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В Новосибирске взлетели цены на такси: что произошло и в какое время лучше ездить, чтобы сэкономить

Агрегаторы винят во всём пробки и снегопады, а водители — ужасную уборку улиц

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Если раньше расстояние в <nobr class="_">1–2</nobr> километра можно было проехать за <nobr class="_">70–80</nobr> рублей, то сейчас стоимость поездки часто зашкаливает за <nobr class="_">200–300</nobr> рублей

Если раньше расстояние в 1–2 километра можно было проехать за 70–80 рублей, то сейчас стоимость поездки часто зашкаливает за 200–300 рублей

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В Новосибирске из-за пробок и снегопадов выросли цены на такси

Проезд в такси подорожал еще в конце января — за поездки по привычным маршрутам жителям Новосибирска приходится платить в 1,5–2 раза больше, чем раньше. При этом цены выросли у всех сервисов. НГС узнал у агрегаторов, с чем это связано, когда стоимость проезда опустится до прежнего уровня и как сэкономить.

Что говорят таксисты (их доходы упали)

Водители такси подтверждают, что стоимость поездок подскочила три-четыре недели назад, но вопреки ожиданиям заработок у них не вырос.

— Люди видят цену в 300–400 рублей и не хотят заказывать. Заказов стало меньше. В этом году, кажется, дороги решили вообще не убирать. Постоянные пробки. Как тут заработаешь? — возмущается таксист Андрей. — Я один заказ утром по 30–40 минут выполняю, причем не такой длинный.

Об аналогичном говорят и другие таксисты, с которыми поговорил корреспондент НГС:

— Снегопады, дороги не чищены. Из-за этого пробки. Свободных машин становится мало, потому что все на заказах, вот и получается повышенный спрос и высокая цена.

Версия агрегаторов: «Яндекс.Такси» и «СитиМобил»

В «Яндекс.Такси» говорят, что ситуация связана с рекордными снегопадами, нехваткой водителей и строительством в городе.

— Снегопады резко сменяются морозами — всё это приводит к тому, что водители вынуждены передвигаться медленнее, так безопаснее. Это делает среднюю скорость потока ниже, а расстояние от точки А до точки Б — дольше. Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость. Поэтому, несмотря на то что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за погодных условий и очень низкой средней скорости в городе стоимость поездок значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Другой фактор: активное строительство в городе (стадион и мост), это также влияет на дорожную ситуацию. Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: он был значительно выше, чем годом ранее. Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. И очень многие люди просто не хотят мерзнуть на улице и едут «от двери до двери» на такси, — объясняют в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В «СитиМобил» также сослались на плохую погоду:

— В зимнее время из-за погоды и ситуации на дороге мы часто видим повышенный спрос на поездки. В связи с этим могли увеличиться время подачи машины и стоимость поездки. Сами тарифы не менялись и согласованы с перевозчиками. Повышающие коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ. Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, у нас существуют ограничения на этот счет.

Также на ситуацию мог повлиять дефицит водителей, существующий на рынке такси. В прошлом году перед коронавирусной пандемией многие таксисты-мигранты уехали на новогодние каникулы домой, в страны ближнего зарубежья. Потом из-за коронавируса закрыли границы, и они не смогли вернуться в Россию.

Сколько стоит сейчас такси?

Корреспондент НГС выбрала для сравнения два маршрута. Длинный, от Бориса Богаткова до Ленина, 12, и короткий, от Ленина, 12 до Красного проспекта, 18. Время заказа от 07:50–07:55.

«Яндекс.Такси» даже за короткий маршрут потребовал более 300 рублей

«Яндекс.Такси» даже за короткий маршрут потребовал более 300 рублей

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В «СитиМобил» оказалось самое выгодное предложение по короткому маршруту

В «СитиМобил» оказалось самое выгодное предложение по короткому маршруту

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«Везет» оказался дешевле всех по стоимости длинного маршрута

«Везет» оказался дешевле всех по стоимости длинного маршрута

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Как сэкономить?

В «Яндекс.Такси» рассказали, в какое время лучше всего заказывать сейчас такси, чтобы цена не ударила по карману.

— Самый горячий период по количеству заказов начинается утром, примерно за полчаса до начала рабочего дня — у большинства организаций и компаний это 09:00. Больше всего заказов в утренний час пик поступает в 08:30–08:45, а значит, и повышающий коэффициент в это время самый высокий, — рассказали в пресс-службе агрегатора. — Похожая на утреннюю картина наблюдается и в вечерний час пик, когда люди разъезжаются из офисов. Большинство организаций заканчивают работу в 18:00. За 5–10 минут до этого количество заказов резко увеличивается и остается высоким в течение примерно 50 минут. В целом спрос в вечерний час пик более равномерный, а максимальный коэффициент не такой высокий, как утром.

Сервис предлагает выезжать пораньше:

— Если выехать на работу чуть раньше, например в 08:15, то поездка может обойтись на 15–20% дешевле. Проще всего тем, кто не привязан к четкому расписанию и может выехать на работу позже: лучшее время для заказа утром — 09:15 или после 10 утра. Если заказать машину не за 10, а за 20 минут до конца рабочего дня (например, в 17:40) или после 19:00, то повышающий коэффициент, как правило, будет ниже, а стоимость поездки — меньше, чем в период пикового спроса: он приходится на 18:00–18:50.

К таксистам всегда много претензий. В середине января мы публиковали колонку авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который раскритиковал уровень обслуживания в новосибирской сфере таксоперевозок. А как живут сами таксисты, с чем сталкиваются в период пандемии, как сводят концы с концами и почему критикуют крупных агрегаторов — рассказ о водителе, который работает сам на себя, вы можете почитать здесь.

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