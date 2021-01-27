История таксиста, который взял в кредит KIA Optima. Сколько он зарабатывает, как выживает и что говорит о пассажирах

Таксист из Новосибирска рассказал о своем доходе и конфликтах с пассажирами
К таксистам всегда много претензий. Недавно мы публиковали колонку авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который раскритиковал уровень обслуживания в новосибирской сфере таксоперевозок. А как живут сами таксисты, с чем сталкиваются в период пандемии, как сводят концы с концами и почему критикуют крупных агрегаторов — публикуем рассказ о водителе, который работает сам на себя.
Знакомьтесь: Андрей Пинчук, 41 год, есть жена и двое детей. В сфере такси работает уже 8 лет, всегда на своих машинах. Недавно купил в кредит бизнес-седан KIA Optima 2019 года выпуска, чтобы обслуживать пассажиров по классу повышенной комфортности.
— В такси я с 2012 года. Я часто осуждаю неопытных водителей, а мне говорят: ты сам таким же был. Да, я таким был, но я начинал работать у себя на районе, это была маленькая диспетчерская служба. Но я уже знал весь город, потому что до этого отработал много лет экспедитором в Новосибирске. Тем не менее я привыкал, смотрел и работал с местной диспетчерской службой. Потом пришел «Лидер» и начал всех давить, он стал родоначальником всей этой системы агрегаторов. Все стали работать с «Лидером», потом пришел «Яндекс» и начал давить всех демпингом, — рассказывает свою историю Андрей.
За новую машину Андрей сейчас отдает кредит по 40 тысяч рублей в месяц, и еще осенью ему удавалось сводить концы с концами. А зимой, говорит, доходы совсем упали.
— Тогда было по 4000 рублей в день, это «грязными». Отнимаем отсюда бензин, вычитаем сумму кредита, диспетчерские, остается 1000 рублей в день. По итогу выходило 26 тысяч в месяц «чистыми» на руки, вот на 26 тысяч я с семьей и жил, с женой и двумя детьми. А сейчас уже ничего не получается, я даже в полном объеме не плачу кредит. И таких, как я, много. Вот вчерашний мой день: ездил с 6 часов утра, заработал 2300 рублей. При этом я 463 рубля отдал комиссию «Яндексу», плюс еще будет 3% за вывод денег из приложения, то есть по факту 20% мы отдаем.
Андрей сейчас работает и с крупными агрегаторами, и с альтернативной платформой X-Car, которая объединяет водителей и пассажиров, недовольных работой известных агрегаторов. Он считает, что тарифы должны быть фиксированными, что цены не должны повышаться из-за «высокого спроса».
— Что такое коэффициенты? Это завышенная цена с повышенного спроса. Это равносильно тому, что вы приходите в парикмахерскую с 19 до 21 вечера, а вам мастер говорит, что сегодня стрижка будет стоить не 200 рублей, а 500. Вы задаете вопрос: почему? А у нас на нее спрос. Ну это же нелогично, никто этого не делает, а в такси это позволено. Для чего создавать повышенные коэффициенты? Это неправильно, пассажир не должен быть каким-то спонсором для агрегаторов. У нас пассажиры отчасти же сами виноваты, но мало кто это хочет осознать. Ребят, вы когда-то проголосовали рублем за низкое качество — пусть хоть кто, лишь бы подешевле.
Таксист твердо уверен, что должен быть заложен тариф — дневной и ночной.
— Вы закладываете маршрут из точки А в точку В, если на этом маршруте нет никаких препятствий и пробок, то это будет стоить вам 170 рублей. Но если час пик — программа автоматически просчитает вам 220 рублей, поскольку она высчитывает время пути. И это правильно.
Новосибирец критикует и сложившуюся систему с большими парками автомобилей и приемом в водители всех подряд.
— Что касается таксистов, то мы же все наблюдаем, как они ездят, особенно это касается логотипных машин. А кто ездит «на логотипах»? Это парковые машины, это коммерсанты, которые взяли там 100 машин в лизинг. Вот они набрали этих машин, а где им взять хорошего опытного водителя? У нас очень много парковых машин, столько водителей просто нет. Выход — ребята из СНГ. Я не имею ничего против них, но это факт — ребята из Азии приезжают, многие даже ПДД элементарно не знают. Когда у него спрашиваешь, то он говорит: ну, у нас там два знака и один светофор. Эти ребята приехали сюда, поработали, а потом своим говорят: а чего вы там сидите, сюда приезжайте, придете в парк, вам дадут новую машину, всё, вы — водитель такси.
