Техподдержка «Яндекс.Такси» предложила водителю прятаться от невыгодных пассажиров

В техподдержке сервиса «Яндекс.Такси» предложили водителю не ехать к пассажиру, если заказ ему невыгоден. В распоряжении редакции оказался скриншот с перепиской.

— Он так постоянно отвечает на подобные претензии. Если вводишь, что заказ невыгоден и так далее, получаешь такой ответ. И суть всегда вот такая — если что-то не нравится — отмечайтесь на месте и ждите 10 минут. Агрегатор сам подталкивает водителя прятаться от пассажира, — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Павел.

Он прислал в редакцию скриншот переписки с техподдержкой, где сообщил, что заказ ему невыгоден, на что и получил совет.

