В Новосибирске взлетели цены на такси: что произошло и в какое время лучше ездить, чтобы сэкономить

Проезд в такси подорожал еще в конце января — за поездки по привычным маршрутам жителям Новосибирска приходится платить в 1,5–2 раза больше, чем раньше. При этом цены выросли у всех сервисов. НГС узнал у агрегаторов, с чем это связано, когда стоимость проезда опустится до прежнего уровня и как сэкономить.

Что говорят таксисты (их доходы упали)

Водители такси подтверждают, что стоимость поездок подскочила три-четыре недели назад, но вопреки ожиданиям заработок у них не вырос.