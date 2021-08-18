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В Новосибирске после долгого перекрытия открывают улицу Бориса Богаткова и сразу ее сужают

Общественный транспорт начнет ходить по привычных схемам

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Работы на теплотрассе велись с 6 июля

Работы на теплотрассе велись с 6 июля

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В Новосибирске открывают улицу Бориса Богаткова после 1,5 месяца ремонта

В Новосибирске с 19 августа открывают участок улицы Бориса Богаткова от здания № 152 до здания № 168 — дорога была полностью перекрыта с 6 июля. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— При этом проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе пересечения с улицей Воинской будет сужена на 8 метров. Новое ограничение связано с проведением работ на тепловой сети, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

С 19 августа по улице Бориса Богаткова также возобновляется движение пассажирского транспорта: автобусов № 6, 39, 44, 98; маршрутных такси № 18, 42, 51; троллейбусов № 7, 10.

Вчера стало известно о временном закрытии маршрута трамвая № 13 из-за работ на путепроводе.

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перекрытие дорогисужение дороги
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