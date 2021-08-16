Почему таксисты отказываются вас везти, просят отменить заказ и нагло прячутся: рассказы самих водителей

В середине июля читательница НГС Ксения вызвала такси в Первомайский район, но водитель попросил отменить заказ.

— Мы находились у метро «Октябрьская», вызвали такси на Одоевского. Таксист встал на улице Гурьевская, прислал сообщение, что у него проблемы с машиной: «Отменяйте заказ». Мы написали, что если у него проблемы с машиной, то он должен отменить заказ, так как всё равно не сможет дальше работать. И он занял принципиальную позицию, нажал, что принял заказ, и началось, — вспоминает девушка. — И вызвать другую машину со своего телефона я больше не могла. Хорошо, что был второй телефон.

В итоге она уехала на другой машине, а первый водитель немного постоял на улице Гурьевской и поехал дальше. Через полчаса техподдержка подарила Ксении промокод на 100 рублей. Оператор пообещал, что рейтинг водителя будет понижен.

Другая сибирячка почти час не могла уехать в Краснообск в воскресенье днем.

— Заказывала с улицы Державина. По карте показывалось, что водитель подъезжает, я вышла на улицу — никого не оказалось и сообщение пришло, что заказ отменен. Вызвала еще раз — и снова повторилась такая история несколько раз. Причем они делали это уже на подъезде к моему дому. В итоге с одним из водителей приложение показало, что я уже в машине и мы едем в Краснообск, — возмущается Алена.