В Новосибирске из Пригородного простора отправилась новая городская электричка — 14 ярких кадров с запуска

Новую городскую электричку запустили в Новосибирской области
Сегодня, 8 июля, новая городская электричка впервые выехала из микрорайона Пригородный простор на станцию Новосибирск-Восточный. Новая электричка сократит время на дорогу для жителей двух микрорайонов. Открывшаяся платформа — это первый этап проекта «Городская железная дорога».
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на торжественном открытии станции.
Неизвестны пока перспективы строительства новосибирского аэроэкспресса. В аэропорту Толмачёво считают, что проектом целесообразно заниматься, если пассажиропоток доходит до 8–10 миллионов пассажиров в год, дорога до центра города занимает час, а расценки на такси составляют в среднем 1 тысячу рублей. Сейчас новосибирский аэропорт уже близок к этим показателям, но заниматься проектом аэроэкспресса всё равно будет ЗСЖД.