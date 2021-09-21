Топ-5 тех, кого не повезет такси: водители рассказали, почему они отказываются от некоторых заказов

— Метановые баллоны на весь багажник стоят. И физически не положишь туда кресло. Если в комментариях указано, что человек в инвалидном кресле — я его обязательно увезу. У меня в багажнике лежит детское кресло. Я его перетаскиваю на переднее сидение, а коляску назад кладу. Все мы люди, и надо просто вежливо говорить друг с другом, нормально общаться, — убежден водитель такси Руслан.

С ним согласен и Анатолий, но при этом добавляет, что и инвалиды должны подумать о том, как перевозить их коляску.

— Я лично сам возил инвалидов. И многие берут с собой тряпку, чтобы завернуть коляску. Соображают, что завернули колеса, и можно даже в салон положить. Посадил инвалида без проблем, уехали, все хорошо. Но есть такие люди, подъезжаешь, а коляска грязная, непогода, надо ее засунуть в багажник. Я отвечаю: «Как вы ездите? Нельзя взять тряпку с собой?», — рассказал Анатолий. — Немаловажно, что большинство машин на газе, на метане, и там большой баллон, и места в багажнике мало физически, и коляска туда не влазит, а в салон не каждый засунет. Если пропан у водителя — другой вопрос, тогда зайдет. А с метаном это практически невозможно. А так проблем нет инвалида увезти. Ничего страшного.