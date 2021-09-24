Транспортная драма. Жительница Плехановского жилмассива пожаловалась на отобранный троллейбус № 13

Мой путь на работу лежит как раз от «Плехановского» до остановки «Стадион "Сибирь"». Ну, не хочу я ходить пешком в холод, дождь или с тяжелыми сумками. Машины у меня сейчас нет. Вызвать такси предложат добрые люди? Но я работаю в бюджетной организации и не хочу тратить по 400 рублей в день на дорогу. Сейчас я вынуждена ходить пешком против воли в одну сторону — либо на работу, либо домой. В маршрутку можно влезть где-то около 9 часов утра, когда почти все уже на работе. Работаю до 18 часов. Вечером лучше к остановке и не подходить.

Теперь, если утром иду пешком на работу, приходится выходить за час. Я не марафонец, хожу в спокойном темпе. При живом «тринадцатом» на работу я выходила из дома в 08:30. На остановку «Плехановский ж/м» в сторону Ипподромской утром лучше тоже не смотреть. Маршрутка № 8 идет забитая доверху уже с 7 утра. И это еще зима не началась, люди объемную одежду не надели. Поток людей, конечно, увеличился. Вижу, что многие ходят пешком.

Раньше, катаясь на работу на троллейбусе, я тратила в день 48 рублей на дорогу. Маршрутка стоит 30 рублей. Если проехаться в обе стороны, то уже нужно заплатить 60 рублей. А если ехать с пересадками, то получится 25 рублей умножить на 4 поездки — 100 рублей за день (например, на автобусе № 30 до «Горбольницы», потом на чем-нибудь до «Стадиона»).

