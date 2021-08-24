Техподдержка «Яндекс.Такси» предложила водителю прятаться от невыгодных пассажиров

В техподдержке сервиса «Яндекс.Такси» предложили водителю не ехать к пассажиру, если заказ ему невыгоден. В распоряжении редакции оказался скриншот с перепиской.
— Он так постоянно отвечает на подобные претензии. Если вводишь, что заказ невыгоден и так далее, получаешь такой ответ. И суть всегда вот такая — если что-то не нравится — отмечайтесь на месте и ждите 10 минут. Агрегатор сам подталкивает водителя прятаться от пассажира, — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Павел.
Он прислал в редакцию скриншот переписки с техподдержкой, где сообщил, что заказ ему невыгоден, на что и получил совет.
При этом статус «На месте» у водителя появляется, только когда он прибыл на точку вызова и нажал соответствующую кнопку. Но в этом статусе можно быть столько времени, если человек не нашел машину и не сел в нее.
В «Яндекс.Такси» сообщили, что сейчас разбираются в ситуации.
— Это некорректный ответ службы поддержки, мы сейчас разбираемся и принимаем необходимые меры, — ответили в пресс-службе сервиса на запрос корреспондента НГС. — Согласно правилам сервиса, водитель может отменить заказ через 10 минут после подачи в точку А, если его пассажир не вышел к автомобилю. Если водитель отменяет заказ раньше, то теряет баллы активности — это уменьшает количество заказов и, как следствие, ведет к снижению заработка.
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