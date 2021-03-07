Откровения таксиста, который работал в 90-х: сколько зарабатывали и что творили бомбилы

В 90-х Родион Яськов на какое-то время решил оставить работу извозчиком, устроился водителем скорой помощи. Но в начале 2000-х вернулся в такси — тогда уже была новая эра с частными таксопарками и рациями.



— В 2001 году я опять пошел работать в такси, там уже было всё по-новому. Мы работали на «жигулях» — пятерки, семерки. Появились рации, стало попроще с заказами. Народ на улицах голосовал, но уже не так. Люди звонили по номеру телефона в диспетчерскую, диспетчер уже по рации кричала, мол, кто ближайший от такого-то адреса. Появились частные такси, «Гранд Авто» наш знаменитый, «Атлас», чуть позже появился «Мой город». Еще были маленькие конторки.

