Ад по вызову. Чем бесят таксисты и почему с ними страшно ездить — монолог пассажира

В авторубрике НГС много раз поднимался вопрос, каким транспортом в Новосибирске удобнее пользоваться — личным автомобилем или такси (общественный тут не обсуждаем). Мы изучали расходы на собственную машину и сравнивали эти цифры с ценами на такси. Многие действительно предпочитают не связываться с хлопотами, возникающими после покупки автомобиля. Но наш коллега Дмитрий Косенко считает, что такси — не панацея и там по-прежнему множество проблем. Об этом он рассуждает в своей авторской колонке.



Эх, вот раньше, при советской власти, таксист был настоящим профессионалом своего дела, знатоком и покорителем городских улиц в форменной фуражке. А сейчас что? Случайный человек, зачастую иностранец, совершенно не знающий города. Понятно, что есть навигаторы, которые укажут вам путь и конечную точку, но собственные знания еще никто не отменял. Как лучше проехать тот или иной маршрут, где свернуть, как подъехать к пункту назначения, где посадить пассажира — это и есть профессионализм в этой сфере.