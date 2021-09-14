В Новосибирске таксист отказался везти студентку на инвалидной коляске. Сегодня утром Елена Колесникова ехала на занятия в СГУПС, но опоздала из-за поведения водителя такси.

— Мы с мамой вызвали такси, указали что будет инвалидная коляска. «Яндекс» занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. Приехал водитель, лил ливень. Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются. У водителя были на переднем сиденье пару бутылок с водой. Он спрашивает, почему на переднее сиденье, мы объясняем причину, что ноги не сгибаются. Он сказал: «Вызывайте специальную машину», — рассказала корреспонденту НГС Елена Колесникова.