Ад по вызову. Чем бесят таксисты и почему с ними страшно ездить — монолог пассажира

В авторубрике НГС много раз поднимался вопрос, каким транспортом в Новосибирске удобнее пользоваться — личным автомобилем или такси (общественный тут не обсуждаем). Мы изучали расходы на собственную машину и сравнивали эти цифры с ценами на такси. Многие действительно предпочитают не связываться с хлопотами, возникающими после покупки автомобиля. Но наш коллега Дмитрий Косенко считает, что такси — не панацея и там по-прежнему множество проблем. Об этом он рассуждает в своей авторской колонке.
Эх, вот раньше, при советской власти, таксист был настоящим профессионалом своего дела, знатоком и покорителем городских улиц в форменной фуражке. А сейчас что? Случайный человек, зачастую иностранец, совершенно не знающий города. Понятно, что есть навигаторы, которые укажут вам путь и конечную точку, но собственные знания еще никто не отменял. Как лучше проехать тот или иной маршрут, где свернуть, как подъехать к пункту назначения, где посадить пассажира — это и есть профессионализм в этой сфере.
А еще нужно уметь правильно ездить. Не тормозить резко, не наваливать, чтобы пассажир не болтался по салону и чтобы ему не поплохело. Многие же абсолютно не умеют ездить — или дергаются и мечутся, или тупят безбожно. Ну ты видишь, что соседний ряд едет гораздо быстрее твоего, так перестройся, чего плестись-то. Только зеленый свет замигал, он уже тормозит в пол, хотя еще три машины могут проехать. А потом сидит, ворон ловит, когда уже зеленый загорелся.
А безопасность? Тут один учудил, выехал на встречную полосу на Советской, а потом как давай пытаться вклиниться в свой ряд. Мол, ой, я перепутал. Или вот был случай: таксист (откуда-то из Средней Азии) реально засыпал за рулем, у него глаза закрывались. Едем в пробке, он вырубается на секунду, потом резко тормозит, чтобы не врезаться в машину, которая едет впереди. Многие не пристегиваются, да еще и вставляют заглушку в гнездо пассажирского ремня безопасности. Масок нет...
А элементарные вещи — личная чистоплотность, убранный салон, отсутствие запахов. Некоторые — натурально вонючки, ездят в нестираной одежде, немытые, небритые. Да еще понавесят ароматизаторов, этих дурацких елочек, чтобы ты окончательно задохнулся. В отдельные машины садиться просто противно — салоны не чищены месяцами, повсюду сантиметровый слой пыли, на сиденьях — шерсть... До такого состояния умудряются доводить даже новые «Солярисы» и «Рио».
Автомобиль такси проезжает гораздо бóльшие расстояния, чем личная машина, и вероятность попасть в ДТП у него выше. Но почему всё те же новые «Солярисы» и «Рио» почти все поголовно ездят с побитыми бамперами и помятыми дверями? Как и где вы умудряетесь заработать столько повреждений?
Про вежливость можно даже не говорить. Это еще хорошо, если он тебе сквозь зубы процедит: «Здрасьте». Отдельные типы просто молчат — ни ответа, ни привета, ни «здравствуй», ни «пока».
Конечно, есть более дорогой класс такси, пожалуйста, скажете вы, катайся на таких машинах, если что-то не нравится. Но этот класс еще не отменяет вышеперечисленных проблем, да и большинство новосибирцев всё же пользуются эконом-классом — цены на такси и так постоянно растут. Вот и получается — платим всё больше, а сервис не улучшается.
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