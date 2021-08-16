Почему таксисты отказываются вас везти, просят отменить заказ и нагло прячутся: рассказы самих водителей

В Новосибирске таксисты массово берут заказы и отказываются везти
У новосибирских таксистов появилась привычка — они берут заказ через агрегатора, но потом отказываются выполнять его. Горожане жалуются, что водители такси требуют отменить заказ, проезжают мимо или делают видимость, что прибыли на место, а сами в это время прячутся подальше от клиента в надежде, что тот все-таки отменит заказ. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с возмущенными новосибирцами и узнала у водителей, почему они так поступают и что может изменить ситуацию.
Что происходит
В середине июля читательница НГС Ксения вызвала такси в Первомайский район, но водитель попросил отменить заказ.
— Мы находились у метро «Октябрьская», вызвали такси на Одоевского. Таксист встал на улице Гурьевская, прислал сообщение, что у него проблемы с машиной: «Отменяйте заказ». Мы написали, что если у него проблемы с машиной, то он должен отменить заказ, так как всё равно не сможет дальше работать. И он занял принципиальную позицию, нажал, что принял заказ, и началось, — вспоминает девушка. — И вызвать другую машину со своего телефона я больше не могла. Хорошо, что был второй телефон.
В итоге она уехала на другой машине, а первый водитель немного постоял на улице Гурьевской и поехал дальше. Через полчаса техподдержка подарила Ксении промокод на 100 рублей. Оператор пообещал, что рейтинг водителя будет понижен.
Другая сибирячка почти час не могла уехать в Краснообск в воскресенье днем.
— Заказывала с улицы Державина. По карте показывалось, что водитель подъезжает, я вышла на улицу — никого не оказалось и сообщение пришло, что заказ отменен. Вызвала еще раз — и снова повторилась такая история несколько раз. Причем они делали это уже на подъезде к моему дому. В итоге с одним из водителей приложение показало, что я уже в машине и мы едем в Краснообск, — возмущается Алена.
Служба поддержки каждый раз обещала девушке разобраться в ситуации.
— Это же был день, воскресенье — никаких пробок, доехали бы за полчаса. Такое поведение таксистов совсем непонятно, — недоумевает девушка.
Таких историй от разъяренных новосибирцев сотни — и в соцсетях, и на сервисе Flamp, а водители не скрывают, что поступают так всё чаще и чаще.
«Я так делаю и буду делать»
Анатолий работает в такси уже несколько лет — пришел, когда «Яндекс» только заходил на рынок. Он считает, что в ситуации, когда водители отказываются везти пассажиров и идут на различные ухищрения, виноват агрегатор.
— Я так сам делал и буду делать, потому что «Яндекс» водителей ставит в такое положение. Есть такая функция — активность водителя. При определенном статусе он видит маршрут полностью, то есть в том числе и конечную точку. А когда нет этого статуса, то видишь, только откуда повезешь человека. Чтобы этот статус получить, надо 8000 баллов. Одна успешная поездка — 15 баллов. Чтобы их заработать, я должен катать по 12 часов, — объясняет мужчина.
Он говорит, что ему намного выгоднее сделать так, чтобы не выполнять заказ, если он видит, что путь слишком длинный.
— Берешь заказ, например, с улицы Блюхера, подъезжаешь и узнаешь, что надо в Криводановку везти или в Пашино. А туда ехать — в пробках стоять, да и заказы оттуда не взять, по деньгам совсем копейки выходят. И всё. И ты стоишь, ждешь, когда человек сам отменит, или пишешь ему прямо, что не повезешь, — рассказывает Анатолий. — Конечно, попросишь отменить заказ, потому что активность иначе снимут. Хотя если она у тебя и так не позволяет видеть конечную точку — ситуацию это не изменит. И наказание более серьезное, если ты совсем не берешь заказ, нежели на него пожаловались. И если ты буквально два заказа не взял, то ты больше за день не видишь, куда люди едут. А то, что отменят сами заказ, больше вероятности.
