы городской электрички (смотрим, что за жуть там сейчас)

В Плехановском жилмассиве хотят построить парк по пути к электричке
Тысячи жителей двух больших жилмассивов могут ездить на городской электричке, забыв про существование автобусов и троллейбусов: в центр без пробок можно добраться минут за 15, причем за те же деньги, что и на общественном транспорте. Почти метро, нужно лишь преодолеть путь до платформы — через гаражные комплексы, территория которых за годы превратилась в жилище бомжей и пристанище местных алкоголиков. Темной зимой вариант так себе, большинство предпочтут хоть забитый, но родной, безопасный автобус, даже если времени на дорогу уйдет в разы больше. Власти говорят про идею разбить парк на злачной территории — если получится, люди потянутся и жизнь городской электрички заиграет новыми красками. Журналисты НГС прошли по «живописным» дорожкам, которыми горожане идут к электричке. Подробности — в нашем репортаже.
Медвежий угол — так говорят про свой район жители Плехановского и Кропоткинского жилмассивов, когда речь идет про общественный транспорт. Вроде не так далеко от центра, до метро можно дойти пешком, если, конечно, есть лишний часок в запасе.
С транспортом здесь как-то не складывается. Старожилы знают два легендарных маршрута. Это «тройка» (автобус
Тринадцатый (троллейбус
Когда-то был автобус
С начала двухтысячных у плехановцев и кропоткинцев появилась транспортная альтернатива. В 2003 году открыли железнодорожную станцию Гагаринская, а через год — Плехановская.
— Для многих новосибирцев, особенно для жителей крупного массива Плехановский, новая остановка электропоездов пригородного сообщения — дополнительная возможность беспересадочного проезда с восточной стороны на юг и запад города и области, — написали тогда на сайте мэрии.
Бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий говорил, что новые современные платформы создают особое настроение у новосибирцев, возвращающихся домой из дальних поездок, и у пассажиров, впервые приезжающих в наш город.
За семнадцать лет «особенное настроение» не помогло пересадить жителей жилмассивов на электричку. В областном Минтрансе подсчитали, что сегодня электричкой пользуется не больше 250 человек в день, с учетом того, что летом ездят дачники. А зимой и вовсе не больше 150 человек.
И это вполне объяснимо: с Кропоткинского до платформы можно добраться только по воздуху — ну или по шпалам, потому что пешеходного мостика нет, путь отрезан. С Плехановского ближе всего тем, чьи дома рядом с Ипподромской. Для остальных путь к платформе выглядит сомнительным. И нужно действительно иметь особенное настроение, чтобы его преодолеть. Тем более зимой, когда в утренний и вечерний час пик тьма кромешная.
— Электричка как средство транспорта там совершенно не рассматривается, хотя два больших массива — Кропоткинский и Плехановский — в радиусе 300–400 метров от остановочной платформы, — отметил заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин в октябре на комиссии депутатов по городскому хозяйству. — Причины здесь две. Первая — интервальность. Нужно сделать так, чтобы поезда ходили комфортно. Вторая, самая главная причина, — гаражный кооператив, который отделяет платформу от жилых районов. С недостроенными гаражными комплексами. Там просто ходить опасно, страшно.
Сейчас областные власти обсуждают возможность разбить парк на месте гаражей, чтобы заманить потенциальных пассажиров городской электрички. Как уточнили в Минтрансе, пока этот вопрос обсуждается с мэрией. По предварительным расчетам, пассажиропоток может вырасти в пять раз.
Заманивать в парк новосибирцев не нужно. Мы настолько не избалованы этим явлением, что можем и впасть в экстаз только от одного слова «парк». Так что не исключено, что такое решение приведет к электричке даже адептов автомобилей.
Но это перспективы. Сейчас ближайший к платформе дом — 130/1, остальные идут по Линейной, вдоль гаражей. Точнее, по одну сторону детский сад, школа — там светлый мир, огороженный забором, там всё хорошо. А через проезжую дорожку — мрак: мусор, какие-то палатки бомжей, как говорится, со следами их жизнедеятельности. Островок какой-то затерянной цивилизации — недостроенный гаражный кооператив, где признаки жизни подают лишь хрипящие псы.
Кстати, садик и школа смотрят на все сезонные «поселения» на территории гаражей: у кого-то стоит утопающий в бутылках сломанный столик. Где-то стоит пара советских кресел — мечта любителей-реставраторов. На стенах гаражей — традиционные определения женщин с низкой социальной ответственностью, гибриды матерных слов, иногда встречаются цитаты из песни про маму-анархию или требования убрать гараж.
В солнечный осенний денек всё это выглядит не так жутко, а вот зимой пятнадцать минут страха сделают свое дело: пассажир свернет в сторону автобусной остановки. Платформа довольно длинная, после турникета всё огорожено забором. И с той, и с другой стороны заметны подкопы — так пробираются безбилетники.
Для тех, кому нужно перейти через железную дорогу, точно найдется щель. В районе улицы Войкова и Светлой есть два перехода по железной дороге на сторону Крестьянской. Неприятно и жутко, иногда страшно. По пути корреспондентам встретилась компания хорошо выпивших людей, которые непонятно откуда вышли на рельсы и сильно старались перейти железную дорогу, не споткнувшись.
На стороне Крестьянской платформа заканчивается около дома
Местные жители говорят, что на электричку не идут не только из-за отсутствия нормальной дороги. Городская электричка Новосибирск Восточный — Пригородный простор утром по будням идет с Плехановской в
По задумке Минтранса, ухоженная открытая территория в Плехановском может вывести городскую электричку на новый уровень, особенно если будет возможность построить пешеходный мост через Ипподромку для жителей Кропоткинского. Может быть, тогда Плеханка не будет злачной территорией, о которой ходят легенды: в 2014 году новосибирский писатель-фантаст Андрей Фролов написал книгу «Яма на дне колодца». Это хоррор про жителя дома у Плехановского жилмассива, который спасается от хулиганов в частном секторе около Плехановского жилмассива.
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