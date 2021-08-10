«Будет жесткий передел рынка»: в Новосибирске набирают таксистов для китайского агрегатора DiDi — что будет с ценами

Китайский агрегатор такси DiDi начал набирать водителей в Новосибирске
В Новосибирске начался набор водителей для китайского агрегатора DiDi. Сервис уже работает в 38 городах страны и совсем скоро выйдет и на наш рынок. Таксисты признаются, что ждали этого больше года, так как приход такого мощного игрока на рынок должен изменить правила игры. Водители жалуются на действия монополистов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» и ждут более выгодных условий работы и повышенных заработков от китайского сервиса. Пассажиры тоже надеются получить свою выгоду. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и таксистами и узнала, сколько будет стоить такси после прихода DiDi, почему в город могут вернуться поездки по 60 рублей и станет ли опаснее на дорогах Новосибирска.
Сообщения от таксопарков о наборе водителей для регистрации в сервисе DiDi стали появляться в чатах таксистов с середины июля. Таксопарки надеются зарегистрировать под себя как можно больше людей, чтобы получать свой процент.
— Сервис по заказу поездок на такси DiDi работает уже в 38 городах России, и мы нацелены на быстрый рост и долгосрочное развитие в стране. Новосибирск — перспективный город для развития рынка таксомоторных перевозок, и мы действительно открыли регистрацию водителей и таксопарков в Новосибирске, — рассказали корреспонденту НГС в компании.
При этом хотя бы примерную дату начала работы сервиса в городе в компании отказались назвать. Эксперты предполагают, что DiDi может выйти на новосибирский рынок уже в конце августа — начале сентября.
— Общую рекламу для пассажиров они планируют делать позже. Сейчас им нужно подключать водителей, потому что процесс регистрации достаточно долгий — проверять документы сервис может несколько дней, — рассказали корреспонденту НГС в таксопарке «Алмаз».
Точный процент агрегатора, который он анонсировал для Новосибирска, таксопарки назвать отказались, сославшись на то, что прием документов начался недавно. По опыту других городов, DiDi заходит на рынок с минимальной комиссией в 5%, но никто не исключает, что она может быть и меньше. Постепенно сервис повышает эти цифры, и спустя год комиссия, по опыту других городов, поднимается до 12–15%. Для примера, у «Яндекс.Такси» комиссия для водителей 18,5%, а у «Ситимобил» — 17%.
— Когда заходит новый агрегатор — это обоюдная выгода как для пассажиров, так и для водителей. У таксистов низкая комиссия и хорошие доплаты от компании, а у пассажиров будет бонусная система, скидки и т.д. Другой вопрос — насколько долго сможет компания держать такие условия. При этом у DiDi достаточно средств, чтобы долго водителям доплачивать за поездки. Нас ждет жесткий передел рынка. И приход DiDi однозначно положительно повлияет на рынок, — добавили в таксопарке «Алмаз». — Между тремя крупными агрегаторами возникнет конкуренция, и это только сделает рынок интереснее в плане ценообразования. У DiDi такая тактика — они запускают сначала маленькие города и постепенно переходят к более крупным.
В таксопарке уверены, что «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» будут вынуждены снижать стоимость поездок для пассажиров и повышать доплаты водителям, чтобы удержать свои позиции.
DiDi — компания с выручкой в 21,6 млрд долларов
На сайте компании говорится, что в DiDi Global Inc входит сразу несколько организаций, которые помимо сервиса такси предлагают доставку грузов, прокат велосипедов и финансовые услуги.
Основатель компании — долларовый миллиардер Ченг Вэй. Он занимает 2378-е место в списке Forbes с состоянием в 3,2 млрд долларов. До DiDi работал в Alibaba Group. Президентом компании является Лю Цин — дочь китайского бизнесмена и основателя Lenovo Лю Чуаньчжи и внучка Лю Гушу, старшего исполнительного банкира Банка Китая.
Didi Chuxing было основано в 2012 году. Сейчас Ченг Вэю принадлежит 7% акций компании и 15,4% голосующих прав. В числе инвесторов агрегатора такси значится японская Softbank Group (21,5%), американская Uber Technologies (12,8%), китайская Tencent (6,8%).
