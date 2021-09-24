Транспортная драма. Жительница Плехановского жилмассива пожаловалась на отобранный троллейбус № 13

В Новосибирске временно изменили маршрут троллейбуса № 13 из-за реконструкции теплотрассы на улице Писарева. Но не всем жителям Новосибирска это пришлось по душе. Так, жительница Плехановского жилмассива, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, какие неудобства приносит изменение этого маршрута. Подробности — в ее авторской колонке.
Так получилось, что плотно застроенный Плехановский жилмассив и улица Кропоткина за ТЦ «Континент» не имеют нормального транспортного сообщения с «миром». Много лет назад нас лишили автобуса № 1100 с шикарным маршрутом — он ходил через Центральный рынок до НГПУ. Сейчас он мог бы быть идеальным дублером маршрутки № 8 (она в одиночку развозит жителей Плехановского после изменения маршрута троллейбуса № 13). Потом разбили на части маршрут автобуса № 1189, чем создали очередную нелепицу и проблему жителям. А с 16 августа поменяли маршрут троллейбуса № 13 из-за ремонтных работ. Печальная предыстория.
Мой путь на работу лежит как раз от «Плехановского» до остановки «Стадион "Сибирь"». Ну, не хочу я ходить пешком в холод, дождь или с тяжелыми сумками. Машины у меня сейчас нет. Вызвать такси предложат добрые люди? Но я работаю в бюджетной организации и не хочу тратить по 400 рублей в день на дорогу. Сейчас я вынуждена ходить пешком против воли в одну сторону — либо на работу, либо домой. В маршрутку можно влезть где-то около 9 часов утра, когда почти все уже на работе. Работаю до 18 часов. Вечером лучше к остановке и не подходить.
Теперь, если утром иду пешком на работу, приходится выходить за час. Я не марафонец, хожу в спокойном темпе. При живом «тринадцатом» на работу я выходила из дома в 08:30. На остановку «Плехановский ж/м» в сторону Ипподромской утром лучше тоже не смотреть. Маршрутка № 8 идет забитая доверху уже с 7 утра. И это еще зима не началась, люди объемную одежду не надели. Поток людей, конечно, увеличился. Вижу, что многие ходят пешком.
Раньше, катаясь на работу на троллейбусе, я тратила в день 48 рублей на дорогу. Маршрутка стоит 30 рублей. Если проехаться в обе стороны, то уже нужно заплатить 60 рублей. А если ехать с пересадками, то получится 25 рублей умножить на 4 поездки — 100 рублей за день (например, на автобусе № 30 до «Горбольницы», потом на чем-нибудь до «Стадиона»).
Замену измененному маршруту не предоставили, а о ремонте на теплотрассе я узнала от коллег. Сейчас на остановке висит предупреждение — троллейбус не будет ходить до ноября. Пока терпение не кончилось, начала жаловаться только в СМИ. Но вы же понимаете, что от всех структур придут только отписки, мол, лишних автобусов для людей нет. Кстати, когда-то в Москве была на ремонте станция метро «Бауманская». Жителям предоставили бесплатный автобус до ближайшего метро. Но у нас не так.
Собственно, проблема с общественным транспортом, думаю, в любом районе остро стоит — автобусы заканчивают свою работу рано (например, автобус № 30 после 21 часа ждать нет смысла вообще, его нет), ездят плохо, их мало, состояние транспорта ужасное.
Но главный вопрос — что там на Писарева можно рыть с августа по конец ноября?! Для решения коллапса сейчас достаточно пустить какой-нибудь автобус от Учительской до станции метро «Красный проспект». Все. Проблему должны решать сначала министерства (предложить альтернативу), потом перевозчик (предоставить транспорт). Но вынуждены решать только люди.
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