Не спасет клиентов, по словам таксиста, и расчет за наличные, хотя такие заказы водители берут охотнее:
— Если заказ за наличку, то водитель просто выжидает 8 минут в 300 метрах и может сам его снять, и тогда совсем никаких последствий.
Анатолий считает, что ситуацию может изменить только смена условий работы таксистов:
— Мы должны видеть, куда везти людей. Больше 200 таксопарков в городе — всё равно найдется, кто отвезет, потому что ему будет по пути. А «Яндекс» ставит такие условия — просто накидывает заказы, и ты не знаешь куда ехать, вот люди и попадают в такие ситуации. Поэтому мы так и поступаем, а не потому, что нам это удовольствие приносит какое-то.
«Это распространенная практика»
Водитель такси Руслан говорит, что летом ситуация с невыполненными заказами обострилась, потому что на линию стало выходить меньше людей. Также такой дефицит спровоцировал небольшой рост цен на перевозку. В среднем не слишком длинный маршрут стоит сейчас 200–250 рублей.
— Это распространенная практика, что таксисты берут заказы и не везут. Давно так. И связано это с низкой стоимостью за дальние поездки. У меня тоже были по 12–15 километров за 200 рублей грязными, хотя ты тратишь на поездку час по пробкам. А я за это время могу сделать короткие поездки, и у меня будет 600 рублей грязными. Разница налицо.
Руслан утверждает, что сам никогда не поступает так с людьми — отказаться от заказа для него выходит дешевле.
— Каждый поступает по-своему. Люди-то не виноваты, что правила вот такие. В любом случае нас наказывают баллами мотивации, поэтому я не беру дальние заказы. Мне проще не ехать на них в принципе, чтобы потом не выслушивать от людей, не прятаться... Жалко пассажиров — практика показывает, что люди могут ждать и час такси, потому что никто не берет заказы и не хотят везти. Это просто невыгодно.
По словам мужчины, ситуацию могла бы поменять другая система оплаты дальних поездок. Он уверен, что если цены будут выше, чем сейчас, то и водители будут реже отказываться выполнять такие заказы.
«Проще спрятаться метров за 300 и никуда не ехать»
Еще один водитель такси, Андрей, признаётся, что без угрызений совести поступает так с пассажирами.
— Хотят ездить по 200 рублей через весь город и чего-то ждут. Да, проще спрятаться метров за 300 и никуда не ехать, чем за 200 рублей везти на Дивногорский. Такие заказы просто невыгодны, а мне семью кормить надо и самому что-то жрать надо хоть раз за день, — возмущается таксист.
С ним солидарен и водитель Евгений:
— Сумма поездки всегда решающая. До километра не смотришь, а потом начинаешь считать. Пусть сделают какие-то отдельные тарифы на дальние поездки, коэффициенты. Сейчас еще такая система, что привезешь человека в Обь, а с Толмачево всё равно не можешь взять заказ. Тебя в очередь не поставят, и ты едешь пустой назад в город. Как вы думаете, легко ли сейчас людям уехать в Обь с такими нововведениями?
«Такое случается довольно редко»
В пресс-службе «Яндекс.Такси» на запрос редакции ответили, что не видят увеличения количества жалоб от пассажиров на подобное поведение водителей.
— Мы проанализировали данные последних месяцев и не обнаружили массового потока жалоб от новосибирских пользователей на водителей, которые принимают заказы и при этом не выполняют их. Такое случается довольно редко, — уверяет агрегатор.
В компании советуют обращаться в службу поддержки, если водитель отказывается выполнять заказ.
— Водители, которые берут заказы и не выполняют их, рискуют потерять приоритет и впоследствии могут лишиться доступа к заказам, — добавляют в «Яндекс.Такси».
В Новосибирске начался набор водителей для китайского агрегатора DiDi. Таксисты признаются, что ждали этого больше года, так как приход такого мощного игрока на рынок должен изменить правила игры. Пассажиры тоже надеются получить свою выгоду. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и таксистами и узнала, сколько будет стоить такси после прихода DiDi, почему в город могут вернуться поездки по 60 рублей и станет ли опаснее на дорогах Новосибирска.