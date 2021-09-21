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Сибирячку оштрафовали за оскорбление слабослышащего таксиста

Женщина отказалась платить за проезд — конфликт попал на видео

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Судя по видео, которое снял таксист, женщина не заплатила, и поэтому он не выпускал ее из машины

Судя по видео, которое снял таксист, женщина не заплатила, и поэтому он не выпускал ее из машины

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Мировой суд в Новосибирске оштрафовал женщину, которая ударила ногой слабослышащего таксиста и оскорбила его. Конфликт произошел вечером 5 июля.

Исходя из видео, которое снял таксист, женщина не заплатила за проезд, и поэтому он не выпускал ее из машины. Она словесно оскорбляла водителя, говорила, что не заплатит, а также принялась пинать мужчину ногой.

— Прокурорской проверкой установлено, что 5 июля Анна Дудина воспользовалась услугами такси, водителем которого был инвалид с детства по слуху. По окончании поездки у жилого дома по улице Фрунзе она отказалась рассчитаться за проезд, при этом оскорбила водителя. Суд, изучив материалы прокуратуры, назначил Дудиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Ранее НГС собрал истории водителей, на которых напали пассажиры. Таксисты рассказали, как ездили с ножом у горла и как их пытались задушить.

На прошлой неделе наделала много шума история таксиста, который отказался везти девушку в инвалидном кресле в университет. В итоге читатели разделились на два лагеря. Мы поговорили с таксистами и узнали у них, кого они неохотно посадят к себе в машину. Получился своеобразный топ-5 тех, кому будет сложно уехать на такси.

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