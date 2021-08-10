«Будет жесткий передел рынка»: в Новосибирске набирают таксистов для китайского агрегатора DiDi — что будет с ценами

Станет ли на дорогах Новосибирска опаснее?

Эксперт дорожной инспекции Общероссийского народного фронта, член общественного совета при Минтрансе НСО Михаил Мезенцев уверен, что приход такого крупного агрегатора может отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения в городе.



— Профессиональные навыки водителей такси сейчас оставляют желать лучшего. И это по большей части люди, которые приехали из ближнего зарубежья. Они уже сейчас ведут себя на дороге так, будто они одни, — объясняет эксперт. — И не потому что он наглый или дерзкий, а просто ему всё равно на происходящее вокруг. Перестраивается, когда захочет, может ехать и резко остановиться или из правого крайнего ряда повернуть налево и наоборот. И эта безнаказанность и безразличие и уверенность, что всё равно пропустят, приводят к очень опасным ситуациям на дорогах.

Недоволен Михаил Мезенцев и тем, что агрегаторы не несут никакой ответственности за техническое состояние автомобилей, а таксопарки их тоже не проверяют. Агрегаторам достаточно фотографий машины, чтобы выпустить человека на работу.

— Скорее всего, чтобы захватить рынок и занять свою нишу, новый агрегатор пойдет на снижение стоимости поездок и установит повышенные выплаты водителям. Но как это отразится на всем остальном рынке — большой вопрос. Водитель может решить, что появился отличный шанс заработать, и выйдет работать по 14–15 часов в сутки, и это однозначно не будет способствовать порядку. Невольно вспоминаешь старые американские фильмы, где на дорогах Нью-Йорка одни желтые машины такси. Боюсь, что у нас тоже к этому придет.

Увеличится ли количество машин?

Приход нового агрегатора не должен увеличить количество автомобилей на дорогах города — убежден руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. Таксопарки могут заказать брендированные автомобили, но новая тысяча машин будет малозаметна в общей миллионной массе.



— Мы их и сейчас видим каждый день на дорогах. Не думаю, что если приходит новый агрегатор, то из-за этого появится больше автомобилей на дорогах. Это те же самые машины такси, только водители будут заключать договор еще с одним агрегатором. Я положительно оцениваю приход нового игрока, потому что любая конкуренция роняет цены, — рассказал Вячеслав Ашурков.

В прошлом году, когда доходы населения упали, — стоимость перевозок на такси резко возросла.

— Некоторые знакомые сейчас даже ругают себя и сожалеют, что, видя, какие низкие цены на такси, избавились от личных автомобилей. Они посчитали, что на такси будет выгоднее передвигаться — 60–100 рублей отдал и доехал. А сейчас цены на такси так выросли, как и цены на автомобили. Поэтому и локти кусают, зачем они это сделали, — продолжает Вячеслав Ашурков.

«Начнется жесткий демпинг»

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская, наоборот, негативно оценивает приход нового игрока на рынок.



— Мы наблюдаем в других регионах, и в Новосибирске будет то же самое — с выходом DiDi начнется жесткий демпинг (продажа услуг по искусственно заниженным ценам. — Прим. ред.). Компания очень богатая и располагает ресурсами завоевывать рынок именно капиталом. И она готова работать себе в убыток достаточно долго. И это очень плохо для рынка, — убеждена Наталия Лозинская. — Как-то более-менее российский рынок такси уже установился. И самая большая угроза от DiDi идет в сторону локальных компаний, которые приобретают для себя автомобили, рассчитывают свою финансовую стратегию, сколько они будут зарабатывать. Новый игрок роняет цены, и получается, что сейчас они в очень непростой ситуации.

При этом эксперт добавила, что китайский агрегатор не единственный, кто при выходе на рынок использует жесткий демпинг. В свое время этим занимался каждый крупный игрок без исключений.

— Мы обращались по этому поводу в УФАС, но не проявили, наверное, должного упорства — а нужно было еще тогда остановить этот процесс. А так будет до бесконечности продолжаться эта игра огромными капиталами, а я считаю, что конкуренция должна идти качеством.

Множество вопросов к DiDi касаются информационной безопасности данных. «Национальный совет такси» пожаловался президенту и председателю Совбеза РФ Владимиру Путину на то, что приложение собирает персональные данные пользователей, а также отслеживает их перемещение — а затем эта информация обрабатывается за рубежом. Обращение до сих пор находится на рассмотрении.

«Конкуренция обострится»

В DiDi не раскрывают никаких подробностей о том, на каких условиях будет работать сервис в Новосибирске и каким образом планирует завоевывать рынок. В «Яндекс.Такси» отказались оценивать ситуацию на рынке, сославшись на то, что деятельность конкурентов не комментируют. В «Ситимобил» проигнорировали запрос от редакции.

В сервисе заказа такси «Максим» рассказали, что их комиссия в 5% — одна из самых низких на рынке, что позволяет конкурировать с другими на рынке.

— DiDi придется конкурировать не с отдельными, а со всеми участниками рынка в Новосибирске, которые постоянно действуют в условиях высокой конкуренции, умеют быть гибкими. У нас действуют премиальные программы и акции для пользователей, компания их развивает согласно своим планам, — ответили на запрос редакции в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». — Конкуренция обострится. В большом городе можно найти аудиторию для начала работы, гораздо сложнее ее удержать без доплат и демпинга.