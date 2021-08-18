В Новосибирске после долгого перекрытия открывают улицу Бориса Богаткова и сразу ее сужают

В Новосибирске открывают улицу Бориса Богаткова после 1,5 месяца ремонта
В Новосибирске с 19 августа открывают участок улицы Бориса Богаткова от здания
— При этом проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе пересечения с улицей Воинской будет сужена на 8 метров. Новое ограничение связано с проведением работ на тепловой сети, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
С 19 августа по улице Бориса Богаткова также возобновляется движение пассажирского транспорта: автобусов
Вчера стало известно о временном закрытии маршрута трамвая