Откровения таксиста, который работал в 90-х: сколько зарабатывали и что творили бомбилы

Сейчас сложно представить такси без быстрого вызова через приложение в телефоне, без навигации и расчета по безналу. А ведь были времена, когда новосибирцы голосовали на улице, ходили специально к остановкам, где кучковались таксисты, рассчитывались исключительно наличкой. Как работала эта система в начале 90-х и в период становления частных таксопарков, как уважали таксистов и что творили бомбилы — рассказывает таксист с 28-летним стажем Родион Яськов, который и сейчас продолжает работать.
Родиону Яськову сейчас 52 года, работать в такси он начал в 1993 году, когда еще были государственные таксопарки, функционировавшие по советской системе. До этого трудился водителем грузовика, но знакомый предложил устроиться в
— Дали хороший автомобиль, не новый, но на котором можно было ездить нормально и зарабатывать. В то время по заказам работали только блатные, прожженные, которые там уже по 100 лет сидели. Модные заказы — вокзал, аэропорт — это всё было их. Люди звонили в диспетчерскую таксопарка на обычный номер и заказывали. А мы молодежь собирали «с поребриков». Я от Доватора ехал в сторону Левого берега, доезжал до Восхода и за этот промежуток 2–5 человек подвозил, зарабатывал за один маршрут полностью на план. По тем деньгам от Доватора проехать две остановки — 350–400 рублей. Я переезжал на левый берег, зарабатывал на зарплату себе, заправлял автомобиль, приезжал в парк.
— Смена была 12-часовая. В 8–9 утра я выезжал, а вечером в 8–9 загонял машину. Каждый день, с выходными. Допустим, я неделю работаю в день, а сменщик в ночь, потом меняемся. В то время на каждой остановке голосовали люди, еще было то время, когда клиенты бегали за такси, а не наоборот, — вспоминает новосибирец.
План (то, что надо отдать таксопарку) тогда составлял 1500 рублей в день. Новых российских рублей, образца 1993 года. Себе Родион зарабатывал чистыми около 2000 рублей.
— Все было муниципальным, регулировалось государством. Вот они просчитали, что я за 12 часов должен привезти 1500 рублей, сколько-то потратить ГСМ плюс амортизация автомобиля. Всё это было просчитано нормальными экономистами, не то что сейчас — сколько вижу, столько хочу, дайте мне столько.
— Постепенно всё, конечно, пошло на спад. Новых поступлений машин не было. Хотя водитель еще пользовался популярностью и авторитетом. Работать таксистом считалось нормальным, люди в этой профессии зарабатывали хорошо, работу ценили, да и отношения с пассажирами были прекрасными, замечательными. Не было такого, как сейчас, что таксиста ниже плинтуса уронили. В конце девяностых таксистов стали душить, пошел криминал. У людей перестали появляться деньги. В 1995–96 годах — уже всё, наступил крах. Таксистов бедных долбили.
Когда криминальная обстановка стала критической, то крыши «Волг» решили красить в красный цвет. Говорили, чтобы проще было искать машины убитых таксистов.
— Я на такой с красной крышей и ездил, это был именно
Бомбилами в ту пору называли частников:
— Потом их прозвали огурцами. Мы с ними воевали. У бомбилы своя машина, допустим, их 3–4 человека, стоят на проходимой остановке. В то время появился рэкет — в месяц с каждой машины по 1000 рублей брали. Бомбилы платят — и стоят себе вольготно. Подъезжаешь на Речном вокзале к какому-нибудь кафе — если не по заказу, то можешь уехать без колес. Даже я приезжал — у меня на машине логотипы, шашечки — встал, вышел, а колеса уже проколоты. Бывало, и дрались наши ребята на остановках, всякая фигня была. Сейчас такого нет, это закончилось году в 2015, как агрегаторы зашли.
В 90-х Родион Яськов на какое-то время решил оставить работу извозчиком, устроился водителем скорой помощи. Но в начале 2000-х вернулся в такси — тогда уже была новая эра с частными таксопарками и рациями.
— В 2001 году я опять пошел работать в такси, там уже было всё по-новому. Мы работали на «жигулях» — пятерки, семерки. Появились рации, стало попроще с заказами. Народ на улицах голосовал, но уже не так. Люди звонили по номеру телефона в диспетчерскую, диспетчер уже по рации кричала, мол, кто ближайший от такого-то адреса. Появились частные такси, «Гранд Авто» наш знаменитый, «Атлас», чуть позже появился «Мой город». Еще были маленькие конторки.
Навигаторов в ту пору не было. В такси работали местные жители, которые отлично знали город.
— Главное — знать улицу, а дом по-любому найдешь, — рассказывает таксист с опытом работы в 90-х. — Правда, до заказа ездили и по полчаса, и по 40 минут, пока этот дом найдешь... Есть такие дома — попробуй без навигатора найти, да хрен ты его найдешь. Картами пользовались, но ночью темно, плохо видно, в «жигулях» ничего не увидишь. В крайнем случае звонили диспетчерам, те по компьютеру, по «Дубль Гис» говорили, куда повернуть и где заехать.
— План был 1000 рублей за 24 часа. Более-менее что-то зарабатывали, себе примерно 1000 рублей чистыми оставляли, бывало 700–800 рублей. Помню заказ один: забрал парня с вокзала, свозил его на ОбьГЭС, он там купил рыбы, потом куда-то еще заехали — и при каждой остановке он давал мне 500 рублей, раза 4–5.
После 2014 года в сфере такси опять всё кардинально поменялось. Появились агрегаторы, снизились цены, такси стало доступно всем — только сами водители этому были не рады.
— Работали нормально, появились навигаторы, современные телефоны. Потом в город зашел «Гетт», за ним «Яндекс». Цены на поездки упали так, что мама не горюй. Яндекс перебил вообще всё что можно. Чтобы сейчас таксисту нормально заработать, нужно оттрубить часов 15 минимум. Что успел за это время, то и накатал. Отсюда у нас и аварии с таксистами, мигрантами — они же вообще: как шары выпучил в 8 утра — и шлепает, пока не упадет.
Сейчас Родион Яськов продолжает трудиться таксистом, правда, старается много не перерабатывать. Берет свежий «Солярис» в аренду за 1300 рублей в день и выезжает на линию.
— Я не работаю сутками. Выхожу в 6 утра и езжу до 16:00–17:00. В день себе зарабатываю 1500–1800 рублей чистыми, ну, может быть, 2000. В месяц у меня больше
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