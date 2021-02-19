В Новосибирске взлетели цены на такси: что произошло и в какое время лучше ездить, чтобы сэкономить

В Новосибирске из-за пробок и снегопадов выросли цены на такси
Проезд в такси подорожал еще в конце января — за поездки по привычным маршрутам жителям Новосибирска приходится платить в
Что говорят таксисты (их доходы упали)
Водители такси подтверждают, что стоимость поездок подскочила три-четыре недели назад, но вопреки ожиданиям заработок у них не вырос.
— Люди видят цену в
Об аналогичном говорят и другие таксисты, с которыми поговорил корреспондент НГС:
— Снегопады, дороги не чищены. Из-за этого пробки. Свободных машин становится мало, потому что все на заказах, вот и получается повышенный спрос и высокая цена.
Версия агрегаторов: «Яндекс.Такси» и «СитиМобил»
В «Яндекс.Такси» говорят, что ситуация связана с рекордными снегопадами, нехваткой водителей и строительством в городе.
— Снегопады резко сменяются морозами — всё это приводит к тому, что водители вынуждены передвигаться медленнее, так безопаснее. Это делает среднюю скорость потока ниже, а расстояние от точки А до точки Б — дольше. Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость. Поэтому, несмотря на то что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за погодных условий и очень низкой средней скорости в городе стоимость поездок значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Другой фактор: активное строительство в городе (стадион и мост), это также влияет на дорожную ситуацию. Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: он был значительно выше, чем годом ранее. Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. И очень многие люди просто не хотят мерзнуть на улице и едут «от двери до двери» на такси, — объясняют в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В «СитиМобил» также сослались на плохую погоду:
— В зимнее время из-за погоды и ситуации на дороге мы часто видим повышенный спрос на поездки. В связи с этим могли увеличиться время подачи машины и стоимость поездки. Сами тарифы не менялись и согласованы с перевозчиками. Повышающие коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ. Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, у нас существуют ограничения на этот счет.
Также на ситуацию мог повлиять дефицит водителей, существующий на рынке такси. В прошлом году перед коронавирусной пандемией многие таксисты-мигранты уехали на новогодние каникулы домой, в страны ближнего зарубежья. Потом из-за коронавируса закрыли границы, и они не смогли вернуться в Россию.
Сколько стоит сейчас такси?
Корреспондент НГС выбрала для сравнения два маршрута. Длинный, от Бориса Богаткова до Ленина, 12, и короткий, от Ленина, 12 до Красного проспекта, 18. Время заказа от
Как сэкономить?
В «Яндекс.Такси» рассказали, в какое время лучше всего заказывать сейчас такси, чтобы цена не ударила по карману.
— Самый горячий период по количеству заказов начинается утром, примерно за полчаса до начала рабочего дня — у большинства организаций и компаний это 09:00. Больше всего заказов в утренний час пик поступает в
Сервис предлагает выезжать пораньше:
— Если выехать на работу чуть раньше, например в 08:15, то поездка может обойтись на
К таксистам всегда много претензий. В середине января мы публиковали колонку авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который раскритиковал уровень обслуживания в новосибирской сфере таксоперевозок. А как живут сами таксисты, с чем сталкиваются в период пандемии, как сводят концы с концами и почему критикуют крупных агрегаторов — рассказ о водителе, который работает сам на себя, вы можете почитать здесь.