Как сообщает «Интерфакс», по итогам 2020 года выручка DiDi снизилась на 8,4%, до 141,74 млрд юаней (21,63 млрд долларов) — из-за ограничений на передвижения, установленных во время пандемии COVID-19. Чистый убыток в прошлом году составил 10,68 млрд юаней (1,63 млрд долларов), два предыдущих года она также завершала «в минусе». Между тем в январе — марте 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 196 млн юаней (30 млн долларов).
Как пишут «Ведомости», DiDi обслуживает около 600 миллионов пользователей в мире, а количество поездок в сутки достигло 60 миллионов. В России к сервису подключено 116 тысяч водителей и 4 тысячи таксопарков. Сейчас Didi работает в 17 странах, включая Китай, Японию, Австралию, Мексику и Россию.
Что думают водители о новом агрегаторе?
Мнения водителей такси о выходе китайского агрегатора на новосибирский рынок разделились.
— Я думаю, что ситуация в целом ухудшится на рынке, поездки станут еще дешевле, а вот повышение доплат для водителей — это не факт. Так же как и «Ситимобил», он сначала будет раздавать «вкусняшки» пассажирам и водителям, а потом постепенно их сворачивать, — уверен водитель Руслан. — А те, кто по той или иной причине останутся на «Яндексе» — для них поездки подешевеют, и они точно потеряют в заработке, потому что тот неохотно раздает поощрения. Может быть и будут от него «плюшки», а может и нет. Я если и буду подключаться, то только, когда они зайдут — буду смотреть условия.
Другие водители настроены более оптимистично.
— Еще с января ждал набора. Думаю, что к нам могут вернуться поездки по 60–70 рублей, как это было при выходе на рынок всех предыдущих сервисов. Вообще очень ждем китайцев, потому что выбор сейчас небольшой — или «Яндекс», или «Сити», — объясняет водитель Андрей. — Более жесткие требования к машинам у «Яндекса», у «Ситимобила» можно и похуже машины иметь. У «Ситимобила» сейчас комиссия — 17% и еще 3% забирает таксопарк.
— Ждали, что он придет на рынок. К сожалению, у него нет бизнес-тарифов, а я сейчас работаю в «Яндексе» именно на бизнесе, но всё равно думаю, что его приход — это очень хорошо. Сейчас сделаны все условия такие, что зарабатывать в «Яндексе» хорошо не получается. Они ведут себя очень нагло, как монополисты, — недоволен водитель такси Евгений.
Он привел пример с рейтингами, которые использует сервис:
— У меня постоянно был 5.0, и почему-то в один момент сняли 0,67 балла. Хотя у меня много постоянных клиентов. И сервис не дает комментариев, кто и за что снизил рейтинг. И выглядит это так, что сделано искусственно — из-за снижения рейтинга начинаешь меньше зарабатывать и не получаешь самые выгодные заказы. Думаю, что с приходом DiDi другим сервисам придется развернуться к водителям лицом. У меня есть коллеги в Красноярске, которые говорят, что «Яндекс.Такси» уже испытывает огромный дефицит водителей после того, как DiDi пришли в город несколько месяцев назад.
Станет ли на дорогах Новосибирска опаснее?
Эксперт дорожной инспекции Общероссийского народного фронта, член общественного совета при Минтрансе НСО Михаил Мезенцев уверен, что приход такого крупного агрегатора может отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения в городе.
— Профессиональные навыки водителей такси сейчас оставляют желать лучшего. И это по большей части люди, которые приехали из ближнего зарубежья. Они уже сейчас ведут себя на дороге так, будто они одни, — объясняет эксперт. — И не потому что он наглый или дерзкий, а просто ему всё равно на происходящее вокруг. Перестраивается, когда захочет, может ехать и резко остановиться или из правого крайнего ряда повернуть налево и наоборот. И эта безнаказанность и безразличие и уверенность, что всё равно пропустят, приводят к очень опасным ситуациям на дорогах.
Недоволен Михаил Мезенцев и тем, что агрегаторы не несут никакой ответственности за техническое состояние автомобилей, а таксопарки их тоже не проверяют. Агрегаторам достаточно фотографий машины, чтобы выпустить человека на работу.
— Скорее всего, чтобы захватить рынок и занять свою нишу, новый агрегатор пойдет на снижение стоимости поездок и установит повышенные выплаты водителям. Но как это отразится на всем остальном рынке — большой вопрос. Водитель может решить, что появился отличный шанс заработать, и выйдет работать по 14–15 часов в сутки, и это однозначно не будет способствовать порядку. Невольно вспоминаешь старые американские фильмы, где на дорогах Нью-Йорка одни желтые машины такси. Боюсь, что у нас тоже к этому придет.
