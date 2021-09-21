Топ-5 тех, кого не повезет такси: водители рассказали, почему они отказываются от некоторых заказов

В Новосибирске таксисты не хотят возить инвалидов, собак и женщин с детьми
На прошлой неделе история таксиста, который отказался везти девушку в инвалидном кресле в университет, наделала много шума. Читатели разделились на два лагеря. Многие водители такси заявили, что не все так просто и, скорее всего, у мужчины не было возможности отвезти девушку. Мы поговорили с таксистами и узнали у них, кого они неохотно посадят к себе в машину. Получился своеобразный топ-5 тех, кому будет сложно уехать на такси.
Люди в инвалидных колясках
История со студенткой в инвалидном кресле вызвала много вопросов. Водители заявили, что, скорее всего, машина была на метане, и коляска не могла поместиться в багажнике, при этом они не одобрили грубое поведение мужчины.
— Метановые баллоны на весь багажник стоят. И физически не положишь туда кресло. Если в комментариях указано, что человек в инвалидном кресле — я его обязательно увезу. У меня в багажнике лежит детское кресло. Я его перетаскиваю на переднее сидение, а коляску назад кладу. Все мы люди, и надо просто вежливо говорить друг с другом, нормально общаться, — убежден водитель такси Руслан.
С ним согласен и Анатолий, но при этом добавляет, что и инвалиды должны подумать о том, как перевозить их коляску.
— Я лично сам возил инвалидов. И многие берут с собой тряпку, чтобы завернуть коляску. Соображают, что завернули колеса, и можно даже в салон положить. Посадил инвалида без проблем, уехали, все хорошо. Но есть такие люди, подъезжаешь, а коляска грязная, непогода, надо ее засунуть в багажник. Я отвечаю: «Как вы ездите? Нельзя взять тряпку с собой?», — рассказал Анатолий. — Немаловажно, что большинство машин на газе, на метане, и там большой баллон, и места в багажнике мало физически, и коляска туда не влазит, а в салон не каждый засунет. Если пропан у водителя — другой вопрос, тогда зайдет. А с метаном это практически невозможно. А так проблем нет инвалида увезти. Ничего страшного.
«Прет он свой телевизор — я ему спасибо должен сказать?»
Руслан отмечает, что очень неприятным сюрпризом для любого водителя станет большой груз, который с собой берет пассажир.
— Сегодня у меня была пассажирка с огромной коробкой. И ничего при этом в комментариях не указала. Пришлось на заднее сиденье ее запихивать, но так по идее делать нельзя. Багаж должен быть в багажнике, потому что он может повредить обшивку, еще что-то в машине, — объяснил мужчина.
С Русланом согласен его коллега — Евгений.
— Да, бывает так, прет он свой телевизор, и что я должен, как его крепить? Спасибо ему сказать за заказ? — недоволен водитель. — Редко такое бывает, но бывает. Ругаешься. Иногда сам отменяешь. И чаще всего 10 минут истекают, и можно без потерь баллов отменить.
Водитель такси Павел советует пассажирам в любых необычных ситуациях оставлять комментарии:
— Так ни коробка, ни животное не станут сюрпризом для водителя, — уверен мужчина.
«Владельцы животных экономят 50 рублей — а я химчистку заказывай!»
В «Яндекс.Такси» есть специальный тариф для тех, кто едет с животным, но новосибирцы, по словам таксистов, чаще всего его игнорируют из экономии.
— Владельцы животных экономят 50 рублей — а я химчистку заказывай! Принципиально не беру тех, кто с животными, — категоричен в этом вопросе Евгений.
Водитель такси Анатолий согласен с ним.
— Если кошка в контейнере — вопросов нет. Сели и поехали. А когда в руках какой-то волосатый пес — тут уже неохота везти, потому что волосня эта в салоне после собаки вот нафиг не нужна. У машин такси еще и ткань обивки отвратительная. Марается на раз два. А нам раз в десять дней надо проходить фотоконтроль. И «Яндекс» пишет — у вас грязное сиденье, хотя всё чистое. И поэтому собака волосатая эта совсем не нужна. Если в контейнере — хоть 15 хомячков, — объяснил Анатолий.
Руслан рассказал, что многие пассажиры не согласны доплатить за поездку, даже если их животное может повредить обивку:
— Если человек готов доплатить — то повезу. Но большинство пассажиров говорят «нет» и вызывают следующую машину. Есть специальный тариф для этого. Если человек его выбрал, то везу, если нет — то и нет, всего хорошего. А если у водителя аллергия на шерсть. И человек выходит с собакой, тем более большой. Почему я должен его везти? Кто-то не хочет, потому что собаки обычно заскакивают на сиденья, а пассажиры без подстилок. Шерсть чистить тоже то еще удовольствие.
«С двумя детьми — не уедешь»
Тяжелее всего тем, у кого дети, особенно, если их двое. В этом случае уехать на такси практически нереально — вам придется заказать две машины. И многие водители отказываются везти детей не по специальному тарифу.
— Даже с одним ребенком сложно. Я лично с креслом не езжу, мало ли багаж какой у пассажира. Я знаю многих водителей, которые увидят ребенка и не везут. И реально знаю людей, которые за это штрафы получали — за то, что перевозили детей без детского кресла. А это 1,5 тысячи рублей, если вовремя успел по скидке заплатить, а без — так все 3 тысячи рублей, — объяснил Анатолий.
Павел уверен, что дефицит автомобилей по детскому тарифу — вина в первую очередь сервиса.
— Это вопрос, в первую очередь, к «Яндексу» — значит водителей не устраивают их условия, раз они не включают его. Также у него запросы к водителям и автомобилям более жесткие — новые автомобили и рейтинг высокий должен быть. Не каждый под это подпишется, — отметил Павел.
Руслан возит пассажиров с детьми, но только если ребенок один.
— У меня детское кресло одно, и у меня нет места положить второе. И газ стоит, а в багажнике лежит запаска и детское кресло. Куда мне второе? — рассказал Руслан.
«Рабочая смена может закончиться из-за пьяного человека»
Более лояльны таксисты к пассажирам в алкогольном опьянении, но не все. Самая большая проблема, что пьяному пассажиру может стать плохо, а платить за порчу салона мало кто готов.
— У моего знакомого на днях пьяный пассажир обрыгал всю машину в салоне и снаружи. Денег у него с собой не было. А водитель смену купил. Ему что делать? Надо ехать на мойку, потом сушить салон. Получается, что рабочая смена закончилась из-за этого человека. И ему это никто не возместит, — рассказал Руслан.
Анатолий принципиально работает днем:
— Ночью каждый второй — синий. Я рад, что не сталкиваюсь с этим, потому что и драки были, и еще что похуже, — объяснил мужчина.
При этом многие водители не против пьяных пассажиров, если они более-менее адекватны и готовы оплатить причиненный ущерб.
— Без этого никак в нашей работе, — философски ответил Павел.
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