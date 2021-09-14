В Новосибирске таксист отказался везти девушку в инвалидной коляске
В Новосибирске таксист отказался везти студентку на инвалидной коляске. Сегодня утром Елена Колесникова ехала на занятия в СГУПС, но опоздала из-за поведения водителя такси.
— Мы с мамой вызвали такси, указали что будет инвалидная коляска. «Яндекс» занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. Приехал водитель, лил ливень. Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются. У водителя были на переднем сиденье пару бутылок с водой. Он спрашивает, почему на переднее сиденье, мы объясняем причину, что ноги не сгибаются. Он сказал: «Вызывайте специальную машину», — рассказала корреспонденту НГС Елена Колесникова.
Разгорелся конфликт, и мама девушки сняла поведение мужчины на видео. На ролике женщина говорит, что идет дождь и они с дочерью промокли. Мужчина отвечает, что у него нет «никакого такого договора с "Яндексом"». На это женщина говорит, что был написан комментарий: «Нужен пустой багажник, едет ребенок-инвалид», мужчина качает головой и давит на газ.
— Мы сказали, что «Яндекс» и есть то такси, которое перевозит людей с ограниченной возможностью. После этого он оставил нас под дождем, не повез. Причина отказа — что я на коляске. Хотя при заказе такси мы это указывали в сообщении, — отметила Елена. — Я не люблю хайпить на этом, просто это за последние три дня не первый раз. В воскресенье мы с другом, у него тоже ДЦП, ждали такси 50 минут, замерзли. Просто отказалось пять таксистов. Потом вызвали через оператора.
Елена попросила «Яндекс.Такси» разобраться в ситуации. Редакция также обратилась за комментариями в сервис.
— Водитель повел себя некорректно, он не должен был отказываться от поездки и вести себя подобным образом. Мы сообщили в парк, где трудоустроен водитель, о произошедшем, а также рекомендовали ему пройти дополнительное переобучение, — ответили на официальный запрос в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Пассажирам сервис рекомендует, делая заказ в приложении, указывать, требуется ли дополнительная помощь с коляской, а также уточнять ее размер, чтобы водитель понимал, поместится ли она в багажник, если автомобиль оснащен газовым оборудованием.
Новосибирские таксисты не только начали всё чаще брать заказы и не выполнять их, но и отказываться везти пассажиров в определенную часть города. Мы поговорили с водителями и узнали, куда они вас точно не повезут и почему, а также составили карту.