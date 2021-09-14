Новосибирские следователи начали доследственную проверку после публикации НГС, в которой говорилось, что таксист отказался везти девушку в вуз, потому что она передвигается в инвалидном кресле.
— По сообщению средств массовой информации, организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Инцидент произошел сегодня утром. Изначально мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что поедет ребенок-инвалид. Но прибывший на место водитель оставил мокнуть девушку под дождем. Мать сняла водителя на видео.
Ранее водитель такси рассказал НГС, как техподдержка в ответ на его жалобы предложила игнорировать невыгодных пассажиров.