Увеличится ли количество машин?
Приход нового агрегатора не должен увеличить количество автомобилей на дорогах города — убежден руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. Таксопарки могут заказать брендированные автомобили, но новая тысяча машин будет малозаметна в общей миллионной массе.
— Мы их и сейчас видим каждый день на дорогах. Не думаю, что если приходит новый агрегатор, то из-за этого появится больше автомобилей на дорогах. Это те же самые машины такси, только водители будут заключать договор еще с одним агрегатором. Я положительно оцениваю приход нового игрока, потому что любая конкуренция роняет цены, — рассказал Вячеслав Ашурков.
В прошлом году, когда доходы населения упали, — стоимость перевозок на такси резко возросла.
— Некоторые знакомые сейчас даже ругают себя и сожалеют, что, видя, какие низкие цены на такси, избавились от личных автомобилей. Они посчитали, что на такси будет выгоднее передвигаться — 60–100 рублей отдал и доехал. А сейчас цены на такси так выросли, как и цены на автомобили. Поэтому и локти кусают, зачем они это сделали, — продолжает Вячеслав Ашурков.
«Начнется жесткий демпинг»
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская, наоборот, негативно оценивает приход нового игрока на рынок.
— Мы наблюдаем в других регионах, и в Новосибирске будет то же самое — с выходом DiDi начнется жесткий демпинг (продажа услуг по искусственно заниженным ценам. — Прим. ред.). Компания очень богатая и располагает ресурсами завоевывать рынок именно капиталом. И она готова работать себе в убыток достаточно долго. И это очень плохо для рынка, — убеждена Наталия Лозинская. — Как-то более-менее российский рынок такси уже установился. И самая большая угроза от DiDi идет в сторону локальных компаний, которые приобретают для себя автомобили, рассчитывают свою финансовую стратегию, сколько они будут зарабатывать. Новый игрок роняет цены, и получается, что сейчас они в очень непростой ситуации.
При этом эксперт добавила, что китайский агрегатор не единственный, кто при выходе на рынок использует жесткий демпинг. В свое время этим занимался каждый крупный игрок без исключений.
— Мы обращались по этому поводу в УФАС, но не проявили, наверное, должного упорства — а нужно было еще тогда остановить этот процесс. А так будет до бесконечности продолжаться эта игра огромными капиталами, а я считаю, что конкуренция должна идти качеством.
Множество вопросов к DiDi касаются информационной безопасности данных. «Национальный совет такси» пожаловался президенту и председателю Совбеза РФ Владимиру Путину на то, что приложение собирает персональные данные пользователей, а также отслеживает их перемещение — а затем эта информация обрабатывается за рубежом. Обращение до сих пор находится на рассмотрении.
«Конкуренция обострится»
В DiDi не раскрывают никаких подробностей о том, на каких условиях будет работать сервис в Новосибирске и каким образом планирует завоевывать рынок. В «Яндекс.Такси» отказались оценивать ситуацию на рынке, сославшись на то, что деятельность конкурентов не комментируют. В «Ситимобил» проигнорировали запрос от редакции.
В сервисе заказа такси «Максим» рассказали, что их комиссия в 5% — одна из самых низких на рынке, что позволяет конкурировать с другими на рынке.
— DiDi придется конкурировать не с отдельными, а со всеми участниками рынка в Новосибирске, которые постоянно действуют в условиях высокой конкуренции, умеют быть гибкими. У нас действуют премиальные программы и акции для пользователей, компания их развивает согласно своим планам, — ответили на запрос редакции в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». — Конкуренция обострится. В большом городе можно найти аудиторию для начала работы, гораздо сложнее ее удержать без доплат и демпинга.
В марте мы рассказывали историю таксиста с 28-летним стажем Родиона Яськова, который и сейчас продолжает работать.
Проезд в такси в Новосибирске подорожал еще в конце января — за поездки по привычным маршрутам жителям приходится платить в 1,5–2 раза больше, чем раньше. При этом цены выросли у всех сервисов. НГС узнал у агрегаторов, с чем это связано, когда стоимость проезда опустится до прежнего уровня и как сэкономить.