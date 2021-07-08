В Новосибирске из Пригородного простора отправилась новая городская электричка — 14 ярких кадров с запуска

Неизвестны пока перспективы строительства новосибирского аэроэкспресса. В аэропорту Толмачёво считают, что проектом целесообразно заниматься, если пассажиропоток доходит до 8–10 миллионов пассажиров в год, дорога до центра города занимает час, а расценки на такси составляют в среднем 1 тысячу рублей. Сейчас новосибирский аэропорт уже близок к этим показателям, но заниматься проектом аэроэкспресса всё равно будет ЗСЖД.