Андрей рассказывает, что некоторые таксисты даже подделывают документы и создают левые аккаунты.
— Парки создают левые аккаунты, забивают водительское удостоверение другое — никто не проверяет, всё это проходит. Человек приезжает из Азии, у него вообще нет никаких документов, его садят за руль, говорят, мол, пока у тебя ничего нет, мы тебе даем аккаунт, вот, будешь ездить. Если водителя заблокировали за какие-то постоянные нарушения, то ему просто выдается другой левый аккаунт, и он продолжает работать.
При этом таксист утверждает, что лично у него за много лет не было ни одного ДТП с участием пассажира. И тут же сетует:
— Но меня заменяют вот такими людьми. Как это происходит? Парки заключают соглашения с агрегаторами, им дается максимальный приоритет при раздаче заказов. Вы заказываете автомобиль, так как у них наивысший приоритет, я опытный водитель, который водит без ДТП и нарушений, буду стоять рядом, а к вам приедет как раз тот водитель, который приехал в Новосибирск 2–3 дня назад.
Новосибирец мечтает, чтобы в такси работали люди, которые получают, помимо водительского, еще и удостоверение таксиста.
— Человек не просто зарегистрировался, а сделал всё для того, чтобы быть таксистом. Встал в налоговой, ездит с шашечкой, инспектор ГИБДД проверяет у него удостоверение таксиста, — объясняет Андрей свою идею-мечту.
Андрей Пинчук подчеркивает, что переживает и за пассажиров, и, разумеется, за себя. Хочет, чтобы цены не росли, а качество сервиса повышалось.
— Я же не стою по одну сторону баррикад, я стою по обе стороны. Мне хочется, чтобы мы были, как раньше, друзьями с пассажирами. А мы враги. Видите же, что происходит — постоянные скандалы, разбирательства, драки. Пассажиры тоже себя ведут порой неадекватно. Я хочу, чтобы мы стали друзьями. Еще два года назад не было таких конфликтов, такой жести, что происходит сейчас. Мы спокойно работали, была более адекватная система, лояльная и к пассажирам, и к водителям.
Сейчас, объясняет наш таксист, у крупных агрегаторов водители не видят ни конечной точки заказа, ни даже стоимости поездки. То есть едут вслепую — поэтому и получается, что вся злость и разочарование от невыгодной поездки у некоторых водителей выплескивается на пассажиров.
— У меня были систематические отказы от заказов. Я приезжаю, например, мне предлагают уехать за 170 рублей — я отказываюсь, мне это невыгодно. Если бы стоило 250 рублей, мы бы поехали. Пассажир обижается и поэтому жалуется на меня, что я отказался от заказа. Они решили эту проблему так: спрятали сумму до того момента, пока пассажир не сядет и мы не поедем. А дальше начинаются конфликты, есть водители, которые начинают кипеть. А я всегда говорил: когда всё хорошо у водителя, то будет всё хорошо у пассажира. Я пассажира понимаю: он не должен это слушать.
По мнению Андрея, надо изменить принцип работы в современном такси: пусть агрегаторы держат стабильные цены, но позволят пассажирам самим предлагать свою стоимость — понижать или даже повышать. А водители будут принимать предложения или нет.
— Мол, мы вот просчитали, чтобы вот такой тариф был бы целесообразен. Мы рекомендуем, но не навязываем. У вас есть возможность его понизить, не до нуля, а есть порог — можете себе сами сделать скидку или, наоборот, повысить. Мы отдаем это вам и водителю такси, который будет с вами работать. Вам решать, за сколько вы хотите уехать, и ему решать, за сколько он готов вас отвезти. Например, он заходит в приложение, ему пишут, что рекомендованная цена — 300 рублей, он смотрит: а дай я попробую уехать дешевле, берет и сдвигает стоимость до 230 рублей. Я уверен, хоть и не на 100%, что этот заказ заберут.