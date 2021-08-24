«Не поеду ни за какие деньги»: куда вас точно не повезут таксисты и почему — объяснения водителей

— Сервис работает так, что по телефону не учитываются повышающие коэффициенты. Да, вы можете получить цену в час пик в 120 рублей, но даже по центру города вечером вас никто за нее не повезет, — рассказал Руслан.

Сейчас, летом, водителей стало меньше, поэтому все поездки немного выросли в цене, а у таксистов появилось больше возможностей забирать более привлекательные по цене заказы. Да, за отмену или отказ от заказа накажут снятием баллов и низкой мотивацией. Но набрать их вновь сейчас намного проще. Именно поэтому все дальние поездки обречены на долгое ожидание.

— Люди ждут, практика показывает, что они могут по часу ждать — и никто их не берет, не везет. По моему опыту — я вожу только правый берег, на левый вообще никогда. Не езжу на Кубовую, на Выборную. В отдаленные районы. Беру все поездки по центру, на «Золотую ниву». Это всё связано с дальностью. Чем короче поездка, тем лучше для меня. Для нас агрегаторы сами сделали такие условия. Поэтому только коротыши! — объяснил мужчина.