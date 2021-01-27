История таксиста, который взял в кредит KIA Optima. Сколько он зарабатывает, как выживает и что говорит о пассажирах

Андрей сейчас работает и с крупными агрегаторами, и с альтернативной платформой X-Car, которая объединяет водителей и пассажиров, недовольных работой известных агрегаторов. Он считает, что тарифы должны быть фиксированными, что цены не должны повышаться из-за «высокого спроса».



— Что такое коэффициенты? Это завышенная цена с повышенного спроса. Это равносильно тому, что вы приходите в парикмахерскую с 19 до 21 вечера, а вам мастер говорит, что сегодня стрижка будет стоить не 200 рублей, а 500. Вы задаете вопрос: почему? А у нас на нее спрос. Ну это же нелогично, никто этого не делает, а в такси это позволено. Для чего создавать повышенные коэффициенты? Это неправильно, пассажир не должен быть каким-то спонсором для агрегаторов. У нас пассажиры отчасти же сами виноваты, но мало кто это хочет осознать. Ребят, вы когда-то проголосовали рублем за низкое качество — пусть хоть кто, лишь бы подешевле.

Таксист твердо уверен, что должен быть заложен тариф — дневной и ночной.

— Вы закладываете маршрут из точки А в точку В, если на этом маршруте нет никаких препятствий и пробок, то это будет стоить вам 170 рублей. Но если час пик — программа автоматически просчитает вам 220 рублей, поскольку она высчитывает время пути. И это правильно.