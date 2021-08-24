«Не поеду ни за какие деньги»: куда вас точно не повезут таксисты и почему — объяснения водителей

Таксисты отказываются везти новосибирцев в Дивногорский, Пашино и Обь
Новосибирские таксисты не только начали все чаще брать заказы и не выполнять их, но и отказываться везти пассажиров в определенную часть города. В антитопе оказались микрорайон Дивногорский, улица Кубовая и даже город Обь, в котором находится аэропорт Толмачево. Мы поговорили с водителями и узнали, куда они вас точно не повезут и почему, а также составили карту.
«Будут ждать час и больше»
Водитель такси Руслан работает в этой сфере уже очень давно и объясняет, что любое изменение поведения таксистов связано с действиями агрегаторов. Самый верный способ не уехать — заказать поездку, например, в «Ситимобил» по телефону.
— Сервис работает так, что по телефону не учитываются повышающие коэффициенты. Да, вы можете получить цену в час пик в 120 рублей, но даже по центру города вечером вас никто за нее не повезет, — рассказал Руслан.
Сейчас, летом, водителей стало меньше, поэтому все поездки немного выросли в цене, а у таксистов появилось больше возможностей забирать более привлекательные по цене заказы. Да, за отмену или отказ от заказа накажут снятием баллов и низкой мотивацией. Но набрать их вновь сейчас намного проще. Именно поэтому все дальние поездки обречены на долгое ожидание.
— Люди ждут, практика показывает, что они могут по часу ждать — и никто их не берет, не везет. По моему опыту — я вожу только правый берег, на левый вообще никогда. Не езжу на Кубовую, на Выборную. В отдаленные районы. Беру все поездки по центру, на «Золотую ниву». Это всё связано с дальностью. Чем короче поездка, тем лучше для меня. Для нас агрегаторы сами сделали такие условия. Поэтому только коротыши! — объяснил мужчина.
Таксисты объясняют, что иногда короткая поездка по центру может стоить 200–250 рублей, а из центра в Академгородок — 350–400 рублей. Разница в расстоянии огромна, как и по затрачиваемому времени.
— Всё дело в заработке. Все мы стараемся заработать. Поэтому лучше взять коротких пять заказов по 150 рублей, чем один в Академгородок за 500 рублей. Времени и бензина меньше потратишь — заработаешь больше, — добавил таксист.
«Дивногорский — наказание для любого»
Двойное комбо получается, если поездка на расстояние больше 5–6 километров сопряжена с проблемными участками дороги.
— Дивногорский — это вот вообще самое настоящее наказание для любого. Не поеду туда ни за какие деньги. Мало того, что пробка бесконечная, так ремонт этот. Пашино туда же, поселок Садовый туда же — пропади они пропадом. К ним присоединяется Кубовая, — перечисляет водитель такси Анатолий.
При этом мужчина добавляет, что многое зависит от того, где находится таксопарк, в котором водитель арендует автомобиль. Анатолий работает на левом берегу, поэтому легко может взять пассажира на Затулинку, Северо-Чемской жилмассив и в Краснообск, что не скажешь о его коллегах. Но для поездок с одного берега на другой лучше выбрать метро: водители из-за загруженности мостов не хотят брать подобные заказы.
— Берешь заказ, например, с улицы Блюхера, подъезжаешь и узнаешь, что надо в Криводановку везти или в Пашино. А туда ехать — в пробках стоять, да и заказы оттуда не взять, по деньгам совсем копейки выходят. И всё. И ты стоишь, ждешь, когда человек сам отменит, или пишешь ему прямо, что не повезешь, — добавил водитель.
Из-за долгого перекрытия улицы Бориса Богаткова водители неохотно брали заказы в сторону Добролюбова и Никитина. Дорогу хоть и открыли, но она до сих пор сужена на 8 метров. С началом учебного года это направление также может стать непопулярным у водителей.
«В любое СНТ редко кто поедет»
Несмотря на дальность, многие водители согласны везти пассажиров в Академгородок. Оттуда часто можно вернуться с неплохим по стоимости заказом, чего не скажешь о Первомайском районе.
— На Первомайку мало кто хочет ехать. В Бердск, Криводановку, в любое СНТ редко кто тоже поедет. В тот же Рыбачий ты уехал за 40 км, а оттуда вряд ли уедешь с заказом. И получается, что еще 40 км приплюсовываем. Теряешь два часа в пробках при этом, — рассказал водитель такси Евгений.
Из-за изменившегося алгоритма распределения поездок город Обь для водителей перестал быть привлекательным. Сейчас туда редко кто согласится ехать.
— Я отвез пассажира недавно в Обь, думал, что обратно возьму заказ из Толмачева. А система теперь так работает, что не дает это сделать. В итоге уехал пустой и больше в Обь не повезу. Получилось, времени потерял много, а ничего по факту не заработал. Пока город свободен, беру в Толмачево заказы. Сейчас школьный год начнется, все вернутся — будут пробки. Я такие заказы брать не буду, потому что туда едешь час-полтора — 800 рублей в среднем. От часа до трех ждешь заказ обратно. И грубо говоря, пять часов потерял. И 1500 за 5 часов работы — это не адекватно по заработку, — уверен Евгений.
Бонус: куда водители точно поедут
Самые привлекательные поездки для водителей — короткие. Если вам срочно нужно уехать на расстояние 3–4 километра, то с этим не будет проблем даже в самых удаленных районах.
— В городе 200 таксопарков по всей площади, — добавил водитель Анатолий. — И кому-то будет выгодно везти пассажира в те же Родники, например.
Любят за достаточную транспортную доступность водители и Дзержинский район, но не дальше «Золотой Нивы».
В Новосибирске начался набор водителей для китайского агрегатора DiDi. Таксисты признаются, что ждали этого больше года, так как приход такого мощного игрока на рынок должен изменить правила игры. Пассажиры тоже надеются получить свою выгоду. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и таксистами и узнала, сколько будет стоить такси после прихода DiDi, почему в город могут вернуться поездки по 60 рублей и станет ли опаснее на дорогах Новосибирска.