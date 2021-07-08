8 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 74.06
eur 87.56
Тема дняОт коронавируса умер основатель Academ.org

Все новости

Все новости

В Новосибирске из Пригородного простора отправилась новая городская электричка — 14 ярких кадров с запуска

Новую станцию построили возле микрорайона Пригородный простор

1 857
21Обсудить

Поделиться

Новую электричку украсили шариками в честь торжественного открытия

Новую электричку украсили шариками в честь торжественного открытия

Поделиться

Новую городскую электричку запустили в Новосибирской области

Сегодня, 8 июля, новая городская электричка впервые выехала из микрорайона Пригородный простор на станцию Новосибирск-Восточный. Новая электричка сократит время на дорогу для жителей двух микрорайонов. Открывшаяся платформа — это первый этап проекта «Городская железная дорога».

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на торжественном открытии станции.

Посмотреть на новую электричку пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Посмотреть на новую электричку пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Поделиться

От того, насколько востребована будет новая электричка, будет зависеть судьба всего проекта «Городская железная дорога»

От того, насколько востребована будет новая электричка, будет зависеть судьба всего проекта «Городская железная дорога»

Поделиться

Пригородный простор станет конечной станцией на принципиально новом маршруте: он будет проходить по западной линии электропоездов через станции Правая Обь и Новосибирск-Главный и дальше следовать к станции Новосибирск-Восточный

Пригородный простор станет конечной станцией на принципиально новом маршруте: он будет проходить по западной линии электропоездов через станции Правая Обь и Новосибирск-Главный и дальше следовать к станции Новосибирск-Восточный

Поделиться

Строительством платформы занимались совместно региональный Минтранс, РЖД и застройщик <nobr>микрорайона —</nobr> компания «ПромГражданСтрой»

Строительством платформы занимались совместно региональный Минтранс, РЖД и застройщик микрорайона — компания «ПромГражданСтрой»

Поделиться

<nobr class="_">10 000</nobr> жителей двух жилмассивов смогут доезжать до центра <nobr>в 3 раза</nobr> быстрее, расстояния между конечными станциями электричка преодолевает за 45 минут

10 000 жителей двух жилмассивов смогут доезжать до центра в 3 раза быстрее, расстояния между конечными станциями электричка преодолевает за 45 минут

Поделиться

На вопрос о перспективах развития «Городской железной дороги» в Минтрансе ответили лишь о планах создания транспортно-пересадочного узла на <a href="https://ngs.ru/text/transport/2020/02/06/66482074/" class="_" target="_blank">остановочном пункте «Университет»</a> в Академгородке. К новой платформе построят дорогу, продлят автобусные маршруты (возле нее планируют организовать отстойно-разворотную площадку автобусов) и пешеходную инфраструктуру. Конкретных сроков пока <nobr>нет —</nobr> их определят в ЗСЖД

На вопрос о перспективах развития «Городской железной дороги» в Минтрансе ответили лишь о планах создания транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте «Университет» в Академгородке. К новой платформе построят дорогу, продлят автобусные маршруты (возле нее планируют организовать отстойно-разворотную площадку автобусов) и пешеходную инфраструктуру. Конкретных сроков пока нет — их определят в ЗСЖД

Поделиться

Электричка была необходима. Сегодня в Пригородном просторе живут около 5,5 тысячи человек. В июне здесь планируют сдать еще 20 таунхаусов и 3 многоквартирных дома по 24 квартиры в <nobr class="_">каждом —</nobr> это примерно 100 семей, или около 350 новых жителей. Вокруг микрорайона тоже немало жителей: в селе Толмачёво и в Чистой слободе, которая расположена с другой стороны железнодорожной линии

Электричка была необходима. Сегодня в Пригородном просторе живут около 5,5 тысячи человек. В июне здесь планируют сдать еще 20 таунхаусов и 3 многоквартирных дома по 24 квартиры в каждом — это примерно 100 семей, или около 350 новых жителей. Вокруг микрорайона тоже немало жителей: в селе Толмачёво и в Чистой слободе, которая расположена с другой стороны железнодорожной линии

Поделиться

Первые пассажиры много фотографировали в процессе поездки

Первые пассажиры много фотографировали в процессе поездки

Поделиться

Внутри электрички пассажиров ждут яркие кресла

Внутри электрички пассажиров ждут яркие кресла

Поделиться

Запуск электрички изначально планировался 1 июля, но Минтранс перенес его на 8 июля. Однако причину, по которой отложили запуск электропоезда, не уточнили

Запуск электрички изначально планировался 1 июля, но Минтранс перенес его на 8 июля. Однако причину, по которой отложили запуск электропоезда, не уточнили

Поделиться

По информации Департамента по тарифам Новосибирска, цена билета на проезд в городской электричке по этим направлениям будет 26 рублей. Тариф действует при оплате проезда на протяжении всего маршрута вне зависимости от расстояния, пункта посадки и высадки пассажира

По информации Департамента по тарифам Новосибирска, цена билета на проезд в городской электричке по этим направлениям будет 26 рублей. Тариф действует при оплате проезда на протяжении всего маршрута вне зависимости от расстояния, пункта посадки и высадки пассажира

Поделиться

Сегодня в электричке раздали первые билеты

Сегодня в электричке раздали первые билеты

Поделиться

Проект платформы разрабатывали на случай, к примеру, капитального ремонта существующих платформ: ее легко собрать, а затем разобрать и перевезти на новое место

Проект платформы разрабатывали на случай, к примеру, капитального ремонта существующих платформ: ее легко собрать, а затем разобрать и перевезти на новое место

Поделиться

Неизвестны пока перспективы строительства новосибирского аэроэкспресса. В аэропорту Толмачёво считают, что проектом целесообразно заниматься, если пассажиропоток доходит до 8–10 миллионов пассажиров в год, дорога до центра города занимает час, а расценки на такси составляют в среднем 1 тысячу рублей. Сейчас новосибирский аэропорт уже близок к этим показателям, но заниматься проектом аэроэкспресса всё равно будет ЗСЖД.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

РЖДдорогаэлектричка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...